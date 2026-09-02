Centroamérica destaca en la décima edición ﻿del Sustainable & Social Tourism Summit

La décima edición del Sustainable & Social Tourism Summit reúne del 31 de agosto al 2 de septiembre en Ciudad de México a representantes de gobiernos, organismos internacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil para intercambiar experiencias y analizar el futuro del turismo bajo el lema “Tecnología, innovación, IA y sostenibilidad”.

En este escenario, los países de Centroamérica, junto con la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) y la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), participan en las conversaciones sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector, compartiendo la visión de una región que apuesta por un turismo más sostenible, inclusivo y comprometido con el bienestar de sus comunidades.

El encuentro, considerado uno de los principales espacios iberoamericanos sobre turismo sostenible y responsabilidad social, celebra diez años promoviendo el diálogo, la innovación y la colaboración entre los distintos actores del sector. Su programa incluye conferencias magistrales, paneles, conversatorios y talleres especializados sobre inteligencia artificial, turismo comunitario, gobernanza, inclusión y desarrollo de destinos.

La presencia centroamericana adquirió especial relevancia durante la entrega de la quinta edición del Premio al Turismo Sostenible y Social en Iberoamérica, que reconoció tres iniciativas de Guatemala, Panamá y Costa Rica por sus contribuciones al desarrollo de modelos turísticos responsables.

En la categoría Investigación Académica fue reconocido el proyecto “Caminatas culturales y naturales en Aldea San Juan del Obispo”, de Guatemala. En Sociedad Civil, el premio correspondió a “Eco-ruta tortuga, turismo que cuida”, desarrollado en Veraguas, Panamá. Por su parte, Arenal, Fortuna, en Costa Rica, recibió el reconocimiento en la nueva categoría de Destinos Turísticos.

Los proyectos premiados reflejan distintos ámbitos del turismo sostenible en Centroamérica: la puesta en valor del patrimonio cultural y natural, la conservación vinculada con la participación comunitaria y la gestión integral de destinos. En conjunto, evidencian cómo la sostenibilidad se traduce en acciones concretas que generan oportunidades económicas, fortalecen las comunidades y protegen los recursos que distinguen a la región.

La participación en el Sustainable & Social Tourism Summit fortalece el intercambio de buenas prácticas y la proyección de Centroamérica como una región que incorpora la sostenibilidad, la innovación y la inclusión en el desarrollo de su oferta turística.