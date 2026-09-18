¿Cómo gestionar las próximas vacaciones de tu equipo sin fallos?

Llega la recta final del año y, con ella, el momento en el que muchos empleados se dan cuenta de que tienen días de vacaciones sin disfrutar. Esta situación se produce en la mayoría de las empresas españolas, generando estrés entre los departamentos de Recursos Humanos y entre los propios empleados, quienes tienen el riesgo de perder días de descanso reconocidos. En concreto, en 2025, los trabajadores españoles dejaron sin disfrutar una media de 3,3 días de vacaciones.

¿Cómo es posible que un trabajador pierda días de descanso? ¿Prefiere estar trabajando que descansado y de vacaciones? La realidad, aunque muchos empresarios lo desearían, no dice eso. La casuística apunta hacia la falta de un proceso claro a la hora de pedirlas, aprobarlas y controlar los días de vacaciones pendientes.

A esto se suma las propias necesidades de las compañías que, en muchas ocasiones, lleva a los mismos trabajadores a retrasar el disfrute de las vacaciones al tener que cumplir plazos concretos. Todo esto, junto con una falta de digitalización de la gestión de las vacaciones, genera cuellos de botella y la coordinación de múltiples solicitudes solapadas en el último momento que estresan a Recursos Humanos.

Para evitar estos problemas y lograr una gestión eficiente de las ausencias, es esencial implementar herramientas digitales que automaticen procesos, centralicen la información y garanticen que todos los empleados disfruten de su tiempo de descanso sin afectar a la competitividad de la compañía. Algo que el software Endalia hace al convertir la gestión de vacaciones en un proceso rápido, sencillo e intuitivo.

Qué dice la ley sobre la caducidad de las vacaciones

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores fija un mínimo de 30 días naturales de vacaciones por año trabajado. Estas fechas se pactan entre empresa y trabajador, o según lo que marque el convenio colectivo aplicable en cada caso. Superado ese plazo, el derecho puede prescribir sin compensación económica posible.

A pesar de esto, existe una excepción. Si una incapacidad temporal impide disfrutar las vacaciones, el trabajador conserva el derecho hasta 18 meses después del cierre de ese año natural. Para garantizar este cumplimiento legal, la empresa debe informar activamente al trabajador de los días disponibles antes de que puedan prescribir.

Estrategias para coordinar las ausencias y vacaciones

A la hora de garantizar este derecho de los empleados y reducir el estrés de los equipos de Recursos Humanos, las organizaciones deben incorporar en su core una estrategia para evitar riesgos y mejorar la coordinación de vacaciones y ausencias entre sus empleados. En concreto, tres de las más importantes y eficaces son:

1. Establecer y comunicar políticas claras con anticipación

Definir pautas específicas sobre plazos de solicitud, criterios de priorización y políticas de traspaso de días no utilizados es fundamental. A la hora de trasladar esta información a la plantilla, la comunicación interna debe ser transparente.

Para ello, las organizaciones deben utilizar canales digitales compartidos y sesiones informativas para que toda la plantilla conozca el calendario de caducidad de sus vacaciones y evitar sorpresas. En este cometido, el uso de una solución como Endalia, software de gestión de RRHH, mejora y garantiza esta comunicación a la hora de gestionar vacaciones en cualquier época del año.

2. Fomentar la planificación mediante calendarios compartidos

La utilización de calendarios compartidos para planificar las vacaciones es un recurso tremendamente útil para que los miembros del departamento de RRHH visualicen cuándo descansan sus compañeros y, de este modo, poder gestionar estos periodos para garantizar que la empresa cuenta con los trabajadores suficientes para cumplir con su operativa diaria.

Al respecto, el uso de soluciones digitales de última generación dan un plus a esta planificación al poder realizar previsiones y analizar picos de trabajo históricos para identificar temporadas donde se deba restringir o dosificar el volumen de permisos.

3. Automatizar la gestión para reducir la carga administrativa

Dentro de la apuesta por la digitalización, las empresas deben dejar atrás el uso de hojas de cálculo. Además de que pronto dejará de estar permitido, estos sistemas manuales son propensos a errores y generan cadenas interminables de correos.

Frente a este recurso, el uso de una herramienta como Endalia automatiza los flujos de validación directamente hacia los managers, enviando notificaciones instantáneas de confirmación o rechazo. Esto agiliza el proceso y reduce la carga administrativa tanto del empleado como de los miembros de RR HH. Además, esta digitalización disminuye los conflictos por solapamientos a la mitad y libera tiempo al departamento de RRHH.

Gestionar bien las vacaciones dentro de las empresas no es solo una cuestión de bienestar laboral. Es también una obligación legal que exige trazabilidad, plazos claros y el aviso a cada empleado sobre los días disponibles.

Para cumplir con todo esto y evitar el burn out dentro de la plantilla, las empresas tienen que dar el salto hacia el uso de herramientas inteligentes de control horario. Solo así se podrán construir organizaciones más eficientes, transparentes y responsables del cuidado de sus empleados, el activo más importante de cualquier organización.