Madrid premia a quienes hacen de la ciudad un destino con identidad propia

Madrid ha puesto el foco en quienes trabajan cada día entre bastidores para mantener vivo el carácter de la capital y reforzar su atractivo turístico. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido este viernes la entrega de los Reconocimientos de la ciudad al turismo de Madrid 2026, unos galardones con los que el Ayuntamiento distingue anualmente a profesionales, empresas y proyectos vinculados al desarrollo turístico de la ciudad.

El acto, organizado por el Área Delegada de Turismo, ha contado también con la presencia de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y de la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo.

La séptima edición de estos premios se ha articulado bajo el lema ‘El oficio de ser Madrid’, una declaración de intenciones que pone el acento en la conservación de las tradiciones y en el trabajo de quienes contribuyen a proyectar una imagen de la ciudad basada en la autenticidad, la hospitalidad y la vitalidad.

Ocho categorías han servido para reconocer otras tantas formas de entender el turismo: desde la defensa del producto local y las tradiciones hasta la organización de grandes eventos, la comunicación, la sostenibilidad y las trayectorias profesionales.

Ocho historias detrás del turismo madrileño

El Consejo Regulador de Vinos de Madrid ha recibido el premio al ‘Reconocimiento al producto madrileño’ por su labor de control y promoción de los vinos con denominación de origen, tanto dentro de España como en los mercados internacionales.

La tradición ha tenido como protagonista a Julián Cañas, cuarta generación de una familia dedicada a la elaboración de barquillos. El Ayuntamiento ha puesto en valor su contribución a mantener vivo uno de los oficios ligados a la gastronomía y a la memoria del Madrid más castizo.

En la categoría ‘Compromiso con el destino’, el reconocimiento ha recaído en Nobu, la marca internacional fundada por el chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper, que recientemente ha abierto su primer hotel en Madrid. Su llegada amplía la oferta de alojamiento y restauración de la capital y refuerza su posicionamiento entre los destinos de interés para el turismo internacional de alto impacto.

El sector de los eventos ha encontrado su reconocimiento en AEVEA, la Asociación de Agencias de Eventos Españolas Asociadas. El colectivo reúne a cerca de 90 agencias con actividad en el ámbito corporativo y MICE y trabaja por impulsar la profesionalización y competitividad de una industria estratégica para Madrid.

La difusión internacional de la ciudad también ha sido premiada. El periodista Andrew Ferren, colaborador de medios como The New York Times, ha recibido el galardón por su labor divulgativa. Sus publicaciones han acercado a lectores de distintos países la oferta cultural, gastronómica y hotelera de Madrid.

La sostenibilidad ha recaído en el restaurante Mo de Movimiento, reconocido por incorporar a su propuesta gastronómica principios vinculados a la inclusión social, el consumo responsable y el cuidado del medio ambiente.

En el apartado de ‘Evento de interés turístico’, las Noches del Botánico han sido distinguidas por una trayectoria de diez años en la programación musical de la capital. El festival combina grandes nombres de la música con un escenario singular, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII.

El último reconocimiento, dedicado a toda una trayectoria profesional, ha sido para Sacha Hormaechea, chef y propietario del restaurante Sacha. El establecimiento familiar, fundado por sus padres en los años 70, se ha convertido con el paso de las décadas en uno de los referentes de la gastronomía madrileña.

Más de 10.000 millones de euros de gasto internacional

La entrega de los premios se produce en un momento de especial fortaleza de la actividad turística madrileña. Durante el primer semestre de 2026, el gasto de los visitantes internacionales superó los 10.000 millones de euros, un 11,4 % más que en el mismo periodo del año anterior. El gasto medio diario alcanzó los 306 euros y el desembolso medio por visitante se situó en 1.981 euros.

El verano también dejó cifras récord. Madrid recibió durante julio y agosto 1,76 millones de visitantes, que generaron cerca de 3,5 millones de pernoctaciones. En agosto, además, el empleo hotelero alcanzó las 15.119 personas, un 5,5 % más que un año antes.

Los grandes acontecimientos se han convertido igualmente en uno de los motores de la actividad turística. El Gran Premio de Fórmula 1 reunió a 353.000 espectadores y generó un impacto económico estimado de 467 millones de euros, además de alcanzar una ocupación hotelera del 85 %. El Mutua Madrid Open dejó un impacto de 250 millones, mientras que la NFL volverá a la capital en noviembre después de que su última visita generara más de 70 millones de euros y atrajera a 42.000 turistas internacionales.

La agenda cultural y musical también contribuye a esta actividad. Festivales como Mad Cool generaron un impacto de 36 millones de euros, mientras que las residencias de Bad Bunny y Shakira alcanzaron impactos económicos estimados de 220 y 170 millones, respectivamente.

Madrid, también destino de congresos

El turismo de reuniones constituye otro de los pilares de la estrategia turística de la capital. Congresos, ferias y encuentros profesionales dejaron en Madrid un impacto superior a 5,5 millones de euros en 2025, con un gasto medio diario de 293 euros y un gasto total por viaje de 929 euros.

La agenda para los próximos meses mantiene esta actividad. Madrid acogerá citas como Fruit Attraction, Tech Show y C!Print, además de congresos internacionales como el CONAMA y el encuentro de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO).

Este último reunirá a unos 37.000 delegados, con una previsión de impacto económico superior a los 98 millones de euros y más de 100.000 pernoctaciones.

Los datos dibujan así un sector que va mucho más allá del alojamiento y la llegada de visitantes: gastronomía, cultura, grandes eventos, congresos, comercio, empleo y patrimonio forman parte de un ecosistema que el Ayuntamiento ha querido reconocer en esta séptima edición de sus premios turísticos.