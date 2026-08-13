La Torre que desafía al cielo: crónica de una escapada a Pisa

Me encontraba de viaje en Florencia, dejándome llevar por el ritmo de una ciudad que parece hecha para perderse. El Duomo, el Ponte Vecchio, los museos… pero algo tiraba de mí hacia el oeste, como un imán de mármol blanco. Conocía la plataforma Civitatis de otras escapadas y, sin pensarlo dos veces, reservé una excursión de un día a Pisa.

La oferta era clara: transporte en autocar con aire acondicionado desde Florencia, acompañante multilingüe y entrada sin colas a la Torre Inclinada, además del acceso a la Catedral de Santa María Asunta. En unas cinco horas y media de ruta, el guía iba desgranando la historia de la Toscana, pero yo ya tenía la mirada puesta en lo que vendría. Al llegar, la excursión incluía una visita guiada por el centro histórico de Pisa y, después, tiempo libre para explorar la Piazza dei Miracoli a mi ritmo.

El primer escalón que engaña

Subir la Torre es aceptar un pacto con la física. Los 294 escalones de mármol no son rectos; siguen la inclinación de la estructura y, a medida que avanzas, el cuerpo se adapta a un equilibrio inestable. En el tercer piso, un reloj antiguo marca el compás de una historia que comenzó en 1173 y se extendió casi dos siglos, con parones por guerras y crisis.

Me detengo un instante en una de las galerías de arcos. Desde ahí, el viento trae un rumor de voces en decenas de idiomas. Una pareja japonesa se ríe porque, al soltar la mano de la barandilla, sienten que la torre “tira” de ellos. Un niño pregunta a su padre si la torre se va a caer. El padre responde, en italiano, que ya estuvo a punto, pero que la salvaron. Tiene razón: entre 1990 y 2001 la Torre estuvo cerrada por obras de estabilización que redujeron ligeramente su inclinación y aseguraron su futuro.

Torre inclinada de Pisa. Performance.

Una anécdota entre turistas

En el último tramo, la escalera se estrecha y el aire se vuelve más denso. Un guía, con esa voz que ya ha contado la historia mil veces, señala una pequeña marca en la piedra:

“Aquí, dicen, Galileo dejó caer dos bolas de distinto peso para demostrar que caían al mismo tiempo”.

La leyenda es tan pisana como el mármol: los locales la repiten con orgullo, aunque los historiadores debatan si el experimento ocurrió realmente aquí o fue más bien una demostración mental.

A mi lado, un estudiante de física saca el móvil y busca la fórmula. No hace falta: la torre ya es la fórmula. Cada escalón es una variable, cada arco una constante. Cuando llego a la cámara de las campanas, el sonido metálico de una de ellas —la gran L’Assunta, de tres toneladas y media, fundida en 1655— vibra en el pecho. Desde arriba, Pisa parece un mapa en miniatura: el Arno como una cinta plateada, los tejidos rojos de la ciudad, y más allá, la llanura toscana extendiéndose hasta donde la vista se cansa.

Cuándo se construyó y porqué está inclinada la torre

La Torre de Pisa comenzó a construirse en 1173 como campanario de la catedral de Pisa, en Italia. Su famosa inclinación no fue intencionada: empezó a desviarse durante la construcción, cuando el terreno blando e inestable cedió bajo el peso de los cimientos. Las obras se prolongaron durante casi 200 años y se realizaron en varias etapas, en parte debido a conflictos y guerras. Con el tiempo, la inclinación aumentó, convirtiéndose en la característica que hizo famosa a la torre. En la actualidad, se han realizado trabajos para estabilizarla y evitar que siga inclinándose.

Visitantes ilustres: de Napoleón a los peregrinos del siglo XXI

La Torre ha visto pasar a reyes, científicos y dictadores. La tradición cuenta que Napoleón Bonaparte, durante la ocupación francesa de Italia, quedó tan impresionado que ordenó que no fuera dañada. Mussolini, en cambio, intentó “enderezarla” en 1934 con inyecciones de cemento en la base, un remedio que solo empeoró la situación.

Pero los visitantes más constantes han sido otros: peregrinos medievales que llegaban a la plaza para rezar en la catedral y el baptisterio; artistas del Renacimiento que estudiaron sus proporciones; y, hoy, millones de turistas que hacen la foto obligada “sosteniendo” la torre con una mano. En 1987, la UNESCO declaró todo el conjunto de la Piazza dei Miracoli Patrimonio de la Humanidad, un sello que no detiene las colas, pero que recuerda que esto es, ante todo, un testimonio de la historia europea.

El museo que pocos conocen: delle Sinopie

Bajo la sombra de la Torre, en el antiguo Spedale Nuovo —un edificio medieval proyectado en el siglo XIII por Giovanni di Simone, el mismo arquitecto que trabajó en la Torre—, se esconde el Museo delle Sinopie. Su nombre suena a misterio, pero su función es muy concreta: guardar los “sinopias”, los dibujos preparatorios en rojo que los artistas trazaban bajo los frescos del Camposanto Monumental antes de pintarlos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos dañaron gravemente los frescos del cementerio. Al retirar las capas quemadas para salvar lo posible, aparecieron estos bocetos ocultos, una especie de “radiografía” del proceso creativo de los maestros que decoraron el Camposanto. El museo, instalado en lo que fue un hospital y refugio de peregrinos, abre todos los días de 9:00 a 20:00 y suele estar más tranquilo entre las 12:00 y las 15:00, cuando las multitudes se concentran en la Torre y el baptisterio.

Las entradas pueden adquirirse por separado o combinadas con otros monumentos de la plaza; las combinadas oscilan entre 10 y 42 euros, según el circuito y si se incluye visita guiada. Para quien busca algo más que la foto, este museo ofrece una capa adicional de sentido: muestra cómo, bajo la superficie perfecta del arte, hay siempre un dibujo previo, un intento, una corrección. Como la propia Torre.

Datos que cambian la mirada

Altura actual: 55,86 metros en el lado más bajo y 56,67 en el más alto.

55,86 metros en el lado más bajo y 56,67 en el más alto. Inclinación: alrededor de 4 grados, lo que desplaza la cúspide casi 4 metros de la vertical.

alrededor de 4 grados, lo que desplaza la cúspide casi 4 metros de la vertical. Peso: aproximadamente 14.500–14.700 toneladas.

aproximadamente 14.500–14.700 toneladas. Campanas: siete, afinadas como una escala musical; la mayor, L’Assunta, de 3,5 toneladas.

siete, afinadas como una escala musical; la mayor, L’Assunta, de 3,5 toneladas. Escalones: 294 para llegar a la cámara de las campanas.

La torre como metáfora

Al bajar, la luz ha cambiado. La sombra de la Torre se alarga sobre el mármol de la plaza. Pienso en esa imagen de Galileo soltando las bolas, en Napoleón mirando hacia arriba, en los ingenieros que, a finales del siglo XX, lograron lo que parecía imposible: enderezarla lo justo para que no cayera, sin quitarle su inclinación característica.

La Torre de Pisa no es solo un monumento inclinado. Es un recordatorio de que la belleza a veces nace del error, de que la historia se escribe con correcciones y de que, incluso cuando todo parece torcerse, hay manera de mantenerse en pie.