Honduras prevé recibir 15.000 turistas salvadoreños durante las Fiestas Agostinas

Honduras está desplegando una operación de promoción intensiva en El Salvador con una meta clara: captar alrededor de 15.000 turistas durante las Fiestas Agostinas, del 1 al 6 de agosto de 2026, la ventana vacacional más relevante del año para el país vecino y una de las de mayor tránsito en Centroamérica.

Una campaña con nuevo enfoque

El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) ha reforzado su presencia en medios, redes y espacios comerciales en El Salvador bajo el lema “Vamos a Honduras, naturalmente tuya”, con el objetivo de posicionar al país como opción principal para los viajeros salvadoreños. La estrategia busca inspirar a quienes ya conocen Honduras —el 95% de los visitantes salvadoreños ha viajado antes al país— a explorar nuevos destinos y experiencias fuera de los recorridos tradicionales.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, ha subrayado que la propuesta pone en valor la diversidad de paisajes, la riqueza culinaria, el patrimonio y un abanico amplio de actividades para distintos tipos de viajero.

Por qué El Salvador es clave

El Salvador es uno de los mercados emisores más importantes para Honduras por la proximidad geográfica, la conexión terrestre y los lazos familiares y culturales entre ambas naciones. Durante las vacaciones de agosto, miles de salvadoreños se desplazan por la región, lo que convierte al turismo intrarregional en un motor central de crecimiento para Centroamérica.

Qué motiva a volver

Los estudios del IHT muestran que la gastronomía hondureña es el principal imán para repetir visita, con un 32,8% de preferencia, seguida por la hospitalidad local, con un 25,2%. Los paisajes naturales, las playas y la variedad de experiencias también figuran entre los factores que más atraen a los viajeros salvadoreños.

Con base en estos datos, la campaña se estructura en cinco grandes atributos:

Gastronomía

Hospitalidad

Aventura

Caribe hondureño

Culturas vivas

La idea es ampliar el mapa mental del destino más allá de los lugares más conocidos.

Destinos que buscan posicionar

Entre los sitios que Honduras quiere impulsar destacan las Islas de la Bahía, La Ceiba (puerta al Caribe), el Lago de Yojoa, Copán Ruinas (Patrimonio de la Humanidad), Comayagua y las costas de Tela y Omoa. A esto se suma la oferta de turismo de naturaleza, arqueología, cultura y actividades de aventura para diversificar las rutas durante las vacaciones.

Fronteras más fluidas y seguridad reforzada

Como parte del dispositivo para estas Fiestas Agostinas, las autoridades hondureñas han anunciado medidas para agilizar el paso en las fronteras terrestres y reforzar la seguridad, con el fin de facilitar la movilidad de los turistas y mejorar la experiencia de viaje.

Turismo intrarregional como política de Estado

Las autoridades destacan que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo permanente para elevar la competitividad turística de Honduras, dinamizar economías locales y consolidar el turismo intrarregional como un segmento estratégico para el desarrollo sostenible del sector en Centroamérica. En paralelo, se han fortalecido alianzas con El Salvador, incluyendo acciones coordinadas para promover rutas conjuntas, cultura, gastronomía y turismo religioso y de naturaleza.