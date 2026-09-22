Termatalia 2026 reúne en Expourense a destinos, empresas y profesionales del turismo de salud de 16 países

Ourense vuelve a acoger la cita de referencia del sector termal internacional. Tras celebrar la edición de 2025 en Colombia, Termatalia regresa a su sede europea habitual, Expourense, los días 24 y 25 de septiembre, con una propuesta que combina negocio, formación científica y experiencias para el público general.

La 24ª Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar reúne a destinos, empresas y profesionales de 16 países de Europa y América: Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Irlanda, México, Perú, Portugal, Ucrania y Uruguay. La organización destaca el fuerte impulso de Portugal, con presencia de entidades públicas y privadas que ven en Termatalia la plataforma ideal para proyectar sus centros termales en el mercado internacional.

Negocio y formación, ejes profesionales

Workshop de Contratación Turística

Termatalia 2026 organiza un espacio de negocio directo con 15 touroperadores especializados, con capacidad de compra en sus mercados de origen tanto en turismo de salud como en turismo general. Entre los participantes figuran operadores españoles como Civitatis, Abies Travel, Hotteo Travel, Máxima Bienestar, Inturismo, Rutas Meigas, Interrías, Turismo Vivencial y Sol VIP, junto a mayoristas portugueses como Vefa Travel e INATEL, y empresas internacionales como JAF Travel (EE.UU.), Smartbox (Irlanda y España), Colombia Sky (Colombia) y Eurolatino (Alemania).

VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud

El componente formativo corre a cargo del VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud, que reúne a 50 expertos de una decena de países para analizar la evolución del termalismo y del turismo de salud y bienestar, así como los retos y oportunidades del sector.

El programa científico aborda temas de máxima actualidad como:

Envejecimiento activo y termalismo

Nuevas tendencias del wellness

Calidad y buenas prácticas en establecimientos termales

Inteligencia artificial e investigación universitaria

Hidrología médica y geotermia

Papel de los balnearios como motores de desarrollo económico y social, con especial atención a las áreas rurales.

El congreso se estructura en dos salas, Europa y América, con ponencias continuas y simultáneas que también se retransmitirán en streaming, reforzando la conexión entre Europa y América Latina.

Industria del agua mineral: catas y experiencias sensoriales

Termatalia sirve también de plataforma para la industria del agua mineral envasada. Destaca la 21ª Cata Internacional de Aguas, con un jurado dirigido por la sumiller gallega Mercedes González.

Además, el Bar de Aguas permite degustar distintos tipos de aguas minerales con “catas express” abiertas al público, impartidas por la hidrosumiller Mercedes González. Como novedad, se incluye un taller que propone un viaje sensorial sostenible por Costa Rica a través del agua mineral, el café, el cacao y la fruta, el jueves 24 de septiembre a las 13:30 h.

Vivir Termatalia: salud y bienestar para todos

Aunque esta edición refuerza su perfil profesional, la organización ha diseñado un amplio programa de actividades para que el público general pueda “regalarse salud y bienestar”.

Entre los principales atractivos para visitantes destacan:

Ruleta “El misterio termal de Ourense”: en el stand de la Diputación Provincial de Ourense, con posibilidad de ganar distintos premios.

Degustación de “Helado Termal”: junto a otras variedades con el sello Galicia Calidade, en el stand de la Agencia de Turismo de Galicia.

Zonas de masajes y estética: ofrecidos por el Centro Shalom, la Asociación de Esteticistas de Galicia y estudiantes de FP de Ourense (CIFP A Farixa e IES 12 de Outubro), coordinados por el Centro Gallego de Innovación de la Formación Profesional – Eduardo Barreiros.

Taller de yoga wellness: a cargo de Experiencia Wellness.

Participación de la Asociación Diabética Auria, para promover hábitos de vida saludables.

Cooperación público-privada y apoyos institucionales

La presentación de Termatalia 2026 contó con la participación del delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense y presidente del comité ejecutivo de Expourense, Manuel Pardo; el diputado de Turismo, Termalismo y Representación Institucional de la Diputación Provincial de Ourense y presidente del INORDE, Rosendo Fernández; y el director gerente de Expourense y director de Termatalia, Rogelio Martínez.

Todos ellos subrayaron que Termatalia es un ejemplo de cooperación público-privada que contribuye a promocionar y posicionar el termalismo ourensano y gallego en el mapa internacional, consolidando a Ourense como centro de formación profesional en materia de termalismo.

La feria cuenta con el apoyo principal de la Xunta de Galicia, a través de la Agencia de Turismo de Galicia, y de la Diputación Provincial de Ourense. Entre los colaboradores figuran el Campus Auga de la Universidad de Vigo, la Cátedra de Hidrología Médica-Balnearios de Galicia de la USC, el ICTES, el Ayuntamiento de Archena, Galicia Calidade y RENFE como Transporte Oficial para profesionales que lleguen a Expourense vía Madrid.

Horarios e información práctica

Fechas: jueves 24 y viernes 25 de septiembre de 2026

Lugar: Expourense (Ourense)

Horario: de 09:30 a 18:00 h, de forma ininterrumpida

Inauguración oficial: jueves 24 de septiembre a las 09:30 h.

Toda la información y el programa completo están disponibles en www.termatalia.com y en las redes sociales de la feria