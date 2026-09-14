Rafa Serra dirigirá la transformación de B-Travel a partir de 2027

El Consejo de Administración de Fira de Barcelona ha designado a Rafa Serra como nuevo presidente del Comité Organizador de B-Travel. El empresario y representante del sector de las agencias de viajes sustituirá en el cargo a Martí Sarrate, quien estuvo al frente del salón desde 2019, incluida la etapa más compleja para la industria turística debido a la pandemia.

Serra llega a esta responsabilidad con la intención de dar un nuevo impulso al certamen y avanzar hacia un modelo más diversificado. Su propuesta contempla mantener la orientación dirigida al público viajero, pero aumentar también los contenidos, servicios y oportunidades destinados a empresas y profesionales.

La edición de 2027 incorporará un espacio específico para las relaciones entre compañías, pensado para favorecer la generación de negocio, el contacto entre operadores y la creación de nuevas alianzas dentro de la industria turística. Las agencias de viajes tendrán asimismo un papel destacado por su función en la planificación, gestión y asesoramiento de los viajeros.

Una trayectoria vinculada al turismo

Rafa Serra preside la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) desde febrero de 2026, cuando fue elegido por los miembros de la organización para un mandato de cuatro años. La entidad, con sede en Barcelona, reúne a unos 450 asociados y cuenta con cerca de 1.000 puntos de venta distribuidos por España.

El nuevo presidente de B-Travel acumula más de 30 años de experiencia en el sector turístico y es director ejecutivo de la agencia Temps d’Oci. Desde ACAVe, ha situado entre sus prioridades la modernización tecnológica, la sostenibilidad y la capacitación profesional, con el objetivo de mejorar la competitividad de las agencias y favorecer una mayor cohesión empresarial.

Su actividad también se ha extendido a la conservación del patrimonio. A través del grupo Salat’SHH, ha participado en la recuperación de antiguos establecimientos de la Costa Brava para convertirlos en proyectos hoteleros sostenibles, manteniendo su valor arquitectónico y su vínculo con el paisaje mediterráneo.

En Barcelona, ha promovido igualmente la revitalización de espacios históricos como la librería centenaria Espai Quera y la librería Sant Jordi, iniciativas orientadas a preservar parte de la identidad cultural y comercial de la ciudad.

Más sectores y conexiones profesionales

Al frente del comité organizador, Serra pretende ampliar el alcance temático de B-Travel con nuevas propuestas relacionadas con el turismo activo, el enoturismo y los viajes culturales. El objetivo es que el salón responda a la evolución de la demanda y se convierta en un punto de encuentro más útil para viajeros, empresas, administraciones y profesionales.

“Asumo el reto de seguir impulsando una feria que acompañe el desarrollo del sector, ampliando su oferta y reforzando su papel como punto de encuentro entre el consumidor final, las empresas y los profesionales del sector”, ha afirmado Serra.

En su última convocatoria, celebrada en 2026, B-Travel reunió a 110 expositores nacionales e internacionales y superó los 25.000 visitantes. El programa puso el acento en la diversidad de contenidos, la mejora de la experiencia del público y la promoción de formas de viajar más responsables y respetuosas con el medio ambiente.

La organización ya trabaja en la próxima edición, que contará con la participación de ACAVe y de otras asociaciones y entidades vinculadas al turismo. B-Travel 2027 se celebrará del 12 al 14 de marzo en el recinto de Montjuïc, en Barcelona.