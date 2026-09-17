El Salvador se lanza a la conquista del turismo internacional con su gran escaparate de negocios

El Salvador quiere dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad dentro de los grandes circuitos turísticos internacionales. Con ese objetivo, empresarios del sector, compradores extranjeros, medios especializados, autoridades y representantes de empresas vinculadas al turismo se han dado cita en San Salvador con motivo de la segunda edición de El Salvador Travel Market (ESTM) 2026.

El encuentro arrancó oficialmente con un cóctel celebrado en el Hotel Hilton San Salvador, elegido como sede de esta edición. La cita supone uno de los principales puntos de encuentro del sector turístico salvadoreño con profesionales encargados de diseñar, vender y promocionar destinos en los mercados internacionales.

Impulsado por la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR), con el respaldo del Ministerio de Turismo y CORSATUR, el evento cuenta este año con profesionales procedentes de 17 países. El propósito es claro: abrir nuevas vías de comercialización para la oferta turística nacional, establecer relaciones empresariales y facilitar que experiencias y productos salvadoreños lleguen a más operadores y agencias internacionales.

El destino se muestra sobre el terreno

Antes de sentarse frente a frente en las reuniones profesionales, los compradores internacionales y periodistas especializados han podido recorrer diferentes puntos del país. Seis rutas de familiarización han permitido descubrir de primera mano una oferta que combina patrimonio, naturaleza, gastronomía, café, artesanía, surf y turismo comunitario.

Entre los lugares visitados figuran el Centro Histórico de San Salvador, Joya de Cerén, Cihuatán y Suchitoto, además de escenarios naturales como El Boquerón, el volcán de Santa Ana, Cerro Verde y el lago de Coatepeque.

El litoral también ha tenido un papel destacado. Los participantes han conocido algunos de los enclaves integrados en Surf City, además de destinos como El Tunco y Barra de Santiago, mientras que otras rutas han recorrido la Ruta de las Flores, Nahuizalco y Concepción de Ataco.

El programa ha permitido poner sobre la mesa una oferta que va mucho más allá del tradicional turismo de sol y playa, incorporando propuestas vinculadas al café, la gastronomía, la producción artesanal y el contacto con las comunidades locales.

CASATUR apuesta por transformar el interés en negocio

Durante la inauguración, el presidente de CASATUR, Carlos Umaña, puso en valor la respuesta obtenida en esta segunda edición y la presencia de profesionales procedentes de distintos mercados internacionales.

Umaña señaló que la participación de representantes de 17 países supone una oportunidad para estrechar vínculos comerciales y afirmó que El Salvador está comenzando a ganar presencia en los catálogos de operadores turísticos internacionales.

El presidente de CASATUR también destacó la importancia de consolidar el canal B2B, conectando directamente a las empresas salvadoreñas con operadores y compradores extranjeros para transformar el interés por el destino en operaciones comerciales y nuevas oportunidades para el sector.

Asimismo, agradeció el respaldo de los patrocinadores y aliados estratégicos, así como la colaboración del Ministerio de Turismo y CORSATUR, cuyo apoyo ha contribuido al desarrollo del encuentro.

Una plataforma para proyectar la nueva oferta turística

La ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó igualmente el papel del evento como punto de conexión entre las empresas nacionales y los profesionales que pueden introducir sus productos en los mercados internacionales.

Según Valdez, El Salvador Travel Market permite generar nuevas oportunidades de negocio, ampliar las conexiones internacionales de las empresas del país y continuar proyectando al destino como una alternativa turística competitiva.

El gran momento del encuentro llegará con la agenda de reuniones B2B, en la que empresarios salvadoreños y compradores internacionales mantendrán encuentros profesionales para presentar productos, establecer contactos y analizar posibles acuerdos de comercialización.

Con esta segunda edición, El Salvador busca dar un paso más en su estrategia de internacionalización turística: que quienes ya han descubierto el país puedan incorporarlo a sus propuestas comerciales y que el interés generado se traduzca en más conexiones empresariales, nuevos negocios y una mayor presencia del destino en los mercados internacionales.