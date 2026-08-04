Díaz Ayuso anima a ciudadanos y turistas a visitar la Sierra Oeste

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado los municipios de Colmenar del Arroyo y de Pelayos de la Presa para conocer el avance de los trabajos de reconstrucción que el Ejecutivo autonómico está realizando tras los incendios de la Sierra Oeste. Después de la visita, la jefa del Gobierno regional ha recordado que los pueblos de la región “son maravillosos, que están vivos y que sus gentes siguen ahí”. “Ahora más que nunca hay que apoyar al comercio local, a la restauración, a las tiendas, a todos los proyectos que llevan muchos empleos detrás”, ha asegurado.

Asimismo, Díaz Ayuso ha agradecido “a los vecinos que están pasando el verano aquí, peleando por sus pueblos”, y a “los policías, a la Guardia Civil y a tantos profesionales de distintos servicios” por haber dejado las vacaciones de lado y “estar aquí para ayudar a todos los demás”.

La presidenta ha recordado que el Ejecutivo autonómico ya ha puesto en marcha distintos planes de recuperación y ha asegurado que, “con la colaboración de todos, estamos convencidos de que vamos a salir de esta”. “La Sierra Oeste tiene un gran futuro por delante”, ha remarcado.

De esta forma, el Gobierno regional ha puesto en marcha una serie de medidas específicas para el sector ganadero, que incluyen las reparaciones de las infraestructuras agrarias dañadas. Hasta el momento, ha repartido 394.000 kilos de forraje y 60.000 litros de agua para garantizar la alimentación y el abastecimiento de los más de 5.500 ejemplares de ganado de la zona, gracias a una inversión de un millón de euros.

La Comunidad continúa prestando asistencia veterinaria a los animales que lo necesitan en colaboración con las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y veterinarios especializados.

También está desarrollando actuaciones para proteger la fauna silvestre afectada por el fuego con el reparto de 133.000 kilos de alimento y 60.000 litros de agua. Igualmente, llevará a cabo un Plan de Recuperación del Paisaje, con iniciativas dirigidas a restaurar vides, masas arboladas, pastizales y otras plantaciones agrícolas.

Medidas para la reconstrucción de la Sierra Oeste

El Ejecutivo autonómico va a desplegar más de 40 actuaciones a corto, medio y largo plazo para la reconstrucción de la Sierra Oeste. Así, el sector ganadero también podrá beneficiarse de diversas medidas de apoyo al tejido económico.

Entre ellas destacan ayudas de hasta 10.000 euros para las empresas afectadas, financiadas a través de una línea dotada con 15 millones de euros, así como un programa especial de avales gratuitos para negocios y trabajadores autónomos perjudicados por los incendios.

En el ámbito fiscal, el Gobierno regional aplicará una bonificación del 100 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como en el de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de inmuebles y vehículos destinados a sustituir a los que hayan resultado dañados. Además, establecerá una bonificación del 80 % en las tarifas del agua de Canal de Isabel II para los municipios afectados.

Labores de limpieza y Puntos de Atención tras los Incendios

Asimismo, el Ejecutivo autonómico va a destinar 20 millones de euros del Fondo de Reserva del Programa de Inversión Regional para ayudar a la reconstrucción de las 17 localidades dañadas por los incendios. Entre las labores se encuentran trabajos de limpieza, reparación de infraestructuras dañadas y el restablecimiento de servicios básicos que se hayan visto afectados por los fuegos.

Así, ya se han distribuido 60 contenedores y 20 máquinas entre camiones pulpo y camiones contenedores para comenzar con las labores de limpieza y retirada de residuos. La Comunidad de Madrid va a trabajar de la mano de los alcaldes para acometer los trabajos más urgentes que permitan a los más de 56.000 vecinos volver cuanto antes a la normalidad.

Además, el Gobierno regional también ha desplegado Puntos de Atención tras los Incendios (PATI) para atender a los vecinos que han regresado a sus casas. Desde el inicio de la emergencia, las Oficinas de Atención al Ciudadano y el SUMMA 112 han prestado 445 atenciones psicológicas y 648 solicitudes de información y el Ejecutivo autonómico ha proporcionado alojamiento en hoteles a 410 personas, en colaboración con Cruz Roja.