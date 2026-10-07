Manuel Gavira inaugura el TIS2026 en Sevilla y reclama tecnología útil para empresas, destinos y residentes

La Junta de Andalucía ha situado la innovación aplicada y el uso riguroso de los datos en el centro de su estrategia para mantener la competitividad del turismo andaluz. Durante la inauguración del Tourism Innovation Summit – TIS2026, en Sevilla, el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha defendido que la tecnología debe traducirse en mejores decisiones, empresas más fuertes y oportunidades repartidas por toda la comunidad autónoma.

Gavira ha insistido en que el sector no puede limitarse a incorporar novedades tecnológicas sin un objetivo claro. A su juicio, cada proyecto de innovación debe demostrar que resuelve problemas reales, aporta valor a los profesionales y mejora la gestión tanto de los destinos como de la propia Administración.

“La competencia avanza, el visitante avanza y nuestras empresas necesitan respuestas”, ha señalado el consejero, quien ha reclamado decisiones ambiciosas basadas en información fiable y herramientas que las compañías turísticas puedan utilizar en su día a día.

Tecnología con resultados

El titular andaluz ha vinculado el futuro del turismo a la capacidad de conectar datos, inteligencia artificial, promoción, formación y conocimiento del territorio. Esa combinación, ha explicado, permitiría anticipar tendencias, orientar mejor las campañas y respaldar las decisiones de empresas y gestores de destinos.

En el caso de la inteligencia artificial, Gavira ha pedido prudencia y rigor: datos contrastados, supervisión experta y aplicaciones concretas. Su valor, ha remarcado, deberá medirse por su capacidad de ahorrar tiempo, mejorar los análisis y reforzar —no sustituir— el trabajo de los profesionales.

La Junta ha destacado iniciativas como Andalucía Nexus como ejemplo de esta apuesta por poner la innovación al servicio del sector. El objetivo, según Gavira, es que las soluciones presentadas en foros como el TIS lleguen después al funcionamiento real de hoteles, agencias, destinos y administraciones.

Un turismo para todo el territorio

El consejero ha subrayado que Andalucía cuenta con una base sólida para competir: patrimonio, diversidad, talento y tejido empresarial. Pero ha advertido de que las necesidades no son iguales en las costas, las ciudades monumentales o los municipios del interior, por lo que exige respuestas adaptadas a cada realidad.

Gavira ha defendido además que la población residente debe percibir de forma clara los beneficios del turismo. La actividad, ha afirmado, tiene que contribuir a mejorar el entorno, mantener oportunidades y respetar la vida cotidiana de los municipios.

Sevilla, epicentro del sector

El TIS2026 reúne en Sevilla hasta el 8 de octubre a más de 8.000 profesionales del turismo, con más de 200 empresas expositoras y alrededor de 400 expertos nacionales e internacionales. El encuentro presenta soluciones de inteligencia artificial, análisis de datos, automatización, ciberseguridad e innovación sostenible para hoteles, destinos, agencias y compañías turísticas.

La séptima edición del summit, celebrada en Fibes, analiza cómo la tecnología está modificando la manera de viajar, gestionar negocios y tomar decisiones en la industria.

Gavira ha cerrado su intervención reclamando colaboración entre empresas, administraciones, universidades, centros de conocimiento y emprendedores. El reto, ha concluido, es convertir las ideas y soluciones debatidas en Sevilla en mejoras tangibles para el turismo andaluz.