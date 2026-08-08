Bitácora de viajes: Escalando la pirámide maya más alta de la Península de Yucatán

Diciembre de 2012. El mundo esperaba el apocalipsis. Mientras las profecías mayas alimentaban titulares y disparaban todo tipo de teorías sobre el fin de los tiempos, puse rumbo a la Riviera Maya. Quería comprobar qué había detrás de aquellas predicciones y, sobre todo, adentrarme en la tierra donde una de las grandes civilizaciones de la América prehispánica levantó sus ciudades, templos y misterios.

El 21 de diciembre estaba señalado en los calendarios, en los programas de televisión y en las conversaciones de los viajeros. Una interpretación errónea y sensacionalista del calendario maya había convertido el final de un ciclo de la llamada Cuenta Larga en una profecía sobre la desaparición del mundo. Sin embargo, los especialistas explicaban que aquella fecha no anunciaba ninguna catástrofe, sino el cierre de un periodo de 5.126 años y el comienzo de otro, algo más parecido al cambio de un año que al final de la humanidad.

Yo había llegado a Cancún, Quintana Roo para contar precisamente lo contrario: no el fin del mundo, sino la permanencia de una cultura capaz de seguir hablándonos desde la piedra, la selva y el silencio.

Un gigante entre la vegetación

Cobá aparece de manera gradual, casi con timidez. La espesura de la selva oculta sus caminos, sus templos y sus antiguas plazas. A diferencia de otros grandes centros arqueológicos mayas, aquí la vegetación parece haber conservado una parte del misterio. Los árboles no solo rodean las ruinas: en algunos lugares parecen protegerlas.

Por uno de los antiguos sacbés, los caminos elevados de piedra que conectaban Cobá con otros puntos del territorio maya, me acerqué a Nohoch Mul. La pirámide surgió entonces ante mí como un enorme montículo de piedra, mucho más imponente de lo que había imaginado.

Nohoch Mul significa “gran montículo” en lengua maya. Con sus 42 metros de altura, es la estructura prehispánica más elevada del norte del área maya y una de las construcciones más impresionantes de la península de Yucatán. Su basamento está formado por siete cuerpos escalonados, con esquinas redondeadas, y en la parte superior conserva un templo que guarda semejanzas con otros edificios de la costa oriental de la península.

Desde abajo, la escalinata parecía no terminar nunca. Los 120 peldaños se estrechaban hacia la cima y trazaban una línea vertical sobre la fachada. Yo sabía que la subida era una oportunidad excepcional para observar Cobá desde las alturas, pero también sabía algo más: padezco acrofobia. Y aquella pirámide, de pronto, dejó de parecerme únicamente un monumento arqueológico. Se convirtió en un desafío personal.

El primer peldaño

Comencé a subir despacio.

Al principio, el cuerpo obedece sin protestar. Un peldaño, después otro. La respiración se mantiene estable y la atención se concentra en el esfuerzo de las piernas. Pero, a medida que avanzaba, la perspectiva cambiaba. La selva comenzó a quedar por debajo de mí y el suelo, que al principio parecía cercano y seguro, empezó a alejarse.

Nohoch Mul no se sube como quien asciende una escalera convencional. Sus escalones son altos, irregulares y desgastados por el paso de los siglos y de los visitantes. En algunos tramos, la inclinación obliga a utilizar una cuerda central instalada para facilitar el ascenso. Yo me aferré a ella con fuerza, tratando de no mirar hacia abajo.

Pero era imposible no hacerlo.

Cada vez que volvía la vista, el miedo me recorría el cuerpo. La escalinata se transformaba en una pendiente vertiginosa y las personas que continuaban subiendo o descendiendo parecían diminutas. La distancia entre un peldaño y el siguiente aumentaba en mi imaginación. Me sudaban las manos. Sentía las piernas tensas y una mezcla de vergüenza y angustia por avanzar con tanta lentitud.

Durante unos instantes pensé en regresar. Nadie me obligaba a llegar a la cima. Podía bajar, reconocer que la altura me había vencido y continuar el recorrido por el resto de Cobá. Pero había viajado hasta allí precisamente para mirar de frente el pasado. Y, en cierto modo, también para mirar de frente mi propio miedo.

Continué.

La selva desde arriba

Cuando alcancé la cima, no sentí de inmediato la euforia que había imaginado. Sentí alivio.

Me quedé quieto, respirando con dificultad, mientras intentaba acostumbrarme a la altura. Frente a mí se extendía la selva de Quintana Roo, una superficie verde y ondulante que parecía no tener límites. En medio de aquella inmensidad apenas se distinguían otros vestigios de Cobá. La ciudad antigua, que desde el suelo parecía escondida, revelaba desde arriba la dimensión del territorio que alguna vez dominó.

Entonces comprendí que la vista no era un simple premio turístico. También era una forma de entender la relación de los mayas con su entorno. Desde Nohoch Mul, la selva deja de ser un fondo decorativo y se convierte en el verdadero paisaje de la ciudad: un territorio de caminos, agua, cultivos, centros ceremoniales y rutas comerciales.

En la parte superior se encuentra un templo construido en una etapa posterior de la historia de Cobá. Allí, el viento parecía circular con mayor libertad y el rumor de la vegetación llegaba amortiguado, como si ascendiera desde otro mundo. La arquitectura maya no puede separarse de su cosmología. Para aquella civilización, el universo estaba articulado en distintos niveles: el mundo celeste, el plano terrenal y el inframundo. La escalinata podía ser entendida como un tránsito simbólico entre esas dimensiones, un camino de comunicación entre los hombres y los dioses.

Mientras contemplaba la selva, pensé en la paradoja de aquel diciembre. Millones de personas esperaban una catástrofe que los antiguos mayas nunca habían anunciado. Allí arriba, en cambio, todo hablaba de continuidad: la piedra resistiendo, los árboles creciendo sobre la memoria y el tiempo avanzando sin destruirlo todo.

El descenso

Bajar fue, para mí, más difícil que subir.

La gravedad convertía cada paso en una amenaza. Ya no tenía delante la promesa de la cima, sino la visión directa de la pendiente. Descendí de lado en algunos tramos, sujetándome a la cuerda y procurando fijar la mirada en el escalón inmediato. No quería pensar en los metros que me separaban del suelo.

El miedo no desapareció. Lo administré.

Cuando finalmente pisé tierra firme, sentí una emoción difícil de explicar. No había vencido la acrofobia ni me había convertido de repente en una persona cómoda con las alturas. Simplemente había conseguido avanzar a pesar del miedo. A veces, viajar también consiste en eso: aceptar que un lugar puede revelarnos no solo una historia ajena, sino una parte incómoda de nosotros mismos.

Nohoch Mul quedó detrás de mí, recortada contra la selva. La pirámide seguía allí, inmóvil, indiferente a las profecías, a los turistas y a mis temores. Había sobrevivido al abandono, a los siglos y a las interpretaciones fantasiosas de quienes quisieron convertir el calendario maya en un anuncio del apocalipsis.

Me alejé de Cobá con la sensación de haber visitado algo más que una ruina. Había subido a una montaña construida por hombres y mujeres hace más de mil años; una montaña sagrada desde la que la selva parecía prolongarse hasta el horizonte. Y comprendí que el verdadero misterio maya no estaba en el fin del mundo, sino en la capacidad de una civilización desaparecida para seguir levantando preguntas desde sus piedras.

Nota de actualización

El ascenso que relato corresponde a mi visita de diciembre de 2012. Posteriormente, el acceso a Nohoch Mul permaneció cerrado durante seis años para proteger los escalones originales. El pasado 7 de diciembre de 2025, el INAH reabrió la subida con una nueva escalinata de madera destinada a proteger el monumento y mejorar la seguridad de los visitantes.