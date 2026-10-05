Más de 200 compradores internacionales confirman su interés por MITM Europe 2027

Madrid se prepara para convertirse, una vez más, en punto de encuentro para la industria internacional de reuniones, incentivos, congresos y eventos. La 27ª edición de MITM Europe – MICE & BUSINESS, que tendrá lugar del 17 al 19 de enero de 2027, ya registra una notable respuesta del mercado internacional, con más de 200 compradores inscritos procedentes de 42 países en apenas un mes.

La evolución de las inscripciones también se refleja en la participación empresarial. Los expositores han contratado ya alrededor del 40 % del espacio disponible, un dato que pone de manifiesto el interés de compañías y profesionales por formar parte de esta convocatoria especializada, que se celebra tradicionalmente en Madrid como antesala de FITUR.

Las previsiones de la organización apuntan a superar los 600 registros de compradores de 60 países antes de la celebración del evento. De ese volumen de solicitudes se realizará una selección de alrededor de 60 empresas, atendiendo a criterios como su perfil profesional y capacidad de generar negocio, con el objetivo de propiciar encuentros entre participantes que presenten intereses comerciales compatibles.

Una agenda diseñada para generar negocio

Uno de los principales atractivos de MITM Europe es su modelo de reuniones profesionales previamente organizadas. Los participantes podrán disponer de una agenda de hasta 30 encuentros individuales con compradores y expositores seleccionados, a la que se añadirá un programa específico de actividades de networking.

El formato está orientado a facilitar contactos directos y oportunidades comerciales entre empresas de distintos mercados. Entre los perfiles que participan habitualmente se encuentran directivos y responsables de decisión de compañías, agencias de incentivos, asociaciones internacionales, organizadores de eventos y congresos, especialistas en turismo de lujo, event planners y turoperadores vinculados al segmento MICE.

La combinación de reuniones programadas y espacios de relación profesional busca favorecer tanto la presentación de nuevos productos y destinos como la identificación de proveedores y socios comerciales internacionales.

Rafaelhoteles Atocha repite como sede

Por segundo año consecutivo, Rafaelhoteles Atocha será el establecimiento encargado de acoger MITM Europe. El hotel, recientemente renovado, cuenta con 254 habitaciones y más de 1.000 metros cuadrados destinados a eventos.

Su ubicación, próxima al Triángulo del Arte y a la estación de Madrid-Puerta de Atocha, constituye además uno de los elementos que facilitan la logística de un encuentro que reúne a profesionales procedentes de diferentes países.

La edición de 2027 contará también con la colaboración y el patrocinio de Novotel Madrid Center, GoldDriving y Meliá Hotels, junto a Rafaelhoteles Atocha.

Una convocatoria que mantiene la tendencia al alza

Los datos de la anterior edición respaldan las expectativas de la organización. Celebrada en enero de 2026, MITM Europe superó las 130 empresas participantes de 28 países y registró más de 550 solicitudes de compradores procedentes de 69 países.

La demanda alcanzada entonces llevó a los proveedores a contratar el 100 % del espacio disponible, un resultado que la organización espera volver a consolidar en la próxima convocatoria.

MITM Europe está organizada por GSAR Marketing, compañía especializada en marketing turístico global e integrada en el Grupo Convenco, considerado la primera Incentive House de España y fundada en 1973.

Desde 1997, GSAR Marketing desarrolla encuentros profesionales internacionales especializados en turismo cultural premium y MICE, con un modelo B2B propio basado en la interacción entre compradores y proveedores. Su trayectoria suma 65 ferias celebradas en 38 ciudades de 18 países de Europa, América y el Caribe.