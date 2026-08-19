Air Europa conectará Madrid y Düsseldorf desde el próximo 30 de noviembre

Air Europa continúa ampliando su red de destinos europeos con la incorporación de Düsseldorf a su mapa de rutas. Desde el próximo 30 de noviembre, la aerolínea conectará Madrid con la ciudad alemana, reforzando así su estrategia de expansión y su apuesta por una mayor conectividad en Europa. La nueva operación ofrecerá un total de 1.456 vuelos anuales entre ambas ciudades, con una oferta de 270.816 plazas.

La ruta contará con dos frecuencias diarias por sentido. Los vuelos desde Madrid saldrán todos los días a las 07:05 y a las 15:10, mientras que las conexiones desde Düsseldorf despegarán a las 10:45 y a las 18:50. Esta programación permitirá a los viajeros disponer de una mayor flexibilidad para organizar sus desplazamientos y conectar con puntos clave en Europa, así como aprovechar las posibilidades de enlace que ofrece el hub estratégico de Madrid-Barajas con los destinos internacionales de Air Europa.

La incorporación de Düsseldorf a su oferta permitirá a la compañía reforzar su presencia en Alemania, mercado en el que ya cuenta con una operativa consolidada hacia Múnich y Frankfurt. Con este destino, amplía su oferta en uno de los principales países del continente y da un paso adelante en su estrategia de crecimiento. Air Europa ha inaugurado este año nuevas rutas a Oviedo, Sevilla, Ginebra y Johannesburgo, y también desde finales de año volará a El Salvador y a Barranquilla, en Colombia.

Los viajeros contarán a bordo con las ventajas de la flota Boeing 737, una de las más modernas del mercado, que destaca por sus elevados estándares de confort, rendimiento operativo y sostenibilidad. Además, la ruta permitirá disfrutar de una de las novedades más notables de este año en los vuelos de medio radio en el continente, como son los menús diseñados por el chef Mario Sandoval para la clase Business, una propuesta que refuerza la apuesta de la compañía por una gastronomía de calidad en sus aviones. A ello se suman las mejoras progresivas del plan Air Europa ON, una iniciativa orientada a elevar la excelencia del servicio en todas las fases del viaje, tanto en tierra como a bordo.