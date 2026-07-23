Escapadas gastronómicas

Madeira brinda por el final del verano con una gran fiesta del vino

El archipiélago portugués desplegará catas, folclore, música en vivo y experiencias gastronómicas del 23 de agosto al 13 de septiembre

Madeira brinda por el final del verano con una gran fiesta del vino
Festival del Vino PD.
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El final del verano en Madeira se celebra al ritmo de su tradición más emblemática: el vino. A partir del 23 de agosto, el archipiélago portugués se transforma en un gran escenario cultural donde el enoturismo, la música y la gastronomía local se dan la mano en una nueva edición del Festival del Vino, que se prolongará hasta el 13 de septiembre.

Durante estas semanas, la isla invita a sumergirse en su identidad vitivinícola a través de una programación variada que combina experiencias sensoriales y propuestas culturales al aire libre. Desde degustaciones de vinos autóctonos hasta conciertos y actividades tradicionales, el evento ofrece una visión completa del legado enológico de Madeira, reconocido internacionalmente.

Fiesta de la Vendimia

Uno de los momentos más esperados será la Fiesta de la Vendimia, prevista para el 5 de septiembre en Estreito de Câmara de Lobos. Allí se recreará la recolección de la uva en un ambiente festivo que incluye un desfile etnográfico con grupos folclóricos y la tradicional pisa de la uva, en la que el público puede participar mientras disfruta de música y sabores locales.

La tradición también tendrá protagonismo en Funchal, donde el Auditorio del Jardim Municipal acogerá durante los primeros días el Festival de Folclore. Agrupaciones nacionales e internacionales compartirán escenario en un encuentro que pone en valor la diversidad cultural y las raíces populares.

Otro de los puntos clave será el Madeira Wine Lounge, situado en la Praça do Povo. Este espacio reunirá distintas experiencias en torno al vino, desde catas guiadas y propuestas gastronómicas hasta actuaciones musicales y sesiones formativas. Dividido en varias áreas temáticas, permitirá tanto a expertos como a aficionados explorar los vinos de Madeira desde diferentes perspectivas.

Con esta celebración, el archipiélago no solo rinde homenaje a uno de sus productos más icónicos, sino que también se posiciona como un destino ideal para despedir el verano. Naturaleza, cultura y tradición se combinan en una experiencia que invita a descubrir la esencia de Madeira a través de sus paisajes, su ambiente festivo y, por supuesto, sus vinos.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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