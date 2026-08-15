Cuando el silencio se vuelve paisaje: los refugios olvidados de Formentera

No es el vacío lo que se encuentra en Formentera, sino una cualidad distinta del silencio: uno que no calla, sino que respira. Lejos del bullicio de Es Pujols y las colas de La Savina, la isla más pequeña de las Pitiusas despliega un mapa alternativo, trazado no por restaurantes ni chiringuitos, sino por atalayas de piedra que durante siglos vigilaron piratas y hoy custodian algo más valioso: la posibilidad de no escuchar nada que no sea el mar.

Las torres que aprendieron a callar

El sistema defensivo de Formentera, levantado entre 1762 y 1763 bajo la dirección del ingeniero militar Joan Ballester i Zafra, fue concebido para la vigilancia, no para la contemplación. Sin embargo, el tiempo ha convertido esas estructuras troncocónicas de base circular en santuarios involuntarios del recogimiento.

La torre de Punta Prima, la más grande de las cuatro erigidas en la isla, se alza sobre los acantilados de la costa este a 32 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo una panorámica que abarca Ibiza y los farallones de La Mola.

Nunca fue artillada: su función era puramente visual, encendiendo hogueras nocturnas y señales de humo diurnas para alertar a la población. Hoy, en las horas en que la playa se vacía, ese mismo balcón que antaño escrutaba el horizonte en busca de velas enemigas se ofrece como un mirador íntimo, donde el único intruso posible es el propio pensamiento.

En el centro geográfico de la isla, cerca de Migjorn, la torre des Pi des Català guarda una particularidad que la distingue de sus hermanas: es la única con interior visitable de todo el sistema defensivo formenterense. Restaurada en 2016, sus tres plantas de piedra de 1763 conservan un hueco fresco donde el eco de los pasos propios se multiplica por un instante antes de disolverse. No hay explicaciones, ni audioguías, ni paneles informativos: solo el sonido de quien entra, devuelto por muros que han escuchado mucho más que turistas.

Hacia el sur, el cap de Barbaria despliega su paisaje casi lunar. Allí, la torre des Garroveret se asoma a 65 metros de altura sobre un acantilado vertical, en un entorno donde la vegetación es escasa y el viento no cesa. Pero ese viento no interrumpe: acompaña. Se filtra entre la garriga rala, se convierte en una respiración de fondo, en un ruido que no pesa porque forma parte del lugar. En el extremo opuesto, cerca de Can Marroig y al norte de Cala Saona, la torre de sa Gavina mantiene su vigilia hacia el poniente. Ya no hay piratas que temer, pero la puesta de sol sigue llegando casi todos los días sin testigos, como si el espectáculo se reservara para quien tenga la paciencia de buscarlo.

La quinta torre del sistema, sa Guardiola, ni siquiera pertenece del todo a Formentera: se levanta en s’Espalmador, el islote que flota al norte, custodiando el pas des Freus. Llegar hasta ella ya es un acto de retirada: cuanta más agua separa al visitante de la isla grande, más fácil resulta escuchar solo el oleaje.

Faros que recogen más que luz

Los faros de Formentera no solo alumbran la navegación: también recogen soledad. El far del cap de Barbaria, construido en 1971 y alimentado exclusivamente con energía fotovoltaica, se erige en el punto más meridional de todas las Baleares, sobre un muro vertical de 100 metros que cae hacia África. Cerca, la Cova Foradada obliga a agacharse y colarse por un hueco de piedra para alcanzar un mirador que parece guardado a propósito para quien tenga paciencia de buscarlo. Al atardecer, con Es Vedrà recortado al fondo, este cabo se convierte en un lugar de una soledad casi física, de esas que se sienten en el cuerpo antes que en la cabeza.4mentera+1

En el extremo contrario, sobre el altiplano de La Mola, el far de la Mola se asoma a 120 metros de altura, no muy lejos de sa Talaiassa, el techo de la isla a 192 metros sobre el mar. Aquí el silencio tiene ya algo de leyenda: fue este paisaje el que empujó a Julio Verne a mencionarlo en una de sus novelas, y un pequeño monolito junto al faro todavía se lo recuerda a quien pasa.

Una invitación sin condiciones

Ninguno de estos lugares pide nada a cambio. No hay entradas, ni horarios, ni reservas. Solo que uno llegue dispuesto a no hablar, a caminar despacio y a dejar que el Mediterráneo, con su ir y venir de siempre, ocupe todo el espacio que en otro sitio ocupa el ruido.vinetur

Formentera, la isla de las sobremesas eternas y las aguas turquesa, guarda también esta otra cara: la de los silencios que se pueden visitar, los rincones donde el ruido no llega, o llega tan tamizado por el viento que ya no molesta a nadie.