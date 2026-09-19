El muro que separa a hombres y mujeres y se ha convertido en símbolo de libertad en Europa

Hay playas donde el principal dilema consiste en encontrar un sitio libre junto al mar. En El Pedocin, en Trieste, la primera decisión es muy distinta: elegir qué lado del muro ocupar.

A pocos minutos a pie del centro histórico de esta ciudad del noreste italiano se encuentra La Lanterna, una pequeña playa urbana que conserva una costumbre prácticamente desaparecida en Europa. Desde hace más de un siglo, hombres y mujeres acceden al recinto por entradas diferentes y permanecen separados durante su estancia.

La tarifa es simbólica: 1,20 euros. Tras pasar por la taquilla, las mujeres toman una puerta y los hombres otra. Los vestuarios también están divididos y, una vez en la zona de baño, un muro de unos tres metros mantiene la separación.

La única excepción llega mar adentro. Si dos personas de distinto sexo quieren hablar, tienen que alejarse de la orilla y encontrarse más allá de la zona delimitada.

Para quien llega por primera vez, la escena puede resultar desconcertante. Para muchos triestinos, en cambio, El Pedocin —el nombre con el que se conoce popularmente al lugar— forma parte de la vida cotidiana.

Y este verano, una polémica protagonizada por una pareja de turistas volvió a poner la playa en el mapa internacional.

Una tradición que regresó a los titulares

En junio, dos visitantes procedentes de Milán compraron sus entradas sin conocer la particular organización del establecimiento. Al descubrir que hombres y mujeres debían permanecer separados, una de las turistas calificó la norma de «absurda y medieval» y reclamó que le devolvieran el dinero, según informó el diario local Il Piccolo.

La reacción provocó un intenso debate sobre el significado de la playa. Para algunos visitantes, la separación puede parecer una reliquia de otra época. Para buena parte de los residentes, representa precisamente lo contrario: un espacio de privacidad y autonomía.

Los datos de asistencia apuntan además a que la controversia no ha alejado al público. En julio de 2026, El Pedocin registró 53.610 entradas, frente a las 34.885 contabilizadas durante el mismo mes del año anterior. El incremento supera el 50%.

El interés turístico, por tanto, ha crecido de manera considerable.

Una playa más antigua que la Italia moderna

La historia de El Pedocin está estrechamente relacionada con la propia transformación de Trieste.

El recinto comenzó a funcionar entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Habitualmente se señala 1903 como su fecha de apertura, aunque no existe plena certeza sobre el año exacto.

En aquella época, Trieste no pertenecía a Italia. La ciudad formaba parte del Imperio austrohúngaro y se había convertido en uno de sus grandes centros comerciales y portuarios.

La profesora Katia Pizzi, especialista en estudios italianos de la Universidad de Londres, explica que el crecimiento de Trieste fue extraordinariamente rápido. La ciudad pasó de ser un pequeño enclave del Adriático a convertirse en un importante puerto internacional, atrayendo trabajadores, comerciantes y capital extranjero.

Ese carácter cosmopolita también influyó en las costumbres sociales.

El sobrenombre de El Pedocin procede de una palabra que significa «piojo» y está relacionado con el pasado del lugar, cuando la zona era utilizada por soldados austríacos para limpiar y desparasitar a sus caballos.

Con el tiempo, aquel espacio se transformó en uno de los lugares tradicionales de baño para los habitantes de Trieste.

Una ciudad que hizo del mar parte de su rutina

En Trieste, ir a la playa no siempre implica pasar todo el día junto al agua.

Para muchos residentes, El Pedocin está integrado en la rutina diaria. Hay trabajadores que se acercan durante la pausa del almuerzo, vecinos que acuden solos a leer y habituales que simplemente buscan unos minutos de tranquilidad.

El escritor y periodista local Micol Brusaferro describe esa relación con el mar como una característica muy arraigada entre los triestinos.

«Otros hacen pausas para el café, pero nosotros hacemos pausas para bañarnos y tomar el sol», explica.

La cercanía del recinto al centro de la ciudad es fundamental. La playa se encuentra a unos 20 minutos caminando desde Piazza Unità d’Italia, uno de los principales puntos de Trieste.

El socorrista Samuele Miceli lleva cuatro años trabajando allí y asegura que solicita regresar cada temporada. Según explica, el ambiente es especialmente tranquilo.

En el lado femenino predominan madres, niños y mujeres que buscan un espacio relajado. En el masculino pueden encontrarse personas mayores jugando a las cartas, trabajadores portuarios, turistas y usuarios con discapacidad. Esta última zona cuenta con instalaciones adaptadas para facilitar el acceso al agua.

Los turistas que llegan sin conocer la peculiaridad del lugar suelen reaccionar de maneras diferentes. Algunos abandonan el recinto. La mayoría, según Miceli, decide quedarse.

De una norma antigua a un espacio de autonomía femenina

La separación entre hombres y mujeres puede parecer, a primera vista, una costumbre heredada de una sociedad conservadora. Sin embargo, varios especialistas y vecinos de Trieste ofrecen una interpretación muy diferente.

Pizzi relaciona la tradición con la historia de la emancipación femenina en la ciudad.

Durante el periodo austrohúngaro, Trieste desarrolló una vida cultural particularmente activa y las mujeres tuvieron acceso a determinados espacios educativos y sociales antes que en otras zonas de la península italiana.

La actividad física también adquirió importancia. Natación, vela, escalada y otras disciplinas formaban parte de una cultura que promovía el ejercicio y el cuidado del cuerpo.

El Pedocin encajaba dentro de ese contexto.

La separación permitía a las mujeres disfrutar del sol y del baño sin sentirse observadas por los hombres. Con el paso de las décadas, lo que pudo comenzar como una norma social terminó adquiriendo un significado diferente para varias generaciones.

El novelista triestino Mauro Covacich recuerda que su madre lo llevaba allí cuando era pequeño. Entonces, cuenta, los niños podían permanecer en la zona femenina hasta alcanzar determinada altura. Actualmente, los menores de 12 años pueden estar acompañados por uno de sus progenitores o tutores.

Para Covacich, aquella experiencia infantil quedó asociada a una sensación de cuidado y protección.

Sin miradas, sin juicios y sin necesidad de aparentar

Micol Brusaferro descubrió El Pedocin ya de adulta, cuando trabajaba cerca de la playa.

Comenzó a acudir durante la hora del almuerzo y encontró un ambiente que terminó incorporando a su rutina. Para ella, uno de los principales atractivos es la ausencia de presión relacionada con la apariencia.

En la zona femenina, explica, cada persona puede vestir como quiera, incluso hacer topless, sin preocuparse por la presencia de hombres.

La escritora considera que esa intimidad genera una particular sensación de libertad. Mujeres de distintas generaciones comparten el mismo espacio, conversan, leen, toman el sol o simplemente permanecen en silencio.

Brusaferro ha dedicado varios libros a las peculiaridades de Trieste y considera El Pedocin uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.

Para ella, derribar el muro no supondría modernizar la playa, sino convertirla en una más.

El muro que nadie parece querer derribar

El aumento del turismo ha convertido El Pedocin en una curiosidad internacional. Guías, redes sociales e influencers han contribuido a que cada vez más visitantes quieran conocer el lugar.

Pero la popularidad también genera cierta preocupación entre los habituales.

Brusaferro sostiene que quienes llegan deben comprender que no se encuentran ante una atracción turística diseñada para sorprender al visitante, sino ante un espacio utilizado diariamente por los habitantes de Trieste.

La discusión sobre el futuro de la playa tampoco es nueva. Según explica, consultas realizadas anteriormente entre residentes mostraron un amplio respaldo al mantenimiento de la división.

Pizzi plantea la cuestión desde otra perspectiva: si las mujeres que utilizan ese espacio están satisfechas con él, no necesariamente existe una razón para eliminarlo. Quien prefiera una playa mixta dispone de otras alternativas en la ciudad.

Covacich coincide en que el muro no debería interpretarse únicamente como una barrera.

Para él, la singularidad de El Pedocin refleja también la compleja identidad de Trieste, una ciudad marcada por sus raíces italianas, eslovenas y austrohúngaras.

«Es algo peculiar», reconoce, pero considera que forma parte de una ciudad que históricamente ha vivido entre culturas diferentes.

Una tradición que sigue viva

El Pedocin puede parecer una anomalía en una Europa donde las antiguas playas segregadas prácticamente han desaparecido. Pero dentro de Trieste la percepción es diferente.

Allí, el muro no representa necesariamente una imposición. Para muchos usuarios es simplemente la frontera de un espacio que les permite disfrutar del mar a su manera.

Los hombres tienen su lado. Las mujeres, el suyo. Se conversa, se juega a las cartas, se toma el sol, se lee o se nada.

Y cuando alguien quiere atravesar la frontera, siempre queda el mar.

«¿Para qué derribar el muro?», resume Miceli. «La gente está contenta y la playa está llena».

En El Pedocin, después de más de un siglo, esa respuesta parece explicar mejor que ninguna otra por qué la tradición continúa.