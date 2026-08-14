Expertos internacionales se reunirán en Panamá para impulsar accesibilidad, innovación y turismo

Panamá reunirá a expertos nacionales e internacionales en accesibilidad, innovación social, turismo, sostenibilidad y competitividad durante la cuarta edición del Encuentro Internacional Let’s Meet Panamá 2026, que se realizará el 7 y 8 de septiembre de 2026 en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber.

Creado por Meetings®Panama, el encuentro busca demostrar cómo la inclusión y la accesibilidad pueden convertirse en herramientas para innovar, ampliar mercados, mejorar la experiencia de clientes y colaboradores, desarrollar nuevos productos turísticos y fortalecer la competitividad de Panamá como destino de reuniones y eventos internacionale

“Let’s Meet Panamá nació con una pregunta: ¿cómo puede nuestra industria dejar algo más después de que termina una conferencia? Hoy buscamos convertir la accesibilidad y la inclusión en innovación, conocimiento, competitividad y nuevas oportunidades para Panamá”, señaló Patricia Puentes Colorado, directora general y fundadora de Meetings®Panama y creadora de Let’s Meet Panamá.

CONOCIMIENTO INTERNACIONAL PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

La agenda abordará temas como Marca País y competitividad, neuroinclusión, discapacidades no visibles, accesibilidad y diseño universal, turismo accesible, economía de la longevidad, bienestar, sostenibilidad, desarrollo de destinos, captación de eventos y cultura organizacional.

Entre los especialistas internacionales participarán el Dr. José María Cubillo Pinilla, presidente de Country Brand Foundation de España; Flavia Callafange, Regional Director para América Latina de Hidden Disabilities Sunflower; Stephanie Sheehy, fundadora de la Red de Turismo Accesible de Costa Rica; Hepsy-da Torres Jáuregui, especialista mexicana en accesibilidad y diseño universal; Lucio Vaquero, director regional de PCMA LATAM; Santiago González, Business Development Director de FIEXPO Exhibitions Group; Migdalia Vásquez, directora ejecutiva del Buró de Convenciones de Guatemala; y Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva del Greater Medellín Convention & Visitors Bureau, entre otros.

La agenda contará además con la participación técnica virtual de Igor Stefanovic, de ONU Turismo, especialista en turismo accesible y estándares internacionales.

“Estamos trayendo a Panamá conocimiento que muchas empresas tendrían que buscar fuera del país. Queremos que participen con sus equipos y encuentren herramientas que puedan aplicar para fortalecer sus programas de sostenibilidad, inclusión e impacto social”, explicó Puentes.

Uno de los objetivos de esta edición es acercar la accesibilidad a la estrategia de negocio. Diseñar productos, servicios, espacios y experiencias para una mayor diversidad de personas puede abrir oportunidades para sectores como turismo, hotelería, eventos, transporte, comercio, tecnología y servicios.

La organización también invitó a empresas e instituciones a vincularse mediante sus diferentes modalidades de participación y alianzas. “No buscamos únicamente empresas que coloquen un logo. Queremos organizaciones que capaciten a sus equipos, generen relaciones y conviertan el aprendizaje en acciones concretas”, destacó Puentes.

PANAMÁ SE POSICIONA EN LA INDUSTRIA INTERNACIONAL DE REUNIONE

La estrategia de Let’s Meet Panamá 2026 comenzó meses antes del encuentro. En abril, la iniciativa fue presentada en Bogotá, Colombia, durante un encuentro internacional de RIADIS. Posteriormente tuvo presencia en FIEXPO Latin America, en Costa Rica, y en el 42.º Congreso de COCAL, celebrado en Fortaleza, Brasil.

Estas acciones buscan posicionar a Panamá dentro de la industria regional como un destino capaz de integrar accesibilidad, innovación social, sostenibilidad y legado a su propuesta turística y de reuniones.

“Cada vez que llevamos esta conversación fuera del país estamos también posicionando a Panamá y demostrando que tenemos capacidades para atender nuevos mercados y nuevas tipologías de eventos”, afirmó Puentes.

Let’s Meet Panamá cuenta con un Convenio Marco de Cooperación con la Autoridad de Turismo de Panamá para el período 2025–2030 y mantiene relaciones con organizaciones como PCMA LATAM, FIEXPO, COCAL y CATA Centroamérica.

Meetings®Panama suma nueve años de trayectoria en el sector turístico y la industria de reuniones, con un ecosistema de comunicación que supera el millón de impresiones digitales.

La cuarta edición busca que el conocimiento y las conexiones generadas se traduzcan en proyectos, alianzas, mejoras empresariales, productos turísticos y oportunidades para captar nuevos eventos hacia Panamá.