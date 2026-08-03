Madrid supera los 10.000 millones de euros de gasto turístico internacional en el primer semestre de 2026

El gasto turístico internacional en Madrid alcanzó los 10.007 millones de euros en el primer semestre de 2026, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra supone un 11,4 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando se situó en 8.980 millones. La ciudad recibió en los seis primeros meses del año 5.660.098 viajeros, un 4,1 % más que en 2025, y registró 11.961.895 pernoctaciones, un 3 % más, con el turismo internacional aportando el 59 % de los viajeros y el 66 % de las pernoctaciones.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha destacado que «superar los 10.000 millones de euros de gasto internacional demuestra el enorme atractivo que Madrid ha sabido construir, tanto a nivel nacional como internacional». Maíllo ha subrayado que el turismo es “un motor de desarrollo para la ciudad, generando actividad económica en los barrios y creando empleo estable para miles de madrileños». Tal como ha afirmado, «cada euro que dejan los visitantes revierte en la ciudad y en los servicios que disfrutan los madrileños”, porque una ciudad “que atrae talento y visitantes es también una ciudad con más oportunidades para quienes viven aquí».

Crecimiento sostenido de viajeros y pernoctaciones

Entre enero y junio de 2026, Madrid recibió 5.660.098 viajeros, un 4,1 % más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 3.340.259 procedieron de mercados internacionales, un 6,4 % más, y ya suponen el 59 % del total, más de un punto por encima del peso que tenían hace un año.

Las pernoctaciones sumaron 11.961.895 en el conjunto del semestre, un 3 % más que entre enero y junio de 2025. El turismo internacional generó 7.948.107 de esas pernoctaciones, un 4,9 % más, y concentró el 66 % del total. La estancia media se situó en 2,11 noches, y se eleva hasta las 2,38 noches en el caso del visitante internacional.

Estados Unidos lidera y Brasil marca el mayor crecimiento

Estados Unidos se mantiene como primer mercado emisor internacional de la capital, con 567.158 viajeros, un 7,6 % más, y 1.367.188 pernoctaciones, un 7,2 % más que en el primer semestre de 2025. Le siguen Italia, con 228.576 viajeros (+6,5 %) y 561.290 pernoctaciones (+4,9 %), y Reino Unido, con 180.463 viajeros (+1,4 %) y 430.968 pernoctaciones (+2 %).

Entre los mercados con mayor dinamismo destaca Brasil, que creció un 30 % en viajeros, hasta los 93.959, y un 24 % en pernoctaciones, hasta las 244.541, el mayor avance porcentual del semestre. También sobresale Portugal, con 115.681 viajeros, un 11 % más, y 244.260 pernoctaciones, un 9 % más. Completan los principales emisores México, con 145.878 viajeros (+4 %), Alemania, con 133.384 (+2,9 %), y China, con 99.710 viajeros y 198.962 pernoctaciones.

Una planta hotelera que genera empleo

La ciudad cerró el semestre con 920 establecimientos, un 9,6 % más que en el mismo periodo de 2025, 48.584 habitaciones (+2,1 %) y 96.050 plazas (+1,8 %). El empleo del sector alcanzó los 15.249 trabajadores, un 5,4 % más. Estos datos, en palabras de Maíllo, “demuestran la confianza del sector en el proyecto turístico de la ciudad».