Carlos Umaña: “El turismo es uno de los principales motores de la economía de El Salvador”

El Salvador busca consolidar su posición como destino turístico internacional con la celebración de la segunda edición de El Salvador Travel Market, un encuentro que reunió del pasado 14 al 18 de septiembre a representantes de la industria turística nacional y compradores internacionales con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer las relaciones entre empresas.

En esta edición participaron representantes de más de 17 países, más de 100 compradores y 50 vendedores salvadoreños, según explicó durante la entrevista Carlos Umaña, presidente de la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR).

Para Umaña, el encuentro supone una oportunidad estratégica para el sector privado y refleja la evolución que está experimentando la industria turística del país.

“Para el sector privado del país es un evento muy importante”, señaló el presidente de CASATUR, quien destacó la posibilidad de que las reuniones entre compradores y empresarios salvadoreños se traduzcan en nuevos negocios, visitas y clientes.

De las primeras relaciones a nuevos negocios

La segunda edición del Travel Market llegó después de una primera experiencia que, según Umaña, permitió establecer relaciones comerciales que se han mantenido en el tiempo.

“Hay muchas empresas que han repetido porque han dado continuidad a sus relaciones. Hay muchos negocios que se abrieron y que siguen en pie”, explicó.

En esta nueva edición, la organización ha ampliado tanto la cobertura como el espacio y la agenda de reuniones. El objetivo es facilitar el contacto directo entre la oferta turística salvadoreña y profesionales internacionales interesados en incorporar el destino a sus productos.

La evolución del evento es valorada positivamente tanto por los empresarios nacionales como por los compradores participantes. Para CASATUR, la continuidad de estas relaciones resulta fundamental para transformar los encuentros profesionales en operaciones comerciales sostenibles.

Un sector que pasa de la supervivencia al crecimiento

Uno de los principales mensajes trasladados por Umaña durante la entrevista es el cambio que, a su juicio, está experimentando el turismo receptivo en El Salvador.

“Estamos creciendo a pasos agigantados”, afirmó, al tiempo que señaló que la industria atraviesa actualmente un escenario de mayor dinamismo después de años en los que muchas empresas se enfrentaron a una situación que definió como de “supervivencia”.

El presidente de CASATUR considera que el turismo se ha convertido actualmente en uno de los principales motores de la economía salvadoreña, tanto por la actividad que genera directamente como por su impacto sobre el empleo y las comunidades.

“Generamos miles de empleos y buenos empleos”, afirmó. En su opinión, el crecimiento de la actividad turística tiene un efecto que va más allá de hoteles, restaurantes, operadores o agencias, al involucrar a trabajadores, comunidades y otros sectores vinculados directa o indirectamente con la llegada de visitantes.

La seguridad, un factor determinante

Durante la entrevista, Umaña también destacó la seguridad como uno de los elementos que explican el cambio en la percepción internacional de El Salvador como destino.

A su juicio, la transformación experimentada por el país en materia de seguridad ha sido determinante para el crecimiento turístico.

“El salto que hemos tenido como destino se entiende desde la óptica del cambio que ha experimentado el país en materia de seguridad”, señaló.

Umaña atribuyó este proceso al trabajo de las autoridades y al liderazgo del presidente Nayib Bukele, y aseguró que el cambio ha contribuido a que El Salvador sea percibido como un destino internacional.

Desde el sector privado, añadió, la respuesta a este nuevo escenario está siendo acompañada por inversión, generación de empleo y una mayor confianza empresarial.

Cooperación entre el sector público y privado

El presidente de CASATUR subrayó también la importancia de la colaboración entre las empresas turísticas y las instituciones públicas.

Durante su intervención ante los participantes del Travel Market, Umaña agradeció el acompañamiento del Gobierno y, especialmente, del Ministerio de Turismo, encabezado por la ministra Morena Valdez.

Para el dirigente empresarial, la coordinación entre ambos sectores permite avanzar en una estrategia compartida para fortalecer el posicionamiento internacional del país.

“Es un privilegio poder trabajar de la mano entre el sector público y el sector privado”, afirmó.

Desde el ámbito empresarial, ese acompañamiento se traduce, según explicó, en inversión, trabajo, formación, capacitación y mejora de los productos y servicios turísticos.

Convertir el interés internacional en relaciones a largo plazo

Más allá de las cifras de participantes, el propósito central del Travel Market es generar relaciones comerciales duraderas.

Durante su intervención, Umaña animó a los compradores internacionales a aprovechar las reuniones para conocer la oferta salvadoreña y establecer vínculos que puedan convertirse posteriormente en nuevos negocios.

La apuesta del sector privado es que el incremento de visitantes tenga un impacto directo en el empleo, las empresas y las comunidades que dependen de la actividad turística.

“Todo eso se traduce en aquello por lo que apostamos desde el sector privado: que los beneficios del turismo lleguen a nuestros empleados, a nuestras comunidades y a todos los que, de una u otra manera, disfrutamos y vivimos del turismo”, expresó.

El Salvador Travel Market se presenta así como un espacio de conexión entre la oferta turística nacional y los mercados internacionales. Para CASATUR, la evolución del evento y la continuidad de las relaciones comerciales abiertas en su primera edición son una señal del creciente interés por el destino.

Con una industria que, según Umaña, ha pasado de un periodo marcado por la supervivencia a otro de mayor crecimiento, el reto ahora es transformar ese impulso en negocios sostenibles, más inversión y nuevas oportunidades para las empresas y comunidades vinculadas al turismo salvadoreño.