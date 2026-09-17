Morena Valdez: «el milagro salvadoreño sí existe y es un ejemplo para todo el mundo»

El Salvador quiere consolidar su transformación como destino turístico internacional y aprovechar el nuevo escenario de seguridad para atraer visitantes, inversiones y operadores de nuevos mercados. Así lo destacó la ministra de Turismo, Morena Valdez, durante la inauguración de El Salvador Travel Market, feria que reúne en San Salvador a compradores internacionales, empresarios, medios de comunicación y creadores de contenido especializados en turismo.

Valdez puso en valor los resultados alcanzados por el país en los últimos años y vinculó el crecimiento del turismo con el nuevo contexto de seguridad. «Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado en estos últimos años», afirmó la ministra, quien destacó que El Salvador cerró el pasado año con 4,1 millones de visitantes internacionales, que generaron más de 3.600 millones de dólares en ingresos de divisas.

La responsable de Turismo señaló además que la tendencia positiva se mantiene durante 2026. Entre enero y agosto, el país ha recibido 3,2 millones de visitantes internacionales, procedentes tanto de sus mercados tradicionales como de nuevos emisores.

Entre los principales mercados turísticos mencionó a los países vecinos de Centroamérica, especialmente Guatemala y Honduras, además de Estados Unidos y Canadá. A estos mercados se están sumando progresivamente visitantes procedentes de Sudamérica y Europa, una diversificación que el Gobierno salvadoreño considera estratégica para ampliar el alcance internacional del destino.

Compradores de 17 países

La segunda edición de El Salvador Travel Market representa, según Valdez, una oportunidad para mostrar esa transformación directamente a profesionales del sector. La feria cuenta con compradores procedentes de 17 países, además de periodistas y creadores de contenido que han llegado al país para conocer de primera mano su oferta turística.

La ministra subrayó especialmente la importancia de que estos profesionales experimenten personalmente los destinos salvadoreños y posteriormente puedan transmitir sus experiencias en sus respectivos mercados.

«Les invito a que exploren, a que vivan, que no se lo cuenten», señaló Valdez durante su intervención, en la que animó a los visitantes internacionales a recorrer el país y descubrir la diversidad de su oferta.

La responsable de Turismo puso como ejemplo la posibilidad de combinar en una misma jornada diferentes escenarios: comenzar el día en la capital, visitar el Centro Histórico, disfrutar de la gastronomía y terminar frente al mar. También destacó la posibilidad de combinar los volcanes, las ciudades, las playas y los pueblos de carácter colonial.

Seguridad e infraestructura para atraer inversión

Uno de los principales ejes del discurso de la ministra fue la transformación experimentada por El Salvador en materia de seguridad y sus consecuencias para la actividad turística.

Valdez afirmó que los visitantes pueden desplazarse actualmente con confianza no solo por los principales destinos turísticos, sino también por zonas urbanas que anteriormente estaban condicionadas por la presencia de las pandillas.

La ministra recordó que durante años existieron restricciones para desplazarse entre determinadas zonas del país y sostuvo que el actual escenario permite presentar un El Salvador diferente ante los visitantes internacionales.

«El Salvador está preparado para recibirlos», manifestó, antes de reivindicar la imagen de un país «en paz, con seguridad» y abierto al turismo internacional.

La estrategia turística contempla además el desarrollo de infraestructura turística pública con el objetivo de generar las condiciones necesarias para atraer inversión privada, tanto nacional como internacional.

Según explicó Valdez, el propósito es preparar el terreno para la llegada de nuevos proyectos vinculados a hoteles, restaurantes, transporte turístico y operadores, con la consiguiente generación de empleo y actividad económica en las comunidades.

Turismo vinculado a las comunidades y la sostenibilidad

La ministra situó como segundo gran componente de la estrategia el fortalecimiento del tejido social y comunitario, junto con la resiliencia y la sostenibilidad medioambiental.

En este sentido, defendió un modelo turístico basado en la creación de experiencias vinculadas directamente con las comunidades locales. El objetivo es que los visitantes puedan conocer el país más allá de los circuitos tradicionales y descubrir su patrimonio natural, cultural y humano.

Volcanes, playas, ciudades, pueblos y espacios naturales forman parte de una oferta que pretende responder a la creciente demanda de experiencias auténticas.

Valdez destacó precisamente la calidez, gentileza y resiliencia de los salvadoreños como uno de los elementos diferenciales del destino.

Un sector turístico con fuerte presencia femenina

Durante su intervención, la ministra también destacó el papel de las mujeres al frente de diferentes organismos vinculados al turismo salvadoreño.

Mencionó, entre otras responsables, a Alejandra Durán, directora general de Corsatur, y a Eneyda Niada, presidenta de los parques nacionales del país, además de otras representantes vinculadas a la gestión del Centro Histórico y otros proyectos turísticos.

«Como ven, puras mujeres al poder atrás de toda esta cartera de turismo», afirmó Valdez, reivindicando el protagonismo femenino en la gestión y desarrollo de la política turística salvadoreña.

El reto de mostrar el «nuevo El Salvador»

El Salvador Travel Market se presenta así como una plataforma para conectar la oferta turística salvadoreña con profesionales internacionales y, al mismo tiempo, como un escaparate para mostrar la evolución que ha experimentado el país.

La ministra agradeció la presencia de compradores, operadores turísticos, medios y creadores de contenido llegados desde distintos países y les invitó a comprobar personalmente la transformación del destino.

«Bienvenidos a El Salvador, disfruten, descubran», concluyó Valdez, animando a los visitantes a regresar a sus países y compartir sus experiencias.

El mensaje del Ministerio de Turismo durante la apertura de la feria fue claro: El Salvador quiere dejar atrás la imagen de un destino marcado por la inseguridad y proyectarse internacionalmente como un país preparado para recibir turistas, atraer inversiones y ofrecer experiencias vinculadas a su naturaleza, cultura, gastronomía y comunidades.