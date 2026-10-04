El viaje secreto de Santa Teresa: la parada en La Mancha que todavía guarda Socuéllamos

Santa Teresa de Jesús recorrió buena parte de la España del siglo XVI a lomos de sus viajes fundacionales. Fueron miles de kilómetros y hasta 17 conventos levantados durante una aventura que convirtió a la religiosa abulense en una de las grandes viajeras de su tiempo. Entre aquellos caminos, hubo uno que la llevó hasta La Mancha y que dejó una huella especialmente curiosa en Socuéllamos.

En torno a 1580, Santa Teresa habría hecho noche en esta localidad de Ciudad Real, concretamente en la histórica Casa de la Encomienda. El edificio conserva el denominado Aposento de los Huéspedes, espacio al que la tradición y los registros vinculan la estancia de la monja. Su ruta continuaría después hacia tierras conquenses, pero aquella breve parada permite hoy descubrir una localidad marcada por la historia, la cultura y, sobre todo, por el vino.

La casa que convirtió a Socuéllamos en un enclave estratégico

En pleno centro de Socuéllamos se levanta uno de sus edificios históricos más importantes: la Casa de la Encomienda, también conocida como Casa de los Mendoza. Su relevancia no es casual. Durante siglos fue la residencia vinculada a la Orden de Santiago y a los comendadores que administraban estas tierras.

La encomienda socuellamina llegó a situarse entre las más rentables de las 87 que tuvo la Orden de Santiago en España. Por sus dependencias pasaron miembros de importantes familias nobiliarias, entre ellos los Mexía y los Mendoza, relacionados con los condes de Tendilla y los marqueses de Mondéjar.

En ese contexto se entiende la importancia que tuvo la casa como lugar de paso y alojamiento para personajes relevantes. Santa Teresa habría sido una de esas visitantes. La tradición sitúa su habitación en una de las estancias de la fachada principal y también relaciona su paso por Socuéllamos con la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde habría asistido a misa y recibido la comunión.

La actual configuración del inmueble tiene además un capítulo destacado en el siglo XVI. En 1524, Antonio de Mendoza, comendador de Socuéllamos y posteriormente virrey de Nueva España y del Perú, impulsó una importante reforma del edificio.

Hoy, la Casa de la Encomienda permanece habitualmente cerrada al público, aunque determinadas actividades permiten acceder a este espacio excepcional. Una de ellas es la cata histórica ‘El Privilegio de la Vid’, que combina recreación histórica y degustación de vinos locales para explicar la relación secular entre Socuéllamos y el cultivo de la vid.

Un pueblo donde el vino forma parte de la historia

Si existe un elemento capaz de explicar la identidad de Socuéllamos, ese es el vino. La localidad cuenta con alrededor de 27.000 hectáreas de viñedo y 17 bodegas, dentro de un paisaje en el que las hileras de vides se extienden hasta el horizonte.

La tradición vitivinícola se remonta al menos al siglo XIII. En 1298, la villa recibió el denominado Privilegio de la Vid, un acontecimiento que reforzó una relación con el cultivo de la uva que se ha mantenido durante siglos y que explica el sobrenombre de Socuéllamos como la ‘Patria del Vino’.

La conexión entre agricultura, comercio y caminos también ayuda a entender por qué este territorio fue un punto de paso para viajeros y personalidades de distintas épocas. Para alguien como Santa Teresa, acostumbrada a recorrer largas distancias por los caminos castellanos, Socuéllamos ofrecía además un lugar estratégico en su trayecto hacia Cuenca.

Casi tres siglos de feria después de la vendimia

El otoño ofrece una oportunidad especialmente atractiva para descubrir la localidad. La Feria de Todos los Santos, celebrada desde 1753, es una de las grandes citas del calendario socuellamino y ha sido reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Su origen está ligado a las necesidades de la población una vez terminada la vendimia. Era el momento de prepararse para el invierno y adquirir productos esenciales, desde alimentos y tejidos hasta ganado. Con el paso del tiempo, aquella feria comercial se transformó en una celebración que conserva parte de su esencia mientras incorpora gastronomía, artesanía, música y actividades culturales.

El vino sigue teniendo un papel protagonista. Durante la feria, los visitantes pueden acercarse a las bodegas de la localidad y a diferentes propuestas vinculadas a la cultura vitivinícola.

La programación también incorpora actividades relacionadas con Halloween y las tradiciones populares. Entre ellas figuran visitas guiadas al cementerio, propuestas en torno al vino, talleres y experiencias nocturnas en el Museo Torre del Vino. Una forma diferente de descubrir Socuéllamos combinando patrimonio, leyendas y gastronomía.

Treinta años de teatro para completar la escapada

La agenda cultural de otoño suma además una cita que ya forma parte de la identidad de la localidad: la Muestra Nacional de Teatro Villa de Socuéllamos.

El certamen nació en 1994 y, tras tres décadas de trayectoria, se ha consolidado como una de las citas teatrales con mayor continuidad de Castilla-La Mancha. Durante estos años, el Auditorio Reina Sofía ha recibido compañías procedentes de distintos puntos de España y ha acogido desde textos clásicos hasta propuestas contemporáneas y espectáculos de humor.

La edición de este año incluye títulos como La farsa del Siglo de Oro 2.0, Pantone 361, El lindo Don Diego y Las preciosas ridículas, con una programación que vuelve a apostar por la variedad de estilos y géneros.

Así, una visita a Socuéllamos durante el otoño permite seguir, en cierto modo, las huellas de aquella viajera incansable que cruzó la España del siglo XVI. Historia, arquitectura, teatro, gastronomía y un paisaje dominado por los viñedos construyen hoy una escapada muy diferente a la que pudo conocer Santa Teresa, pero con un elemento que permanece intacto: la hospitalidad de una tierra acostumbrada desde hace siglos a recibir viajeros.

Y quizá ahí esté el verdadero atractivo de Socuéllamos: detenerse, como hizo Santa Teresa hace más de cuatro siglos, y descubrir todo lo que esconde una localidad que convirtió sus caminos, sus viñas y su patrimonio en parte esencial de su historia.

Acerca de la feria

La presente edición se inaugurará el 29 de octubre con ‘La farsa del Siglo de Oro 2.0’ de Clips Artes Producciones. El día 30 será el turno de ‘Pantone 361’ de Magacoma Producciones. ‘El lindo Don Diego’ se representará el 31 de octubre gracias a la puesta en escena de MIC Producciones y el broche del festival lo pondrá ‘Las preciosas ridículas’ de la Compañía Arroz con costra. La cita, que reúne a grandes artistas del panorama actual sobre las tablas del Auditorio Reina Sofía de la localidad, es otra de las grandes excusas para disfrutar de una escapada de otoño en la que no faltará cultura, tradición, gastronomía y cómo no, estando en el mayor viñedo del mundo, vino.