La inteligencia artificial toma el mando del turismo y Sevilla se convierte en el epicentro de la revolución tecnológica

La industria turística se prepara para afrontar una de sus mayores transformaciones de las últimas décadas. La inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología experimental para convertirse en una herramienta estratégica capaz de modificar la forma en que se gestionan los destinos, se comercializan los viajes y se relacionan las empresas con sus clientes.

Ese será uno de los grandes ejes de TIS – Tourism Innovation Summit 2026, que abrió sus puertas este 6 de octubre en Sevilla hasta el próximo jueves, en el recinto FIBES. La cita aspira a consolidar nuevamente a la capital andaluza como uno de los principales puntos de encuentro internacionales para la innovación aplicada al turismo.

Durante tres jornadas, más de 8.000 profesionales del turismo y la industria hotelera tendrán acceso a las últimas tendencias, soluciones tecnológicas y casos de éxito que están marcando la evolución de un sector sometido a una creciente presión competitiva.

Bajo el lema “The new generation of travel & hotel tech”, el encuentro pondrá el foco en tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis avanzado de datos, la nube, la automatización y la confianza digital. El objetivo será mostrar cómo estas herramientas pueden pasar de la fase de prueba a generar resultados concretos y escalables para las empresas.

La zona expositiva contará con más de 200 compañías especializadas en tecnología e innovación turística. Sus propuestas abarcarán desde sistemas basados en IA y estrategias de explotación de datos hasta soluciones de automatización, ciberseguridad y sostenibilidad.

Un congreso adaptado a los nuevos retos del turismo

Uno de los principales escenarios de TIS2026 será el Tourism Innovation Global Summit, que reunirá a más de 400 especialistas nacionales e internacionales para analizar los cambios que están redefiniendo el turismo mundial.

Entre los participantes figuran profesionales como Wilfred Fan, director comercial de Klook; Jana Adamcová, vicepresidenta de Prague Tourism Board; Eduardo Bosch, CEO de Louvre Hotels; Cristina Cabañas, presidenta de Guitart Hotels; Teodora Marinska, directora de operaciones de la European Travel Commission; Rikke Holm Petersen, directora de Marketing de Wonderful Copenhagen; Joan Roca, CEO de Essentialist; Fabio Bin, CMO y cofundador de WeRoad; Beatriz Miguel, directora general de Ilunion Hotels, y Etienne Goujot, CEO de Thalasseo, entre otros expertos.

La programación se organizará en cuatro grandes áreas: Leadership, Innovation & Scale; Destinations & Experiences; Hospitality & Accommodation; y Distribution & Agencies.

El programa también ofrecerá contenidos específicos para perfiles directivos y organismos de gestión turística, con sesiones dirigidas a CEO, CIO, CMO, CHRO, responsables de destinos y autoridades turísticas.

La agenda abordará cuestiones como el crecimiento de los negocios turísticos, la capacidad de adaptación de las empresas ante escenarios de incertidumbre, la toma de decisiones basada en datos, la incorporación de nuevas tecnologías y la gestión del talento.

También tendrán un papel destacado el liderazgo femenino, las nuevas competencias profesionales que demanda el sector y las estrategias necesarias para afrontar un entorno marcado por la presión sobre los costes y el rápido avance de la inteligencia artificial.

IA, personalización y una nueva distribución de los viajes

La transformación de la distribución turística será otro de los grandes asuntos de esta edición. La combinación de inteligencia artificial, automatización y sistemas de hiperpersonalización está modificando la manera en la que los productos turísticos se diseñan, comercializan y venden.

TIS2026 analizará el futuro de las agencias de viajes y de los canales de distribución, además de estudiar el papel de las compañías aéreas y del transporte y las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales.

Los destinos turísticos tendrán igualmente un protagonismo especial. Ciudades como Praga, Sevilla, Copenhague, Berlín, Dubrovnik y Bratislava expondrán experiencias y estrategias relacionadas con la gestión inteligente de los flujos de visitantes, la convivencia entre turistas y residentes y la creación de experiencias de mayor valor añadido.

La lucha contra la masificación turística será otro de los temas centrales. Diferentes iniciativas mostrarán cómo las ciudades pueden mejorar la experiencia de quienes las visitan sin deteriorar la calidad de vida de sus habitantes y avanzando hacia modelos turísticos más equilibrados.

Hoteles, viviendas turísticas y nuevos alojamientos entran en escena

La transformación tecnológica también está modificando el negocio del alojamiento. Por ello, TIS2026 ampliará su mirada más allá del hotel tradicional e incorporará al debate a las viviendas vacacionales, campings, establecimientos de glamping y otros formatos emergentes.

La aplicación práctica de la inteligencia artificial se analizará en áreas tan diversas como la gestión operativa, la optimización de ingresos, el marketing, la atención al cliente y la gestión de equipos.

El encuentro también abordará las decisiones de inversión y la administración de activos hoteleros y propiedades destinadas al alquiler turístico, en un mercado cada vez más diversificado y competitivo.

El turismo rural y la soberanía digital ganan protagonismo

La séptima edición incorporará además contenidos vinculados a algunos de los grandes desafíos que afronta actualmente la industria.

En colaboración con Escapada Rural, se presentará un estudio sobre el turismo rural en España, una modalidad que continúa ganando peso como vía para diversificar la oferta turística y generar actividad económica en territorios del interior.

Otro de los debates emergentes será el de la soberanía digital en España y Europa aplicada al turismo. El control de los datos, las infraestructuras digitales y la autonomía tecnológica están adquiriendo una importancia estratégica tanto para las empresas como para los destinos turísticos.

Argentina, país invitado de TIS2026

Después de dedicar este espacio en anteriores ediciones a países como México, China y Corea del Sur, TIS volverá su mirada hacia Latinoamérica.

Argentina será el país invitado de la séptima edición, con una programación destinada a mostrar su diversidad turística, cultural y geográfica y a compartir sus avances y estrategias en ámbitos como la sostenibilidad, la conectividad, la digitalización y la creación de nuevos modelos turísticos.

Innovación y talento, también fuera de los escenarios

Además de las conferencias y la zona de exposición, TIS2026 reforzará su dimensión empresarial y su apuesta por las nuevas generaciones de emprendedores.

Los Tourism Innovation Awards volverán a reconocer proyectos capaces de aportar soluciones innovadoras, digitales y sostenibles a los principales retos de la industria turística mundial.

A ellos se sumará una nueva edición del Touristech Startup Fest, una competición destinada a empresas emergentes del sector. Un total de 40 startups tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante inversores, fondos de capital riesgo y grandes compañías turísticas.

Con esta combinación de tecnología, inversión, conocimiento y emprendimiento, Sevilla volverá a situarse durante tres días en el centro de un debate que ya no gira únicamente en torno al futuro del turismo, sino a una transformación que está ocurriendo en tiempo real.