El dios que regresó del silencio: la barca de Amón-Ra vuelve a desafiar al tiempo

Hay lugares en Egipto donde la distancia entre el presente y la antigüedad parece reducirse hasta casi desaparecer. La Avenida de las Esfinges, en Luxor, es uno de ellos. A lo largo de casi tres kilómetros, las antiguas representaciones de esfinges con cuerpo de león y cabeza de carnero vuelven a marcar el eje que comunicaba los templos de Karnak y Luxor, como si aquellos guardianes de piedra hubieran recuperado después de siglos la misión para la que fueron concebidos.

En medio de este paisaje aparece una pieza que resulta especialmente evocadora: la réplica de la Userhat-Amón, la embarcación sagrada asociada al poderoso dios tebano Amón. Está instalada de forma permanente en la avenida desde la gran ceremonia de reapertura celebrada en 2021 y, aunque ya no navega ni participa en procesión alguna, permite imaginar el extraordinario espectáculo religioso que durante siglos convirtió este territorio en uno de los grandes centros ceremoniales del mundo antiguo.

Contemplarla hoy tiene algo de paradoja. La embarcación fue creada para trasladar la presencia de un dios que, según las creencias de la época, abandonaba temporalmente su santuario para participar en determinados rituales. Ahora permanece inmóvil y expuesta a la mirada de todos, precisamente lo contrario de lo que ocurría con la imagen divina que antiguamente viajaba protegida en su interior.

UNA BARCA CON UN DESTINO MUY DISTINTO AL DE CUALQUIER OTRA

La Userhat-Amón no debe entenderse como una embarcación convencional. En el universo religioso egipcio, las naves destinadas a los dioses tenían una función simbólica y ceremonial que iba mucho más allá del transporte. Eran vehículos sagrados mediante los cuales las imágenes de las divinidades podían abandonar sus templos y participar en las grandes festividades religiosas.

El propio nombre de Userhat-Amón estaba relacionado con la fuerza de Amón y con la poderosa proa de su embarcación.

Las fuentes egipcias permiten hacerse una idea de la riqueza que podía alcanzar una nave de estas características. Los textos del reinado de Amenhotep III, por ejemplo, describen una embarcación asociada al dios cuya decoración incluía oro y plata y cuyo santuario interior estaba revestido con materiales preciosos.

La estructura no era únicamente espectacular por fuera. En su parte central se encontraba la naos, un pequeño santuario cerrado en el que se protegía la imagen de Amón. Allí residía el verdadero significado de la embarcación, porque la procesión podía ser contemplada por una multitud mientras la presencia física del dios permanecía oculta.

Esta combinación de espectáculo y secreto fue una de las características más poderosas de la religión egipcia. El pueblo podía contemplar el esplendor de la ceremonia, pero el acceso al espacio más sagrado estaba reservado a los sacerdotes y a determinadas autoridades religiosas.

CUANDO AMÓN SALÍA DE SU TEMPLO

Durante las grandes festividades religiosas de Tebas, las imágenes de Amón, Mut y Jonsu podían abandonar el complejo de Karnak para dirigirse hacia Luxor. No se trataba simplemente de un desplazamiento ceremonial entre dos templos, sino de un acontecimiento que estaba relacionado con la renovación de la vida religiosa, el poder del faraón y el equilibrio del universo.

La Fiesta de Opet constituía uno de los grandes momentos de este calendario ritual. En ella, la presencia de Amón adquiría una dimensión pública extraordinaria y el recorrido entre Karnak y Luxor se convertía en una demostración de la estrecha relación existente entre la divinidad, la monarquía y la ciudad de Tebas.

Antes de iniciar el viaje, los sacerdotes preparaban cuidadosamente las imágenes sagradas y las colocaban en sus respectivas capillas portátiles.

Después comenzaba el traslado hacia el Nilo, donde las embarcaciones ceremoniales esperaban para continuar el recorrido por el río.

La escena debió de resultar impresionante para quienes podían contemplarla. Las barcas sagradas, acompañadas por otras embarcaciones y por una multitud de participantes, avanzaban por el Nilo mientras sacerdotes y funcionarios desempeñaban sus respectivas funciones dentro de un ritual cuyo significado estaba perfectamente codificado.

Una vez en Luxor, las divinidades eran recibidas en espacios especialmente preparados para ellas. Las ofrendas de agua, flores, alimentos e incienso formaban parte de las ceremonias destinadas a renovar simbólicamente la fuerza de los dioses. En este contexto, el faraón también desempeñaba un papel fundamental, ya que su relación con Amón constituía uno de los pilares de la legitimidad del poder real.

EL DIOS ESTABA ALLÍ, PERO NADIE PODÍA VERLO

Existe un elemento especialmente fascinante en todo este ritual: la imagen de Amón no estaba expuesta ante la multitud. Permanecía dentro de la naos, protegida por el santuario de la embarcación y fuera del alcance de las miradas comunes.

La procesión era pública, pero su núcleo era secreto.

Esta aparente contradicción explica buena parte de la fuerza de las ceremonias egipcias. El pueblo podía contemplar la magnificencia de las barcas, los símbolos religiosos y el movimiento de los sacerdotes, pero la verdadera presencia divina permanecía reservada a quienes tenían acceso al espacio sagrado.

La Userhat-Amón era, por tanto, mucho más que un objeto ceremonial. Representaba la frontera entre dos realidades: el mundo cotidiano de los seres humanos y el territorio invisible de los dioses.

TRES MILENIOS DESPUÉS, LA BARCA REGRESÓ

El tiempo acabó con aquellas ceremonias, pero no consiguió borrar por completo su huella. Durante siglos, la antigua avenida que comunicaba Karnak y Luxor quedó fragmentada y parcialmente cubierta por la ciudad moderna. Las esfinges desaparecieron bajo tierra y el recorrido original dejó de ser visible en numerosos puntos.

La recuperación del lugar fue una tarea arqueológica de enorme complejidad que se prolongó durante décadas. Excavaciones, restauraciones y trabajos de conservación permitieron recuperar progresivamente el antiguo trazado y devolver protagonismo a uno de los grandes ejes monumentales de la antigua Tebas.

El 25 de noviembre de 2021, Egipto presentó oficialmente al mundo la Avenida de las Esfinges restaurada mediante una espectacular ceremonia en la que se recrearon algunos elementos de las antiguas celebraciones religiosas.

Para aquella ocasión se construyeron réplicas relacionadas con las barcas de la tríada tebana formada por Amón, Mut y Jonsu, además de una embarcación solar.

Después de la ceremonia, la réplica de la Userhat-Amón quedó instalada de manera permanente en la avenida.

Y ahí reside una de las imágenes más poderosas de Luxor contemporáneo: una embarcación inspirada en los barcos que transportaban a los dioses permanece ahora sobre tierra firme, rodeada por las mismas esfinges que durante la antigüedad acompañaban el recorrido ceremonial.

EL ANTIGUO CAMINO DE LOS DIOSES

La Avenida de las Esfinges no fue simplemente una vía monumental. Su existencia estaba vinculada a las ceremonias que conectaban los grandes centros religiosos de Tebas y, probablemente desde determinadas etapas de su historia, al paisaje sagrado que se articulaba alrededor del Nilo.

Con el paso de los siglos, el trazado experimentó transformaciones. Lo que en determinados momentos pudo estar relacionado con el acceso y el tránsito de las embarcaciones sagradas terminó convirtiéndose en un gran eje procesional terrestre flanqueado por esfinges.

Caminar hoy por ese recorrido permite comprender mejor la dimensión de aquellas ceremonias. Karnak y Luxor no eran monumentos aislados, sino partes de un paisaje religioso mucho más amplio en el que templos, río, embarcaciones, sacerdotes y procesiones formaban un único escenario.

Por eso la presencia de la Userhat-Amón tiene un significado especial. No está colocada en cualquier lugar, sino en el corazón del espacio que permite reconstruir mentalmente aquella antigua relación entre los templos.

UNA RÉPLICA QUE HA CAMBIADO DE MISIÓN

La embarcación actual no pretende engañar al visitante ni presentarse como una pieza original de hace tres mil años. Su valor está precisamente en permitir visualizar una realidad que los restos arqueológicos, por sí solos, difícilmente pueden transmitir.

Las pinturas, relieves y textos conservados en los templos hablan de las ceremonias, pero una réplica a escala monumental permite imaginar de una manera mucho más directa el aspecto y la presencia que podían tener aquellas embarcaciones.

También permite comprender algo esencial: para los egipcios, el viaje de los dioses era una representación de la renovación del mundo.

Amón no viajaba simplemente de un templo a otro. Su desplazamiento formaba parte de un complejo sistema religioso en el que la estabilidad del reino, la autoridad del faraón y el orden cósmico estaban estrechamente relacionados.

Por eso, cuando hoy un visitante contempla la Userhat-Amón, no está viendo únicamente una reproducción de un barco antiguo. Está viendo la reconstrucción de una idea: la posibilidad de que los dioses abandonaran temporalmente su morada y recorrieran el mundo de los hombres.

EL ÚLTIMO VIAJE DE AMÓN

Quizá la imagen más poderosa sea precisamente la que se produce al final del recorrido. La barca permanece inmóvil, mientras las esfinges continúan formando una larga línea hacia los templos de Luxor y Karnak. No hay sacerdotes preparados para transportar la imagen divina, ni músicos anunciando la llegada de la procesión, ni una flotilla esperando en el Nilo.

Sin embargo, algo de aquella antigua ceremonia ha regresado.

No ha regresado el dios.

Ha regresado el escenario.

Y con él, la posibilidad de imaginar una civilización que convirtió sus templos, sus ríos y sus caminos en un enorme teatro religioso.

La Userhat-Amón ya no transporta una imagen oculta de Amón. Ahora transporta otra cosa mucho más propia de nuestro tiempo: la memoria de una cultura que, pese a haber desaparecido hace miles de años, continúa encontrando nuevas formas de hacerse visible.

Frente a ella, la Avenida de las Esfinges adquiere un significado distinto. El visitante ya no contempla únicamente una sucesión de monumentos restaurados, sino el rastro de un viaje que comenzó hace miles de años y que, de alguna manera, todavía no ha terminado.

Porque quizá el verdadero regreso de Amón no consistió en volver a navegar por el Nilo.

Consistió en conseguir que, tres mil años después, alguien volviera a mirar hacia la avenida y se preguntara qué ocurrió allí cuando los dioses todavía caminaban, o navegaban, entre los hombres.

-Nuestro agradecimiento al Grupo Dunas Travel por su valioso apoyo y colaboración, para hacer posible la realización de este reportaje.