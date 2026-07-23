Aomori estalla en luz y ritmo: el espectáculo que convierte sus noches en pura magia

En pleno verano, cuando las ciudades se vacían y las tradiciones toman las calles, Japón despliega algunos de sus festejos más impactantes. Al igual que ocurre en muchas localidades españolas, donde el buen tiempo invita a celebrar y reencontrarse con las raíces, el país nipón vive durante julio y agosto una explosión cultural que transforma sus rincones en escenarios llenos de vida.

En este contexto destaca Aomori, en el extremo norte de la isla de Honshu, que cada año se convierte en uno de los focos festivos más importantes del país gracias al festival Nebuta. Esta celebración, que en 2026 tendrá lugar del 2 al 7 de agosto, reúne a cerca de tres millones de personas atraídas por un espectáculo único en su género. Además, su clima más fresco frente a ciudades como Tokio u Osaka la convierte en una alternativa especialmente atractiva en estas fechas.

El gran símbolo del evento son las impresionantes carrozas conocidas como nebutas. Estas estructuras, de enormes dimensiones, representan escenas inspiradas en la mitología, la historia o el teatro kabuki. Su elaboración es un proceso artesanal que dura meses: se construyen sobre armazones de alambre recubiertos de papel tradicional japonés y se decoran con colores vibrantes que cobran vida al anochecer.

Cuando cae la noche, las carrozas iluminadas recorren las calles en un desfile dinámico y envolvente. A su alrededor, cientos de bailarines haneto animan el ambiente con coreografías llenas de energía al ritmo de tambores taiko, flautas y címbalos. El público no es solo espectador: quienes lo desean pueden alquilar el vestuario tradicional y unirse a la celebración. El festival culmina con un espectacular cierre en la bahía, donde las carrozas navegan acompañadas por un despliegue de fuegos artificiales que se prolonga durante horas.

Dada su enorme popularidad, es habitual que alojamientos y zonas de observación se reserven con meses de antelación, especialmente en los días centrales.

Sin embargo, quienes visitan Aomori fuera de temporada también pueden acercarse a esta tradición en el museo Nebuta WA-RASSE, donde se exhiben carrozas originales y se ofrecen actuaciones culturales de forma regular.

El espíritu festivo se extiende además a otras localidades cercanas, que celebran sus propias versiones del nebuta, cada una con características propias. Destacan ciudades como Hirosaki, Goshogawara, Hirakawa o Kuroishi, que mantienen viva esta tradición con desfiles igualmente vistosos.

Más allá del festival, Aomori ofrece una atractiva combinación de cultura y gastronomía. Bien conectada con Tokio mediante tren de alta velocidad, la región es famosa por productos como el atún rojo de Ōma, protagonista de las subastas más exclusivas del país, y por sus manzanas, entre ellas la variedad Fuji, conocida a nivel internacional.

Con su mezcla de tradición, espectáculo y autenticidad, el Nebuta se consolida como una de las experiencias más impactantes del verano japonés y una invitación a descubrir una de las zonas menos exploradas del país.