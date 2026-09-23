El Salvador Travel Market 2026 cierra con 988 reuniones y abre la puerta a nuevos contratos turísticos

El Salvador Travel Market 2026 (ESTM) echó el telón a su segunda edición con un balance marcado por la intensidad comercial y la proyección internacional del destino. Entre el 14 y el 18 de septiembre, San Salvador se convirtió en el punto de encuentro de un centenar de participantes extranjeros, 56 empresas turísticas expositoras y 20 pymes locales que mostraron artesanías y productos de identidad nacional.diario.

La cita, impulsada por la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) y respaldada por el Ministerio de Turismo y CORSATUR, consolidó su vocación como plataforma B2B para conectar la oferta salvadoreña con compradores de mercados emisores clave. Delegaciones de 17 países —desde Estados Unidos y España hasta Argentina, México, Italia y Suecia— participaron en una agenda diseñada para transformar el interés por el país en contratos y alianzas duraderas.

Casi un millar de reuniones para cerrar negocios

El corazón de ESTM 2026 fue su rueda de negocios: a través de la plataforma de matching se agendaron 988 citas B2B entre compradores internacionales y empresas turísticas salvadoreñas. Estas reuniones permitieron presentar productos, ampliar redes de contacto y explorar acuerdos de comercialización con operadores de distintos continentes.

Según los organizadores, el volumen de encuentros y los valores medios de contratación del sector apuntan a un potencial de negocio de varios millones de dólares en el corto y medio plazo. Para Carlos Umaña, presidente de CASATUR, el resultado confirma que el ESTM es, ante todo, una herramienta para generar oportunidades reales al sector privado.diario.

«Cerrar esta segunda edición con 988 citas B2B demuestra que El Salvador Travel Market es, ante todo, una plataforma para generar negocio», afirmó Umaña, quien subrayó el objetivo de que el creciente interés por el destino se traduzca en más producto en los mercados internacionales.

Alianza público-privada y rutas de familiarización

La ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó el valor de la colaboración entre el sector público y el privado para fortalecer la oferta turística y atraer inversión. «Felicitamos a la empresa privada del sector turístico que, a través del ESTM, ha recibido a más de 100 mayoristas de 17 países diferentes», señaló, al tiempo que llamó a consolidar alianzas estratégicas que posicionen mejor al país como destino.

Antes de las mesas de negociación, los compradores internacionales y representantes de medios especializados participaron en seis rutas de familiarización. Los itinerarios mostraron patrimonio histórico y cultural, naturaleza, volcanes, playas, surf, café, gastronomía y experiencias comunitarias, ampliando el catálogo de productos comercializables en el exterior.diario.

Clausura en el Palacio Nacional y proyección internacional

El broche final tuvo lugar en el Palacio Nacional, donde autoridades, participantes e invitados compartieron una cena de clausura que puso punto y seguido a varias jornadas de actividad profesional y promoción. El acto sirvió también para reforzar los lazos creados durante la feria y reafirmar el compromiso de seguir abriendo canales de comercialización para el turismo salvadoreño.

La presencia de medios de comunicación de distintos mercados amplificó la repercusión internacional de ESTM 2026, acercando a audiencias globales la evolución turística de El Salvador y algunas de sus experiencias más distintivas. El evento contó, además, con el respaldo de patrocinadores como Banco Cuscatlán, Avianca, Iberia, Volaris, Hilton San Salvador, Copa Airlines y el Instituto Salvadoreño del Café, entre otros.

Con esta segunda edición, El Salvador Travel Market afianza su papel como puente entre el tejido turístico nacional y los compradores internacionales, con la mira puesta en convertir el creciente interés por el destino en oportunidades concretas de negocio.