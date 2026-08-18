La Casa de Fierro de Iquitos: la “obra” de Gustave Eiffel que se convirtió en un ícono de la Amazonía peruana

Conocí la Casa de Fierro durante un viaje a Iquitos, Perú en plena pandemia. La ciudad era mi primera parada antes de adentrarme en la selva amazónica para realizar una serie de reportajes de turismo. En aquel contexto tan particular, con una ciudad que empezaba a recuperar su ritmo tras meses de incertidumbre, la Casa de Fierro se convirtió en una de mis primeras grandes imágenes de la Amazonía urbana.

Cuando llego al centro de Iquitos y me encuentro frente a la Plaza de Armas, hay un edificio que inevitablemente atrae mi mirada: la Casa de Fierro. También conocida como Casa Eiffel o Casa de Hierro, esta singular construcción metálica se ha convertido en uno de los grandes símbolos arquitectónicos de la ciudad y en uno de los testimonios más visibles de la época dorada del caucho.

Ubicada en la esquina de las calles Próspero y Putumayo, la Casa de Fierro parece contar, desde sus balcones y muros de metal, una historia en la que se mezclan la riqueza amazónica, la ingeniería europea y el sueño de una ciudad que, durante el auge cauchero, quiso sentirse cosmopolita en medio de la selva.

Un pedazo de Europa en plena Amazonía

Lo primero que me sorprende de la Casa de Fierro es su propio material. En una ciudad donde históricamente han predominado la madera y otros materiales adaptados al clima tropical, encontrar una construcción prefabricada de hierro resulta extraordinario.

La tradición popular atribuye su diseño a Gustave Eiffel, el célebre ingeniero francés responsable de la Torre Eiffel.

Según esta versión, la estructura habría sido exhibida en la Exposición Universal de París de 1889, antes de ser desmontada, trasladada hasta Sudamérica y finalmente llevada pieza por pieza hasta Iquitos.

La Casa de Fierro habría llegado a la ciudad alrededor de 1890, precisamente durante el esplendor de la economía del caucho. Imagino el enorme desafío que debió representar transportar sus piezas metálicas desde Europa hasta una ciudad amazónica sin conexión terrestre con la costa. Cada componente tuvo que ser trasladado y ensamblado hasta convertir aquel gigantesco rompecabezas de hierro en la construcción que hoy conocemos.

Su diseño destaca por los grandes ventanales, los balcones, las columnas y la estructura metálica que recorre sus fachadas. El resultado es una arquitectura de inspiración europea que contrasta de manera fascinante con el paisaje tropical de Iquitos.

Sin embargo, hay una precisión histórica que considero importante. Aunque la tradición y numerosas guías turísticas la presentan como una obra de Eiffel, no existe evidencia documental concluyente que confirme su autoría directa. Algunas investigaciones atribuyen la fabricación de la estructura a talleres belgas, entre ellos las Forges d’Aiseau, y relacionan el proyecto con el arquitecto Joseph Danly. Aun así, el nombre de Eiffel permanece estrechamente ligado a la identidad y al atractivo de la Casa de Fierro.

El hierro que llegó con la fiebre del caucho

Para entender por qué una construcción de estas características terminó en Iquitos, hay que mirar hacia uno de los capítulos más importantes —y también más contradictorios— de la historia amazónica: la fiebre del caucho.

Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, la creciente demanda internacional de caucho convirtió a Iquitos en un importante centro comercial. Las grandes fortunas generadas por la explotación de este recurso permitieron a determinados empresarios importar productos, materiales y estilos de vida europeos.

La Casa de Fierro es uno de los testimonios más visibles de aquella época. Su presencia en el corazón de la ciudad expresa el deseo de aquella élite económica de mostrar riqueza, modernidad y conexión con el mundo exterior.

Existen distintas versiones sobre quién adquirió la estructura en Europa. Algunas señalan a empresarios vinculados a la industria del caucho, entre ellos Julio H. Toots y Antonio Baca Díez. Lo que sí resulta evidente es que la construcción pertenece al imaginario de aquella época en la que Iquitos experimentó una transformación económica y urbana sin precedentes.

Pero detrás de ese esplendor también existió una realidad mucho más dura. La riqueza de la economía cauchera se construyó sobre un sistema de explotación que sometió a miles de trabajadores y pueblos indígenas a condiciones extremadamente violentas. Por eso, cuando observo la Casa de Fierro, no la veo únicamente como una pieza arquitectónica: también la entiendo como un recordatorio de las profundas desigualdades que acompañaron a la bonanza del caucho.

Una casa que sobrevivió al esplendor

Durante sus primeros años, la Casa de Fierro estuvo asociada a la vida social y económica de la ciudad. Sus espacios fueron escenario de reuniones y actividades vinculadas a la élite local, en una época en la que Iquitos vivía una intensa transformación.

Pero la prosperidad no duró para siempre. Con la caída de la economía del caucho, la ciudad entró en una nueva etapa y aquel sueño de prosperidad europea perdió buena parte de su brillo.

La Casa de Fierro, sin embargo, permaneció. Con el paso del tiempo cambió de usos y atravesó diferentes etapas, pero conservó su lugar privilegiado en el paisaje urbano de Iquitos.

Y quizá esa sea una de las razones por las que sigue siendo tan especial: sobrevivió a la época que la vio nacer y hoy permite imaginar cómo era aquella ciudad que quiso importar un pedazo de Europa hasta el corazón de la Amazonía.

Qué encuentro hoy al visitar la Casa de Fierro

Actualmente, la Casa de Fierro es uno de los lugares que considero imprescindibles al recorrer el centro de Iquitos. Su ubicación, justo frente a la Plaza de Armas, hace que sea prácticamente imposible pasar por el centro histórico sin encontrarse con ella.

Al acercarme, puedo apreciar detalles que desde lejos pasan desapercibidos: la estructura metálica, los grandes ventanales, los balcones y las columnas que le dan ese aspecto tan particular.

Entre sus principales atractivos destacan:

Su estructura de hierro: paredes, columnas, balcones y otros elementos metálicos forman el sello distintivo de la construcción.

paredes, columnas, balcones y otros elementos metálicos forman el sello distintivo de la construcción. Su arquitectura europea: sus líneas, proporciones y elementos ornamentales contrastan con la arquitectura tradicional amazónica.

sus líneas, proporciones y elementos ornamentales contrastan con la arquitectura tradicional amazónica. Su ubicación: se encuentra en una de las esquinas más emblemáticas de la Plaza de Armas, en pleno centro histórico.

se encuentra en una de las esquinas más emblemáticas de la Plaza de Armas, en pleno centro histórico. Su historia: visitar el edificio permite acercarse a la época de mayor esplendor de Iquitos durante el ciclo del caucho.

visitar el edificio permite acercarse a la época de mayor esplendor de Iquitos durante el ciclo del caucho. Su actividad actual: el inmueble ha albergado distintos establecimientos y espacios comerciales y gastronómicos, manteniendo su presencia como parte de la vida cotidiana de la ciudad.

Para llegar, simplemente debes dirigirte a la intersección de las calles Próspero y Putumayo, frente a la Plaza de Armas. La visita puede combinarse fácilmente con un recorrido por la Catedral de Iquitos, el centro histórico y los malecones de la ciudad.

Mucho más que una casa de hierro

Para mí, la Casa de Fierro representa mucho más que una curiosidad arquitectónica. Es una síntesis de la historia de la ciudad.

En sus estructuras metálicas puedo leer el recuerdo de la fiebre del caucho, el poder económico que alcanzaron algunos empresarios amazónicos, la fascinación por Europa y la llegada de tecnologías industriales a un territorio remoto.

También veo sus contradicciones. La misma época que permitió levantar edificios suntuosos y traer materiales desde Europa estuvo marcada por la explotación y el sufrimiento de miles de personas en los cauchales. Esa doble dimensión hace que la Casa de Fierro no sea solamente un atractivo turístico, sino también un punto de partida para comprender mejor la historia de la Amazonía peruana.

Frente a la Plaza de Armas, rodeada por el movimiento cotidiano de Iquitos, la casa sigue siendo una presencia inconfundible. Su hierro envejecido parece contar una historia que comenzó muy lejos de aquí y terminó formando parte inseparable de la identidad amazónica.

Por eso, cuando visité la Casa de Fierro, no sientí que estaba simplemente frente a un edificio antiguo. Estaba frente a uno de los símbolos de una ciudad que, en pleno corazón de la selva, llegó a soñar con París; una ciudad marcada por el caucho, por sus ambiciones y por sus contradicciones. Y precisamente ahí reside buena parte de su encanto.