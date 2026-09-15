La Xunta promueve el destino Galicia con una exposición sobre turismo activo

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, junto al director de la Casa de Galicia de Madrid, Luis E. Ramos, inauguraron hoy la exposición ‘Galicia, un latexo máis’, una muestra que propone acercarse al destino gallego desde una perspectiva experiencial y que presenta el viaje como una búsqueda de sensaciones vinculadas a la naturaleza, al paisaje y al contacto respetuoso con el entorno.

La exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 25 de octubre, está organizada por Turismo de Galicia con la colaboración de la Asociación Galega de Empresas de Turismo Activo, de Aventura e Natureza (AGETAN) y Atlantis Adventure, en una puesta en valor de dos grandes ejes de la oferta turística gallega, como son el Camino de Santiago y el turismo activo.

En este sentido, Xosé Merelles expresó que esta muestra “formula el descubrimiento de Galicia como una vivencia que va más allá de la visita a un destino y que busca generar una conexión con la naturaleza y uno mismo”. Además, destacó el lugar destacado que ocupa el Camino de Santiago en el discurso de la exposición al “presentar la experiencia de los peregrinos no solo como un recorrido físico, también como un viaje personal y emocional en el que el paisaje gallego acompaña a la reflexión interior”.

El proyecto incorpora también el turismo activo como forma de conocer y disfrutar de Galicia de manera responsable, a través de actividades vinculadas a la naturaleza y al territorio. “Son propuestas que permiten descubrir el paisaje desde nuevas perspectivas y fomentar una relación respetuosa y sostenible con el entorno, dentro de la estrategia de Turismo de Galicia para posicionar a la comunidad como un destino de experiencias, capaz de combinar patrimonio, paisaje, naturaleza, actividad física y bienestar”, destacó.

El turismo de naturaleza y el Camino de Santiago en crecimiento

Uno de los ámbitos con mayor capacidad para diversificar la oferta y avanzar en la desestacionalización turística de Galicia, en especial por su capacidad para generar estancias más prolongadas, es el turismo de naturaleza.

Según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes de 2025, 477.000 turistas escogieron Galicia para realizar este tipo de viajes. Además, el gasto asociado a este segmento alcanzó los 222,6 millones de euros, casi el 9% del gasto nacional en turismo de naturaleza.

El Camino de Santiago constituye otro de los grandes protagonistas de la exposición y continúa mostrando una evolución positiva durante 2026. Ya son más de 420.000 los peregrinos que recogieron la Compostela, un crecimiento del 7% en relación a este mismo período del año anterior.

Los datos también reflejan la creciente relevancia de los itinerarios jacobeos entre el público internacional. En la actualidad, el 59% de los peregrinos son de origen extranjero, con Italia y Estados Unidos disputándose el liderazgo y con Portugal, Alemania y Reino Unido entre los principales mercados internacionales.

Además, la información aportada por los sensores instalados en el Camino Francés, en el Camino del Norte y en el Camino Primitivo permiten constatar la estabilidad de los flujos de peregrinos respecto del número de Compostelas emitidas, con una media de 1,67 peregrinos registrados por cada Compostela.