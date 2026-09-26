Termatalia 2026 clausura en Ourense su 24ª edición con expertos de diez países y 3.000 visitantes

Termatalia 2026 puso este viernes el broche final a su 24ª edición después de dos jornadas dedicadas a analizar los retos y oportunidades que afronta el turismo termal. El encuentro reunió en Expourense a alrededor de 3.000 visitantes y convirtió a la ciudad en punto de encuentro internacional para profesionales vinculados al turismo de salud, bienestar y aguas mineromedicinales.

Uno de los principales ejes de esta edición fue la transformación de las demandas de los viajeros. El termalismo ya no se limita a ofrecer descanso y tratamientos, sino que incorpora nuevas experiencias relacionadas con la prevención, la alimentación saludable, la actividad física, la naturaleza, la salud emocional y la longevidad.

Durante la segunda jornada del VII Congreso Internacional sobre Agua, Jaume Marín, consultor, doctor en Turismo y profesor de la Universidad de Girona, destacó que el viajero actual concede cada vez más importancia a la experiencia personal que obtiene durante sus desplazamientos. En este contexto, los destinos de interior y rurales encuentran una oportunidad para combinar bienestar, patrimonio, naturaleza e identidad local.

La tecnología fue otro de los asuntos protagonistas. La aplicación de la inteligencia artificial al turismo termal centró parte de las intervenciones, con especial atención a su capacidad para mejorar la personalización de los servicios, facilitar la gestión y contribuir a una mayor eficiencia. Juan Torres, desarrollador sénior de Negocios Internacionales, Transformación Empresarial y Digital en Microsoft, defendió durante su intervención que la incorporación de estas herramientas debe servir para reforzar, y no sustituir, los elementos humanos que definen al sector.

Premios a las mejores aguas minerales

La jornada de clausura también acogió la entrega de los galardones de la XXI Cata Internacional de Aguas Minerales, que distinguió a varias marcas en diferentes categorías.

En la categoría de agua mineral sin gas de mineralización débil, el primer premio correspondió a Fontecelta, mientras que Sousas obtuvo el segundo reconocimiento.

Agua Sana fue distinguida en la categoría de agua mineral sin gas de mineralización muy débil.

Por su parte, Magma Original se alzó con el premio correspondiente a agua mineral con gas natural, mientras que Cabreiroá con gas fue reconocida en la categoría de agua mineral con gas añadido.

El galardón especial dedicado a Responsabilidad Social Corporativa y Medio Ambiente recayó en Bezoya.

Reconocimientos internacionales para Termas de Sao Pedro do Sul y Grupo Caldaria

El cierre de Termatalia 2026 incluyó también la entrega de dos distinciones concedidas por la Wellness & Medical Tourism World Association. Los reconocimientos pusieron en valor la calidad de los servicios vinculados al turismo de bienestar y médico ofrecidos por Termas de Sao Pedro do Sul, en Portugal, y Grupo Caldaria, en España.

El programa de la última jornada se completó con distintas actividades dirigidas tanto a profesionales como al público. Entre ellas figuraron un taller de Yoga Wellness impartido por Experiencia Wellness, una cata de aguas termales organizada por Turismo Centro de Portugal y la presentación de publicaciones relacionadas con el ámbito de la estética.

Un congreso con participación internacional

El VII Congreso Internacional sobre Agua contó con la participación de medio centenar de expertos procedentes de diez países. Cerca de 500 personas siguieron presencialmente sus dos jornadas, mientras que otras se conectaron de forma virtual desde países como España, Portugal, Francia, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay y Chile.

Las conclusiones del encuentro apuntaron al papel del termalismo como una actividad capaz de generar impacto más allá de los propios establecimientos. Muchos balnearios se encuentran en zonas rurales, por lo que su actividad contribuye a dinamizar territorios, generar actividad económica y poner en valor recursos naturales y culturales.

Termatalia 2026 contó con el apoyo principal de la Xunta de Galicia, a través de la Agencia de Turismo de Galicia, y de la Diputación de Ourense. También colaboraron el Campus Auga de la Universidad de Vigo, la Cátedra de Hidrología Médica-Balnearios de Galicia de la Universidad de Santiago de Compostela, el ICTES, el Ayuntamiento de Archena, Galicia Calidade y RENFE, en calidad de Transporte Oficial.