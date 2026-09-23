MADRURAL: Un viaje al corazón de la comarca más desconocida de la región de Madrid

Cuando pensamos en Madrid, la mente suele viajar de inmediato a la intensidad de la Gran Vía, la majestuosidad del Museo del Prado o el bullicio financiero de sus rascacielos.

Sin embargo, existe un territorio que desafía los prejuicios y ofrece una experiencia radicalmente distinta: «El Madrid que no te esperas».

Bajo la marca MADRURAL, la Comunidad de Madrid ha organizado su propuesta de turismo rural en cuatro grandes áreas, siendo la Comarca de Las Vegas y la Alcarria Madrileña una de las joyas más desconocidas y sorprendentes de todas.

Este reportaje invita a un viaje por una tierra de contrastes, donde los ríos Tajo, Tajuña y Jarama dibujan fértiles vegas que conviven con el paisaje ondulado y aromático de la Alcarria. Un destino que no solo atesora naturaleza, sino que alberga cuatro de las once «Villas de Madrid», municipios distinguidos por su patrimonio cultural y su capacidad para conservar la autenticidad de la vida rural.

Nuevo Baztán: el sueño barroco de una utopía industrial

Nuestra primera parada nos traslada al siglo XVIII. Nuevo Baztán no es un pueblo que creciera de forma orgánica, sino un complejo industrial diseñado y levantado desde la nada por el visionario Juan de Goyeneche. Su objetivo era ambicioso: crear un centro de producción que acogiera a profesionales extranjeros, obreros y gestores bajo los principios del diseño y la eficiencia de la época.

Para comprender la magnitud de este proyecto, es imprescindible visitar su Centro de Interpretación. En él se explica cómo este rincón de la Alcarria se convirtió en un experimento urbanístico pionero. El conjunto palacial, la disposición geométrica de sus calles y el planteamiento urbano en su conjunto reflejan una armonía barroca que todavía hoy sobrecoge al visitante por su elegancia y sobriedad. Pasear por Nuevo Baztán es caminar por una utopía que se hizo piedra y que hoy se erige como un testimonio singular de la historia industrial y social de España.

Villarejo de Salvanés: donde la historia se encuentra con el séptimo arte

Siguiendo nuestra ruta hacia el sur, llegamos a Villarejo de Salvanés, un municipio cuya silueta está dominada por su Castillo, el elemento más emblemático y vigía constante de la comarca. Esta fortaleza, que formó parte del sistema defensivo de la Orden de Santiago, nos habla de un pasado de fronteras y batallas.

Sin embargo, Villarejo guarda un secreto que pocos esperan encontrar en un entorno tan histórico: un Museo del Cine. Este espacio no es solo una curiosidad local, sino que alberga una destacada colección de proyectores cinematográficos. Es un viaje fascinante por la evolución técnica de la imagen en movimiento, un tributo a la magia del cine situado, paradójicamente, en el corazón de una villa castellana. La combinación de la piedra medieval del castillo con la tecnología analógica del museo resume perfectamente la esencia de MADRURAL: la sorpresa constante.

Colmenar de Oreja: piedra, vino y la maestría de Ulpiano Checa

Colmenar de Oreja es una oda a la ingeniería tradicional y al arte. Su Plaza Mayor es, sin duda, uno de los conjuntos arquitectónicos más singulares de la región. Lo que a simple vista parece una plaza castellana clásica, es en realidad una proeza técnica construida sobre un sistema de puentes y arcos que la elevan sobre el arroyo de Zacatín. Este ingenio permitió salvar el desnivel del terreno y crear un espacio de reunión que es el corazón de la villa.

Pero Colmenar no solo se mira, también se degusta y se admira. Su gastronomía, basada en ingredientes de producción propia, es un referente en la zona. Además, la localidad es la cuna de Ulpiano Checa, pintor muy cotizado a finales del siglo XIX y principios del XX. El Museo Ulpiano Checa es una parada obligatoria para los amantes del arte, ya que alberga una impresionante colección de óleos, acuarelas, grabados y documentos que reivindican la figura de este artista universal, conocido por sus dinámicas representaciones de carreras de cuadrigas y escenas históricas.

Chinchón: la belleza atemporal de una plaza de ensueño

Pocas imágenes son tan icónicas en el turismo madrileño como la Plaza Mayor de Chinchón. Catalogada con frecuencia como una de las plazas más emblemáticas del país, su estructura circular y sus balconadas de madera (los «claros») transportan al viajero a otra época. Es un espacio vivo que ha servido de escenario para mercados, corridas de toros y rodajes cinematográficos internacionales.

Más allá de la plaza, el Castillo de los Condes de Chinchón domina el horizonte, recordando el peso histórico de esta villa. Chinchón se ha consolidado además como un destino gastronómico tradicional de primer orden, donde el cordero asado, las carnes a la brasa y, por supuesto, su famoso anís, ofrecen variadas opciones para satisfacer a los paladares más exigentes que buscan el sabor de lo auténtico.

Patrimonio vivo y rutas por descubrir

La propuesta de MADRURAL en la Comarca de Las Vegas y la Alcarria Madrileña no termina en sus plazas y museos. La región ofrece diversas Rutas del Patrimonio Histórico y Rural, diseñadas para que el visitante pueda estructurar su viaje de acuerdo a sus intereses, ya sea buscando la huella de las órdenes militares, el legado industrial o la belleza de sus paisajes fluviales.

Para aquellos que deseen profundizar en esta experiencia, la Red de Oficinas de Turismo y los recursos digitales de la comarca proporcionan toda la información necesaria para planificar una escapada perfecta. Desde el folleto de rutas hasta la web oficial de turismo, el objetivo es claro: dinamizar una zona que tiene todo para enamorar al viajero pero que ha sabido mantenerse al margen del turismo de masas.

Y, para completar la experiencia, pequeños museos etnográficos como la Casa Cueva de Tielmes, el Museo de la Molinería de Morata de Tajuña o el etnográfico «La Posada» de Chinchón permiten asomarse a la vida cotidiana y al pasado artesanal de la comarca, reforzando esa sensación de estar descubriendo el Madrid que no te esperas.