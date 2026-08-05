¿Dónde ver el eclipse total?

El 12 de agosto de 2026, el Mediterráneo será escenario de uno de los fenómenos celestes más sobrecogedores: un eclipse total de Sol que, durante apenas un minuto, sumergirá la tarde en un crepúsculo repentino. La Luna se interpondrá entre la Tierra y nuestra estrella, ocultando por completo el disco solar y dejando visible la corona, esa tenue atmósfera externa del Sol que solo puede contemplarse a simple vista en esos instantes de totalidad.

En España, la franja de totalidad cruzará el país de oeste a este y alcanzará el litoral mediterráneo justo antes del ocaso, con Valencia como uno de los puntos clave donde el máximo del eclipse se producirá a las 20:32–20:33 horas. Ese preciso instante coincidirá con la navegación de regreso de un buque de Trasmed, que ha convertido su ruta regular Valencia–Ibiza–Valencia en un “observatorio flotante” para vivir el espectáculo con horizonte limpio y sin obstáculos terrestres.

El ferry como plataforma privilegiada

Trasmed, la naviera española del Grupo Grimaldi, ha ajustado el horario de su travesía de vuelta para colocar al Ciudad de Granada en las condiciones óptimas de visibilidad durante el eclipse. El barco zarpará de Valencia hacia Ibiza la noche del 11 de agosto y retornará a la península la tarde del 12, con una programación diseñada para maximizar el tiempo de disfrute del fenómeno desde cubierta.

Vivir el eclipse desde el mar añade un componente diferencial: un horizonte marino despejado, especialmente relevante en un evento que se produce tan cerca del atardecer, cuando el Sol está muy bajo sobre el agua. La oscuridad súbita, el descenso de temperatura y la aparición de la corona solar se perciben con una intensidad particular cuando el único marco es el mar y el cielo, sin edificios ni relieves que corten la línea de visión.

Ciencia a bordo: de la charla al quiz astronómico

Para que la experiencia no sea solo visual, Trasmed ha firmado un convenio con el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València (UV) y ha convertido la travesía en un programa de divulgación científica en alta mar. Expertos en astronomía y astrofísica de la UV acompañarán a los pasajeros con explicaciones en directo, charlas y actividades pensadas para todas las edades.

La programación incluye:

Travesía de ida (11 de agosto)

Quiz astronómico familiar (45–60 minutos)

Observación nocturna del cielo y las constelaciones desde la cubierta superioruv+2

Travesía de vuelta (12 de agosto)

Charla divulgativa sobre eclipses, con preguntas (18:00–18:50)

Preparativos para la observación (19:00)

Eclipse parcial con observación guiada (19:30–20:30)

Eclipse total con observación guiada (20:30)uv+3

Durante todo el viaje, los más pequeños podrán participar en crucigramas infantiles de astronomía como actividad libre, mientras que el resto del pasaje tendrá acceso a posters, modelos 3D y juegos tipo quiz para aprender mientras esperan el momento cumbre.uv+2

Seguridad y observación responsable

La seguridad es un pilar fundamental de la iniciativa. Trasmed proporcionará gafas homologadas conforme a la norma EN ISO 12312-2 y establecerá pautas claras para una observación segura, evitando mirar directamente al Sol fuera de la fase de totalidad. Además, se instalarán telescopios de proyección para mostrar la imagen del Sol en pantallas o superficies, permitiendo seguir el avance del eclipse sin riesgo para la vista.

Para participar en la observación guiada desde cubierta será necesario realizar una reserva previa gratuita, que se gestionará durante el proceso de compra del pasaje. De esta forma, la naviera busca garantizar un acceso ordenado a las zonas de observación y evitar aglomeraciones en los momentos críticos del fenómeno.

Un puente entre ciencia y sociedad

La colaboración con la Universitat de València tiene también una dimensión institucional: acercar la actividad científica al público general y proyectar la imagen de la universidad en la sociedad valenciana. Pablo Cerdá, director del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la UV, subraya que el eclipse es una oportunidad para “acercar el conocimiento científico a la ciudadanía y poner de relieve el valor de la actividad científica que se desarrolla en nuestra universidad”.

Jana Peiró, directora de Pasaje y Marketing de Trasmed, añade que el objetivo es que los pasajeros no solo vivan el instante de la observación, sino que lo hagan de forma “inmersiva”, con un recorrido previo que les permita comprender y anticipar el fenómeno. En otras palabras: transformar un viaje regular en una experiencia educativa y emocionalmente intensa.

Un minuto que conecta con la historia

Durante ese breve minuto de totalidad, los pasajeros del Ciudad de Granada experimentarán la misma sensación que ha sobrecogido a generaciones enteras a lo largo de la historia: el día convertido en noche, la aparición de las estrellas y planetas más brillantes y la visión directa de la corona solar. La charla previa incluirá referencias al papel histórico de los eclipses en la ciencia, como el famoso experimento de Eddington que confirmó la teoría de la relatividad de Einstein.

En un contexto en el que los eclipses totales son eventos raros para un mismo lugar, esta iniciativa logra algo poco habitual: combinar un fenómeno astronómico excepcional con una travesía marítima regular, convirtiendo un trayecto cotidiano en un hito científico y turístico difícil de repetir.

En síntesis: Trasmed y la Universitat de València han diseñado una escapada en alta mar donde ciencia, seguridad y espectáculo se funden para que el eclipse total de 2026 se viva no solo como un evento visual, sino como una experiencia cultural y educativa en mitad del Mediterráneo