Badrutt’s Palace: el hotel centenario de St. Moritz que sigue siendo el mejor del mundo

El Badrutt’s Palace de St. Moritz vuelve a acaparar la atención tras su mención en **Infobae** por un reconocimiento que resalta un aspecto difícil de cuantificar: el trato a sus huéspedes.

Este hotel suizo, con más de un siglo de trayectoria, ha sido galardonado con el SeiBellissimi Art of Hospitality Award, un premio vinculado a The World’s 50 Best Hotels 2026 que pone en valor la calidad del servicio.

El dato se presenta sorprendente: 163 habitaciones y alrededor de 700 empleados que sostienen una maquinaria de lujo en la que la atención personalizada constituye su principal sello distintivo. Aclarar que no se trata de un premio al “mejor hotel del mundo” en general, sino de un reconocimiento específico a la hospitalidad, resulta esencial para valorar adecuadamente el alcance de este galardón.

Un icono de la hospitalidad alpina

La notoriedad del Badrutt’s Palace no se justifica únicamente por el galardón recibido. Su nombre ha estado asociado durante décadas a la imagen más clásica del turismo de lujo en los Alpes, teniendo a St. Moritz como telón de fondo, y construyendo una reputación basada en un servicio discreto y en la capacidad de anticiparse a las necesidades de los clientes.

Este premio hace hincapié precisamente en eso: en el esfuerzo colectivo del personal, desde la recepción hasta el área de limpieza y restauración, en un ambiente donde el lujo ya no se define solo por la decoración o la ubicación. La experiencia del cliente cobra gran relevancia aquí. Se valora la calidez en el trato, los pequeños detalles y la sensación de que todo ha sido diseñado para que la estancia transcurra con total fluidez.

130 años de historia.

de historia. 163 habitaciones .

. Cerca de 700 empleados .

. Premio enfocado en la hospitalidad, no en una posición en el ranking general.

Qué significa este premio

El SeiBellissimi Art of Hospitality Award es parte de la estructura de The World’s 50 Best Hotels 2026 y se otorga tras la votación de más de 800 miembros de la academia. Lo fundamental es que los votantes eligen el hotel donde vivieron su mejor experiencia de servicio durante el periodo de evaluación.

Este criterio desplaza el foco. No se trata solo de analizar la arquitectura, el spa o la reputación culinaria, sino de la impresión que deja el trato humano. En un mercado tan saturado de opciones de lujo, este matiz adquiere un gran peso: una estancia placentera a menudo no depende de un gesto grandioso, sino de una serie de pequeños aciertos.

La lista completa de los mejores hoteles del mundo para 2026 aún no ha sido publicada, así que es importante diferenciar entre ambos reconocimientos. Lo que se ha confirmado es el premio a la hospitalidad, que coloca al hotel suizo en el centro de la conversación internacional sobre lujo, atención y experiencias del cliente.

Precio, restauración y perfil del huésped

Aunque los precios pueden fluctuar considerablemente según la temporada y la categoría, el Badrutt’s Palace se sitúa firmemente en un segmento elevado del mercado. Las cifras disponibles indican que las habitaciones más básicas comienzan alrededor de 950 francos suizos por noche en ciertas épocas, mientras que algunas suites pueden superar con facilidad varios miles de francos. En períodos de alta demanda, los costos pueden elevarse aún más.

En lo que se refiere a restauración, el hotel cuenta también con propuestas de alta gama. Su oferta culinaria es parte esencial de la experiencia, explicando en gran medida por qué el establecimiento se mantiene como un referente en el mapa del lujo europeo. No es simplemente un lugar para descansar, sino un hotel diseñado para acoger buena parte de la vida social de sus huéspedes.

Habitaciones estándar: desde aproximadamente 950 CHF .

. Junior suites: desde cerca de 1.600 CHF .

. Suites de alta gama: varios miles de CHF por noche.

Restauración: amplia oferta estrechamente vinculada a la idea de una estancia integral.

Un negocio grande, pero muy personal

La magnitud del hotel impresiona, pero lo que realmente lo distingue es su capacidad para ofrecer un trato individualizado. Mantener este equilibrio con cientos de empleados y más de un centenar de habitaciones requiere una organización precisa. Esa es una de las claves del éxito del establecimiento: conseguir que un gran hotel no se perciba como una simple máquina de lujo.

Asimismo, su legado cuenta. En un momento donde muchos hoteles compiten por lo novedoso, lo estilístico o lo viral, el Badrutt’s Palace sigue apostando por algo más tradicional: continuidad, memoria y un concepto bien definido de elegancia alpina. Esta narrativa, unida al premio, refuerza su posición entre los destinos más deseados del sector.

Curiosidades del hotel