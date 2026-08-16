Bitácora de viajes: En busca de Ixchel, la diosa maya que dio nombre a Isla Mujeres

Antes de conocer Isla Mujeres, ya había una razón que despertaba mi curiosidad: Ixchel, la poderosa diosa maya vinculada a la luna, el amor, la fertilidad, el parto, la medicina, el agua y los trabajos textiles.

Quería conocer el lugar que durante siglos fue uno de sus principales santuarios y descubrir qué quedaba de aquella isla sagrada en medio del Caribe mexicano. Lo que no imaginaba era que, detrás de ese interés histórico, encontraría también uno de esos destinos capaces de conquistar al viajero por la belleza de sus playas, la transparencia de sus aguas y el ritmo pausado de su vida isleña.

Todo comenzó en Madrid, con una maleta lista y un vuelo de unas 10 horas y 20 minutos rumbo a Cancún. Al aterrizar, el calor húmedo me recibió como un abrazo tropical. Pero fue aquella misma noche, durante una conversación con unas colegas del sector turístico, cuando Isla Mujeres entró definitivamente en mis planes. Me hablaron de ella con entusiasmo: una pequeña isla situada frente a Cancún, accesible en ferry y capaz de combinar aventura, descanso, naturaleza y cultura caribeña.

No lo pensé dos veces. Organicé una escapada de un par de días y, a la mañana siguiente, ya estaba en la terminal marítima de Puerto Juárez esperando el ferry.

Tras las huellas de Ixchel

Mucho antes de que Isla Mujeres apareciera en los mapas turísticos, los mayas ya habían reconocido su carácter especial. La isla formaba parte del territorio de Ekab y funcionaba como un santuario de peregrinación. Su vínculo más profundo era con Ixchel, una de las grandes divinidades del mundo maya yucateco.

Ixchel reunía múltiples dimensiones de la existencia: era diosa de la luna, la fertilidad, la gestación, los partos, la medicina y el agua.

También estaba relacionada con el tejido y, en determinadas tradiciones, con el arcoíris. Su figura expresaba los ciclos de la vida y de la naturaleza: juventud y madurez, nacimiento y muerte, comienzo y cierre.

La isla era, por tanto, mucho más que un enclave frente al Caribe. Era un lugar de peregrinación. Jóvenes mayas acudían hasta allí para realizar ofrendas y pedir protección y orientación en el tránsito hacia la vida adulta, el matrimonio y la maternidad.

El legado de aquellas creencias explica incluso el nombre moderno de la isla. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, encontraron numerosas figurillas femeninas de barro y piedra dedicadas a Ixchel. Aquellas representaciones dieron origen al nombre de Isla Mujeres.

Para mí, esa historia fue el verdadero punto de partida del viaje. Quería caminar por el lugar donde durante siglos se había venerado a una diosa que representaba la conexión entre el cuerpo humano, el agua, la naturaleza y el paso del tiempo.

Punta Sur, donde el Caribe guarda la memoria maya

La mejor manera de acercarse a ese pasado es dirigirse a Punta Sur, el extremo meridional de la isla. Allí permanecen vestigios arqueológicos que recuerdan su antigua función ceremonial.

En este lugar se levantó un pequeño templo dedicado al culto de Ixchel, situado estratégicamente sobre los acantilados. Su posición no era casual: el enclave permitía observar el horizonte y los ciclos celestes, en especial los de la Luna. Punta Sur era también un punto de referencia para los navegantes mayas que recorrían las aguas del Caribe.

Frente a aquellos restos arqueológicos resulta inevitable imaginar las antiguas peregrinaciones. Las ofrendas, las figurillas femeninas y las historias asociadas a Ixchel hablan de un mundo en el que el mar, la luna, la fertilidad y la salud formaban parte de una misma visión sagrada de la existencia.

Ese fue uno de los grandes descubrimientos de mi viaje:

Isla Mujeres no es únicamente una postal tropical. Bajo su apariencia de destino de playa existe una memoria mucho más antigua, todavía perceptible en sus paisajes y en sus vestigios.

El primer encuentro: Playa Norte y la promesa del Caribe

Después de acercarme a la historia de la isla, llegó el momento de descubrir su presente. Y pocas formas mejores de hacerlo que comenzar por Playa Norte.

La primera mañana caminé por esa franja de arena blanca que se extiende entre el mar turquesa y el cielo. El agua, extraordinariamente transparente, permite contemplar el fondo a varios metros de la orilla. La escasa fuerza del oleaje convierte algunos sectores en una enorme piscina natural, perfecta para nadar y dejarse llevar por la calma.

Me tumbé en una hamaca frente al mar mientras un bar de playa preparaba un cóctel tropical. Las palmeras se movían con la brisa y las olas llegaban suavemente a la orilla. En ese momento entendí por qué quienes me habían hablado de Isla Mujeres lo hacían con tanta emoción.

La isla había empezado para mí como un viaje motivado por la historia de Ixchel. Ahora comenzaba a convertirse en una experiencia sensorial.

Bajo la superficie: un museo que respira

El Caribe de Isla Mujeres también se descubre bajo el agua. Una de las experiencias que no pude realizar durante aquella escapada, pero que quedó anotada entre mis asignaturas pendientes, es la visita al Museo Subacuático de Arte (MUSA).

Más de 500 esculturas reposan bajo el mar, concebidas no solo como una intervención artística, sino también como parte de un proyecto de conservación. Con el paso del tiempo, las obras han comenzado a integrarse en el ecosistema marino y a favorecer la colonización por corales y otras formas de vida.

La idea resulta fascinante: una galería de arte en la que el océano es, al mismo tiempo, escenario, artista y protagonista. Las esculturas humanas y las instalaciones adquieren otra dimensión al quedar cubiertas parcialmente por algas y corales.

Es una experiencia que demuestra que en Isla Mujeres la relación entre cultura y naturaleza no pertenece únicamente al pasado maya. También forma parte de la manera contemporánea de entender y proteger el patrimonio marino.

Garrafón: aventura entre arrecifes

Otra de las posibilidades para descubrir el mundo submarino es el Parque Garrafón, donde los arrecifes naturales ofrecen un escenario privilegiado para practicar snorkel y observar peces tropicales y corales.

Pero aquí el visitante puede combinar la exploración marina con otras actividades, como el kayak o la tirolesa sobre el mar. Es una alternativa para quienes buscan algo más de acción sin renunciar al paisaje caribeño.

Isla Mujeres tiene precisamente esa capacidad: permite pasar de la contemplación a la aventura en cuestión de minutos.

La hamaca como forma de vida

Hay imágenes que parecen resumir un destino entero. En Isla Mujeres, una de ellas es la de una hamaca suspendida sobre el mar.

Varios clubes de playa y hoteles ofrecen esta experiencia, y entre los lugares más conocidos está Green Demon. Allí me dejé mecer por el agua turquesa mientras el sol caribeño calentaba la piel y la brisa llevaba hasta la orilla el olor salado del océano.

No había nada que hacer y, precisamente por eso, todo parecía perfecto.

Después de recorrer la isla y descubrir su historia, aquella hamaca representaba otra manera de entender Isla Mujeres: no como un lugar que hay que conquistar a toda velocidad, sino como un destino que invita a detenerse.

Un tesoro que mira al futuro

Isla Mujeres fue incorporada al programa Pueblos Mágicos en 2015, reconocimiento que encaja con una isla donde naturaleza, historia y cultura se entrelazan de manera singular.

Pero tanta belleza también exige responsabilidad. La conservación de los arrecifes, las tortugas y los ecosistemas marinos resulta esencial para que el atractivo de la isla no termine convirtiéndose en su principal amenaza. Espacios y proyectos de conservación como la Tortugranja y el propio MUSA recuerdan que viajar también significa cuidar aquello que hemos venido a contemplar.

La isla puede disfrutarse desde una playa, bajo el agua, desde una tirolesa o a bordo de un ferry, pero también puede recorrerse como quien abre las páginas de una historia de más de mil años.

Del santuario de Ixchel al paraíso caribeño

Al caer la tarde de mi segundo día, mientras el ferry regresaba hacia Cancún, miré hacia atrás y vi cómo Isla Mujeres se iba haciendo pequeña en el horizonte.

Había llegado hasta allí movido por la curiosidad por Ixchel y por el legado maya. Quería conocer aquel antiguo santuario femenino del que había leído antes de viajar. Y terminé descubriendo mucho más: una isla de playas luminosas, aguas transparentes, arrecifes, aventura y una serenidad difícil de explicar.

Quizá esa sea la verdadera magia de Isla Mujeres. El pasado no compite con el presente: convive con él. Las huellas de Ixchel permanecen en Punta Sur mientras las nuevas generaciones llegan en ferry buscando sol, mar y descanso.

Mi escapada comenzó con una diosa maya y terminó con una certeza: Isla Mujeres no es solo un destino del Caribe mexicano. Es un lugar donde la historia parece emerger de la tierra, la naturaleza se prolonga bajo el agua y el viajero comprende que algunos paraísos no solo merecen ser visitados, sino también protegidos.

Cómo llegar desde Madrid

El viaje comienza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde un vuelo directo hasta Cancún ronda las 10 horas y 20 minutos. Una vez en el Aeropuerto Internacional de Cancún, se puede tomar un taxi o shuttle hasta la terminal marítima de Puerto Juárez, a unos 20 minutos, y desde allí embarcar en el ferry hacia Isla Mujeres. La travesía dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos.

También existe la posibilidad de utilizar el transbordador desde Punta Sam, una alternativa especialmente útil para quienes viajan con vehículo. Isla Mujeres mantiene un clima cálido durante todo el año, con una temperatura media anual cercana a los 27 °C. Para quienes sueñen con nadar junto a tiburones ballena, la temporada habitual se extiende entre junio y septiembre.

Isla Mujeres, al final, resulta ser mucho más que la isla que dio nombre a unas figurillas femeninas encontradas por los conquistadores. Es el lugar donde una antigua devoción a Ixchel sigue dando sentido a un territorio que, siglos después, continúa ejerciendo su propio hechizo sobre quienes llegan a sus costas.