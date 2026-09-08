La moda toma las calles: cinco ciudades se convierten en pasarela global este septiembre

Sin necesidad de invitación ni primera fila, estas urbes ofrecen experiencias únicas donde el estilo se funde con la arquitectura, los barrios y la vida cotidiana durante las principales semanas de la moda de primavera-verano 2027.

Un calendario que da la vuelta al mundo

Septiembre ya no es solo el mes de la vuelta al cole. Para la industria de la moda, es el arranque de un maratón global que arranca el 10 de septiembre en Nueva York y cierra el 6 de octubre en París, pasando por Madrid, Londres y Milán. Durante casi un mes, estas cinco ciudades concentran las colecciones más esperadas de la temporada primavera-verano 2027 y, de paso, convierten sus calles en extensiones naturales de las pasarelas.

Lo más interesante es que no hace falta una acreditación para vivirlo. Basta con perderse por los barrios donde la moda se respira en cada escaparate, mercado o cafetería para entender por qué estos destinos son referentes mundiales del estilo.

Nueva York: el street style como protagonista

La gran manzana da el pistoletazo de salida con una edición que se extiende del 10 al 15 de septiembre. El calendario preliminar incluye cerca de 70 desfiles y presentaciones, con nombres de peso como Calvin Klein, Carolina Herrera, Michael Kors, Tory Burch o Tommy Hilfiger.

Pero siempre ha entendido la moda como algo que trasciende las pasarelas. Recorrer la Quinta Avenida, perderse por SoHo o cruzar el puente hacia Brooklyn es sumergirse en un paisaje urbano donde el estilo es parte del ADN de la ciudad. Barrios como el Bronx, Queens o Brooklyn reflejan una diversidad cultural que se traduce en propuestas de moda únicas y difíciles de encontrar en cualquier otro lugar del mundo.

Madrid: la pasarela española sale del recinto ferial

Este año, España vive uno de sus momentos más ambiciosos en el calendario internacional. La 84ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se celebra del 14 al 19 de septiembre y, por primera vez en su historia, abandona IFEMA para instalarse en el corazón de la ciudad.elle+2

Tres sedes oficiales —el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, el Palacio de Cibeles y el campus de la Universidad Nebrija— se complementan con cinco localizaciones exclusivas repartidas por espacios emblemáticos como el Palace Hotel. La programación incluye 27 desfiles con firmas consagradas como Pedro del Hierro, Adolfo Domínguez, Ágatha Ruiz de la Prada, Palomo, Moisés Nieto o Redondo Brand, además de una apuesta decidida por nuevos talentos.

Fuera de los desfiles, barrios como Chueca, Fuencarral o Malasaña siguen siendo laboratorios de tendencias donde conviven tiendas independientes, cultura urbana y estilos que llevan décadas definiendo el carácter cosmopolita de la capital.

Londres: creatividad sin manual de instrucciones

Casi sin tiempo para cambiar de look, el foco se desplaza a Londres del 17 al 21 de septiembre. La London Fashion Week reúne cada año a firmas consolidadas y nuevos talentos en una ciudad que el British Fashion Council define como uno de los grandes laboratorios creativos de la moda internacional.

Pocos barrios explican mejor el carácter londinense que Camden Town. Tiendas extravagantes, mercados vintage, música en directo y estética alternativa conviven en un entorno que ha convertido la expresión personal en seña de identidad. Recorrer Camden Market o el Stables Market es entender por qué esta ciudad sigue siendo un referente para quienes buscan romper las reglas del estilo convencional.europapress

Milán: elegancia italiana entre el Duomo y Brera

Del 22 al 28 de septiembre, el relevo llega a la capital lombarda con las colecciones primavera-verano 2027. En Milán, la relación entre ciudad y moda es inseparable: el Quadrilatero della Moda, las galerías alrededor del Duomo o las calles de Brera hacen que pasear por la ciudad sea casi una experiencia de tendencias en sí misma.

Para quienes quieran llevar el concepto un paso más allá, existen rutas que combinan boutiques vintage, tiendas de diseño y espacios icónicos desde el Castello Sforzesco hasta la zona del Duomo, ofreciendo una visión completa de cómo la elegancia italiana se integra en el tejido urbano.

París: el gran final con historia de alta costura

Todas las miradas terminan en París, encargada de cerrar el calendario de las grandes capitales. La Paris Fashion Week femenina se celebra del 28 de septiembre al 6 de octubre y reúne a más de un centenar de firmas en torno a las colecciones primavera-verano 2027.

Aquí la moda forma parte de la propia historia de la ciudad. Place Vendôme, Palais-Royal, las galerías cubiertas o los grandes escaparates parisinos permiten seguir las huellas de la alta costura mucho antes de acercarse a una pasarela. Recorrer estos escenarios es adentrarse en un París ligado al lujo, las grandes casas y una tradición que sigue marcando el ritmo de la industria mundial.

Una excusa para viajar con otros ojos

Más allá de los desfiles y las colecciones, el fashion month de septiembre ofrece una buena excusa para descubrir estas cinco ciudades desde una perspectiva diferente. Sus barrios, sus tiendas, sus mercados y sus calles cuentan historias de estilo que no necesitan invitación ni primera fila para ser vividas.