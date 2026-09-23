Iberia eleva su experiencia premium en Barajas con la nueva Emerald Lounge Sorolla

Iberia ha dado un nuevo paso en la transformación de su producto premium con la apertura de la Emerald Lounge Sorolla, un espacio exclusivo situado en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La nueva sala, de 800 metros cuadrados y capacidad para 128 pasajeros, está pensada para los clientes más vinculados a la compañía que viajan en rutas de corto y medio radio desde las puertas H, J, K y M.

La propuesta va más allá de una sala de espera convencional. Iberia ha diseñado este espacio para convertir el tiempo previo al vuelo en parte de la propia experiencia de viaje, con especial atención al servicio, la gastronomía, el descanso y los detalles asociados a la cultura española.

“Esta sala representa la oportunidad de darle a nuestros clientes más leales una experiencia personalizada, de alto nivel, más premium”, explicó durante la inauguración Beatriz Guillén, directora de Clientes de Iberia, quien también puso en valor la gastronomía, el confort y la “sensación de españolidad” que la compañía ha querido imprimir al espacio.

Una bienvenida más personalizada

La experiencia comienza desde la entrada. La Emerald Lounge Sorolla cuenta con personal dedicado específicamente a recibir y acompañar a los pasajeros, con el objetivo de ofrecer una atención más cercana y adaptada a las necesidades de cada viajero.

El espacio está dirigido a los clientes de los niveles Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime y Singular de Iberia, así como a los clientes Emerald de oneworld que cumplen los requisitos de acceso.

La sala permanece abierta desde las 05:30 hasta las 23:00 horas.

Una barra que se convierte en protagonista

Uno de los elementos centrales de la nueva sala es su barra circular de 360 grados, concebida como un homenaje contemporáneo a las tradicionales tabernas españolas.

El servicio permanece activo durante toda la apertura de la sala y combina la atención de baristas y cocteleros. Desde primera hora de la mañana se pueden solicitar diferentes elaboraciones de café, mientras que a lo largo del día la oferta incorpora cócteles, vinos, champán, destilados y aperitivos.

Para Guillén, esta barra constituye una de las señas de identidad del nuevo espacio. “Estamos muy orgullosos de esa parte, de nuestra barra; nuestros cócteles son parte fundamental de esta sala”, destacó durante la entrevista.

Gastronomía con acento español

La cocina ocupa también un lugar destacado en la propuesta de Iberia. La oferta cambia en función del momento del día y combina elaboraciones internacionales con productos y recetas estrechamente vinculados a España.

Por las mañanas, los viajeros pueden encontrar bollería, panes, pan con tomate, platos calientes preparados al momento, smoothies, yogures y opciones veganas. A lo largo de la jornada toman protagonismo las tapas, los productos ibéricos y platos inspirados en la dieta mediterránea.

La propuesta dulce incorpora además recetas tradicionales como la crema catalana, la tarta de almendras o el arroz con leche, junto con otras elaboraciones desarrolladas con la colaboración de DO & CO. Incluso el espacio dedicado a los dulces incluye un pequeño homenaje a Madrid con sus tradicionales violetas.

Pero la propuesta gastronómica no pretende ser estática. Iberia prevé incorporar durante el año diferentes experiencias relacionadas con productos y territorios españoles, además de actividades de gastronomía y coctelería. Entre las iniciativas previstas figura la participación del chef Ugo Chan en sesiones de showcooking.

Dos suites para descansar antes de volar

El descanso es otro de los pilares de la Emerald Lounge Sorolla. La sala dispone de dos cabinas privadas de descanso tipo suite, pensadas para aquellos pasajeros que necesitan desconectar antes de continuar su viaje.

También cuenta con duchas y productos de confort y cosmética. La compañía ha cuidado aspectos como la iluminación, la acústica y el aroma para crear un ambiente alejado del bullicio habitual de una terminal aeroportuaria.

“Tenemos dos suites en las que los clientes pueden descansar, duchas, corners de café y además un lugar muy confortable, con mucha comodidad en donde nuestros pasajeros pueden pasar un buen rato”, explicó Guillén.

Patricia Urquiola firma el interior

La identidad visual de la sala corre a cargo de la diseñadora y arquitecta Patricia Urquiola, cuyo mobiliario y piezas de diseño español forman parte de la decoración del espacio.

Los materiales, acabados y elementos decorativos buscan combinar una estética sofisticada con una atmósfera cálida y relajada. El objetivo es que la sala mantenga una identidad premium sin perder la sensación de comodidad y cercanía.

La elección del nombre tampoco es casual. Iberia ha bautizado el nuevo espacio como Sorolla, en referencia al pintor valenciano Joaquín Sorolla y a su particular manera de representar la luz, el Mediterráneo y los paisajes españoles.

El concepto encaja con la intención de la aerolínea de trasladar al pasajero una imagen contemporánea de España a través de la arquitectura, la gastronomía y el servicio.

Un proyecto ligado al futuro de Iberia

La Emerald Lounge Sorolla se integra dentro del Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta con la que Iberia pretende continuar evolucionando la experiencia de sus clientes.

La nueva sala funciona así como un escaparate de lo que la compañía quiere trasladar a su producto premium en los próximos años, en paralelo a otros cambios previstos en sus cabinas y servicios.

Durante el mes de agosto, Iberia utilizó el espacio para recoger las primeras impresiones de sus pasajeros antes de su apertura definitiva. “La hemos tenido abierta también para obtener un poco de retroalimentación de nuestros pasajeros y que nos digan qué opinan y si hay algo que deberíamos cambiar o mejorar”, explicó Guillén.

Con la Emerald Lounge Sorolla, Iberia busca que la experiencia premium no empiece cuando el pasajero sube al avión, sino desde el momento en que llega al aeropuerto: una combinación de atención personalizada, gastronomía, descanso y una marcada identidad española.