Madrid pone el motor en la calle: ocho municipios se vuelcan con la F1 antes del estreno en el Madring

El rugido de la Fórmula 1 ya se siente más allá del asfalto del Madring. Mientras el circuito urbano de IFEMA y Valdebebas afina los últimos detalles para su bautismo este fin de semana (11-13 de septiembre), la Comunidad de Madrid ha encendido el motor en ocho localidades con una programación gratuita diseñada para que la cita llegue a todos los públicos.

Una región que acelera al unísono

Bajo el paraguas de la iniciativa Madrid con el Motor, patrocinada por el programa Pueblos con Vida, los municipios han preparado un menú variado: desde cabinas de simulación de última generación hasta exposiciones, concursos infantiles, música en directo y pantallas gigantes para seguir la carrera. El objetivo, según ha subrayado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, es que cada ayuntamiento aproveche el tirón del Gran Premio para ofrecer actividades propias y amplificar el impacto del evento más allá del trazado.

Alcobendas abre pista con simuladores universitarios

En la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes (Alcobendas) se han instalado tres simuladores de conducción disponibles hasta el miércoles. Dos de ellos son cabinas estáticas de última generación; el tercero ha sido desarrollado por el equipo MAD Fórmula de la Universidad Carlos III de Madrid, un guiño a la ingeniería local que permite a los vecinos experimentar la sensación de pilotar un monoplaza.

Infancia, creatividad y “pasaporte de piloto” en Villa del Prado

Villa del Prado arranca el viernes 11 a las 12:30 h en la Plaza Mayor con un concurso de dibujos temáticos y un taller para montar una plantilla de monoplaza. Los más pequeños podrán visitar una exposición con sus propias creaciones realizadas en el circuito vial María de Villota —en homenaje a la primera española que llegó a piloto de pruebas en F1— y, al completar retos y reunir sellos, obtener el Pasaporte de Piloto Oficial del Gran Premio Infantil.

Fan Zone en Las Rozas con el sello de Carlos Sainz

Del 11 al 13 de septiembre, la Plaza de España de Las Rozas se transforma en Fan Zone para vivir el ambiente del Gran Premio. La actividad cuenta con el apoyo del Karting de Carlos Sainz, el espacio donde el único piloto madrileño de la parrilla dio sus primeros pasos antes de saltar a la élite.

Arroyomolinos y Paracuellos: historia viva del motor

En la Plaza Mayor de Arroyomolinos se podrán probar dos simuladores F1 Cockpit, uno a escala 1:1, y ver un Formula Nissan (1998), coche clave en las categorías de promoción hacia la F1. Mientras, en distintos puntos de Paracuellos de Jarama se expone el Fórmula 1430 de Santiago Martín Cantero, piloto y preparador cuyo taller ha dado vida al motor de competición desde los años 60; además, el Espacio Joven de la Terminal acoge un simulador de F1.

Leganés y Valdemorillo: pantalla gigante y clásicos

En el Recinto Ferial de Leganés habrá actividades festivas con proyecciones en pantalla gigante de imágenes exclusivas de la historia de la competición. Y en Valdemorillo, tras el XV Concurso de Elegancia de coches y motos clásicos en la Plaza de Toros de La Candelaria —con 200 vehículos de más de 30 años y piezas centenarias—, la jornada se completó con propuestas educativas e infantiles, anticipando el espíritu familiar del fin de semana.

Cierre en la Sierra Norte: La Cabrera con música y adrenalina

El domingo 13, la explanada del parking de Fonsana (La Cabrera) cerrará la programación con dos simuladores de conducción, photocall, música en directo y pantalla gigante para seguir la carrera en tiempo real, llevando la F1 a la Sierra Norte.

Con esta red de actividades, Madrid convierte el Gran Premio en una fiesta descentralizada: quien no tenga entrada al Madring también podrá vivir la velocidad, la tecnología y la cultura del motor a pocos metros de casa.