Turismo y comercio de Ceuta, al límite tras la crisis migratoria

La Mesa del Turismo de España ha trasladado su apoyo a la población de Ceuta ante la crisis humanitaria y de seguridad que afecta a la Ciudad Autónoma desde finales de julio. La llegada masiva de migrantes desde Marruecos se ha prolongado durante agosto y ha provocado consecuencias directas sobre la economía local, especialmente en el turismo, la hostelería y el comercio.

El presidente de la organización, Carlos Garrido de la Cierva, advierte de que la situación ha golpeado a dos de los principales sectores vinculados a la actividad turística y amenaza la imagen que Ceuta había logrado consolidar en los últimos años como destino cultural, comercial y litoral.

Las primeras estimaciones apuntan a un impacto económico de 27,76 millones de euros, según la Cámara de Comercio de Ceuta. A esta cifra se suma la cancelación de alrededor del 90% de las reservas turísticas previstas para agosto, de acuerdo con los datos comunicados por las agencias de viajes. La repercusión alcanza a hoteles, restaurantes, comercios y al conjunto de empresas que dependen de la llegada de visitantes durante la temporada alta.

La Mesa del Turismo considera que la crisis no solo ha causado pérdidas inmediatas, sino que también ha deteriorado un activo decisivo para cualquier destino: su reputación. Durante años, Ceuta había trabajado para atraer visitantes a partir de su patrimonio histórico, su diversidad cultural, su gastronomía, su oferta de ocio y su singular ubicación como enclave europeo en el norte de África.

Sin embargo, la cobertura de los acontecimientos en medios nacionales e internacionales ha asociado la ciudad a una situación de emergencia, una percepción que, según la organización empresarial, será difícil de corregir a corto plazo. La recuperación de la confianza de los turistas y de los operadores requerirá tiempo, recursos y una estrategia específica.

Por ello, la Mesa reclama al Ejecutivo central que refuerce los medios destinados a evitar nuevos episodios de estas características y que ofrezca garantías suficientes para preservar la estabilidad de la ciudad. También pide la puesta en marcha de un plan de recuperación económica en el que el turismo ocupe un lugar prioritario.

«En Ceuta, la imagen turística es un activo esencial porque determina la confianza de los visitantes y condiciona las decisiones de inversión», señala Garrido de la Cierva. La organización recuerda que, a diferencia de otros territorios españoles cuya actividad turística se apoya principalmente en el sol y la playa, en Ceuta el sector funciona como un eje de dinamización del comercio, la cultura y la economía urbana.

La Mesa del Turismo advierte de que una respuesta lenta o insuficiente podría comprometer la evolución económica de Ceuta durante los próximos años.

Sobre la Mesa del Turismo de España

La Mesa del Turismo de España es una asociación empresarial y profesional fundada en 1986, en la que están representados distintos ámbitos de la industria turística. Entre sus objetivos se encuentra trasladar a la sociedad una visión fundamentada sobre la importancia del turismo mediante el análisis y la investigación.

La entidad reúne actualmente a más de un centenar de empresarios y profesionales de reconocida trayectoria, además de contar con más de veinte empresas colaboradoras. Más información en mesadelturismo.org.