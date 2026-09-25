Termatalia pone a Ourense en el centro mundial del turismo de salud y bienestar

El termalismo vuelve a situar a Ourense en el mapa internacional con el inicio de Termatalia 2026. La vigésimo cuarta edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar ha comenzado en Expourense con la participación de profesionales procedentes de 16 países y una programación que combina actividad empresarial, formación y divulgación.

El encuentro nace con la intención de impulsar nuevas oportunidades comerciales, favorecer el intercambio de experiencias y estrechar la colaboración entre administraciones y empresas vinculadas al turismo de salud. La presencia de 60 expositores, 50 expertos y 15 touroperadores refleja, según la organización, la evolución positiva que atraviesa este segmento turístico tanto a escala internacional como en Galicia, Ourense y el norte de Portugal.

La apertura oficial contó con representantes de las administraciones y entidades relacionadas con el sector termal de Galicia, España y Portugal. Durante el acto se puso de relieve el crecimiento registrado en los últimos años y el papel que puede desempeñar el termalismo en la generación de actividad económica y en la dinamización de los territorios.

Entre los datos destacados durante la jornada figura el comportamiento del turismo termal en Galicia durante 2025, año en el que este ámbito alcanzó 232.000 turistas y generó 74,6 millones de euros de gasto. En Portugal, la región de Porto e Norte experimentó también un notable crecimiento, con un aumento del 70 % del turismo termal durante el mismo ejercicio.

El termalismo como herramienta para el territorio

La jornada inaugural también sirvió para reivindicar la dimensión social y económica de los balnearios. En el caso de Ourense, la Diputación destacó los resultados de su Programa de Baños Termales Sociales, que en sus once años de trayectoria ha beneficiado a más de 27.800 personas, con cerca de 90.000 pernoctaciones y más de 202.000 tratamientos termales realizados.

Desde el sector balneario se reclamó, además, que las futuras decisiones legislativas relacionadas con la incorporación del termalismo a determinados servicios de la Seguridad Social tengan en cuenta las particularidades de estos establecimientos. También se subrayó la necesidad de diferenciar los centros que emplean aguas termales de aquellos que ofrecen servicios de bienestar sin utilizar este recurso.

La cita ourensana reúne asimismo a delegaciones internacionales. Entre ellas se encuentran representantes de México y del estado de Guanajuato, autoridades locales de Ucrania que están conociendo la provincia y representantes municipales de la provincia argentina de Catamarca. También participa el exministro de Turismo de Uruguay Eduardo Sanguinetti, quien entregó al director de Termatalia el primer Vademécum de las Aguas Mineromedicinales de Uruguay, una publicación surgida tras la celebración de la feria en ese país en 2023.

Quince operadores buscan nuevos destinos

La vertiente empresarial ocupa un lugar destacado en esta edición. El Workshop de Contratación Turística ha reunido a 15 touroperadores especializados procedentes de distintos mercados, interesados en incorporar nuevos destinos y establecimientos a sus catálogos.

Durante la primera jornada se celebraron numerosas reuniones entre estos profesionales y los expositores de la feria. Participan empresas españolas y portuguesas, además de operadores procedentes de Estados Unidos, Irlanda, Colombia y Alemania.

Cincuenta expertos analizan el futuro del sector

La formación constituye otro de los ejes de Termatalia 2026. El VII Congreso Internacional sobre Agua y Salud reúne a 50 especialistas de diez países para abordar la evolución del termalismo y del turismo de salud y bienestar.

El programa incluye asuntos como el envejecimiento activo, las nuevas tendencias del wellness, la calidad de los establecimientos termales, la inteligencia artificial, la investigación universitaria, la hidrología médica y la geotermia. También se analizará la contribución de los balnearios al desarrollo económico y social, especialmente en las zonas rurales.

Otro de los espacios de debate está dedicado a las Villas Termales de España. La red, que cumple 25 años, agrupa actualmente a 76 entidades locales y pone en común municipios cuyo desarrollo e identidad están estrechamente ligados a sus aguas minerales y termales.

El agua mineral también protagoniza la feria

Termatalia mantiene asimismo su apuesta por el sector del agua mineral envasada. La Cata Internacional de Aguas celebra su vigésimo primera edición con un jurado integrado por especialistas de España, Portugal y Costa Rica y dirigido por la sumiller gallega Mercedes González.

El público puede, además, acercarse al mundo del agua mineral a través del denominado Bar de Aguas y de distintas actividades sensoriales. Entre ellas figura una propuesta dedicada a Costa Rica que combina agua mineral, café, cacao y fruta.

Aunque la feria tiene un marcado carácter profesional, la organización mantiene actividades abiertas a los visitantes. Entre las propuestas figuran una ruleta dedicada a la provincia de Ourense, degustaciones del denominado “Helado Termal” y diferentes espacios de masajes y demostraciones vinculadas al bienestar.

En estas actividades participan también estudiantes de Formación Profesional de Ourense, que realizan tratamientos y demostraciones relacionados con el bienestar y la hostelería, reforzando así la conexión entre la feria y la formación de nuevos profesionales.

Termatalia 2026 cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia, a través de la Agencia de Turismo de Galicia, y de la Diputación de Ourense, además de la colaboración de distintas instituciones académicas y entidades vinculadas al termalismo y al turismo.

La feria continuaráeste viernes con horario ininterrumpido de 9:30 a 18:00 horas.