El Salvador Travel Market 2026 apuesta por las experiencias auténticas para conquistar al viajero europeo

El Salvador quiere reforzar su presencia en el mercado europeo con una propuesta turística basada en la autenticidad, la variedad y el contacto directo con el territorio. En un país de dimensiones reducidas, el viajero puede pasar de las playas del Pacífico a los paisajes volcánicos, visitar plantaciones de café, recorrer localidades de tradición colonial o descubrir una gastronomía estrechamente vinculada a los productos locales.

Con este objetivo, el país celebrará entre el 14 y el 18 de septiembre una nueva edición de El Salvador Travel Market (ESTM) 2026, su principal encuentro profesional de comercialización turística. El evento tendrá como sede el Hotel Hilton San Salvador y contará con la participación de compradores, turoperadores y mayoristas procedentes de Europa, Norteamérica y América Latina.

La cita está organizada por la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR), con el respaldo del Ministerio de Turismo (MITUR) y de la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR). La organización prevé superar las 900 reuniones de negocio entre profesionales internacionales y representantes de empresas y servicios turísticos salvadoreños.

Más allá de la promoción de destinos concretos, el encuentro pretende presentar una imagen de El Salvador ligada al turismo experiencial. La propuesta se dirige especialmente a quienes buscan destinos menos convencionales, actividades vinculadas a la naturaleza y experiencias capaces de acercarles a la cultura y las comunidades locales.

Un litoral para descubrir sobre la tabla

La costa del Pacífico se ha convertido en uno de los principales reclamos internacionales del país. El área conocida como Surf City reúne playas con olas de distinta intensidad, adecuadas tanto para quienes se inician en este deporte como para surfistas experimentados.

Sus conocidos point breaks ofrecen recorridos prolongados y, en algunos puntos, paredes de agua que pueden superar los 200 metros. La experiencia se completa con el entorno natural, la oferta de ocio y el ambiente de las localidades costeras.

La huella de los volcanes

El paisaje salvadoreño también se interpreta a través de sus volcanes. Uno de los itinerarios más destacados conduce hasta el volcán de Santa Ana, en el Parque Nacional de los Volcanes.

La ascensión culmina junto a un cráter ocupado por una laguna de tonalidades turquesas, un escenario que contrasta con el terreno oscuro y escarpado de la cumbre. Desde allí, las vistas alcanzan el lago de Coatepeque y permiten comprender la intensa actividad geológica que ha configurado buena parte del territorio salvadoreño.

Pueblos donde pervive la tradición

Las rutas por los llamados pueblos vivos ofrecen una aproximación a la arquitectura, las artesanías y las celebraciones que forman parte de la identidad del país. Localidades como Suchitoto o Panchimalco conservan iglesias, calles empedradas, mercados y espacios de encuentro en los que las tradiciones continúan ocupando un lugar central.

El recorrido permite además conocer iniciativas comunitarias, probar recetas elaboradas con productos locales y descubrir una forma de vida en la que el patrimonio no se limita a los edificios, sino que también se expresa en los oficios, la cocina y las fiestas populares.

El legado del añil

Entre las experiencias menos conocidas para el visitante internacional se encuentra la relacionada con el añil, también llamado índigo. Este pigmento azul, utilizado históricamente por la industria textil, tuvo una notable importancia económica y social en El Salvador.

Algunas haciendas y espacios patrimoniales recuperan hoy el proceso tradicional de producción, desde el cultivo de la planta hasta sus fases de fermentación y secado. La visita permite acercarse tanto a las técnicas artesanales como al papel que este producto desempeñó en la historia del país.

Con esta combinación de naturaleza, cultura, gastronomía y actividades de aventura, El Salvador aspira a consolidarse como una de las alternativas emergentes de Centroamérica para el mercado europeo. El Salvador Travel Market 2026 será el principal escaparate para trasladar esa imagen a la industria turística internacional y mostrar las posibilidades de un destino que concentra una amplia diversidad de experiencias en un territorio accesible.