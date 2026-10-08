Galicia mira al futuro del turismo en el Tourism Innovation Summit 2026 de Sevilla

Galicia ha vuelto a situarse en el foco de la innovación turística con motivo del Tourism Innovation Summit (TIS) 2026, celebrado en Sevilla. El encuentro, que reúne a destinos, administraciones, empresas y profesionales del sector, se ha convertido en un espacio para analizar cómo la tecnología está modificando la manera de promocionar, gestionar y vivir los viajes.

Durante la cita sevillana, conversamos con D. Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia, que ha compartido la visión de la comunidad sobre los desafíos que afronta el sector y las oportunidades que ofrecen las nuevas herramientas digitales. Entre ellas, la inteligencia artificial adquiere un protagonismo creciente como recurso para conocer mejor al viajero, personalizar las propuestas y mejorar la gestión de los destinos.

El TIS también permite poner en común las experiencias desarrolladas por diferentes territorios y conocer de primera mano las iniciativas que están impulsando las empresas turísticas. Un intercambio de conocimiento especialmente relevante en un momento en el que el visitante busca algo más que un destino: quiere experiencias, autenticidad y propuestas adaptadas a sus intereses.

La experiencia como nueva forma de descubrir Galicia

La apuesta gallega por diversificar su oferta turística encuentra uno de sus mejores ejemplos en el turismo activo. Naturaleza, deporte y aventura forman parte de una propuesta que permite descubrir la comunidad desde una perspectiva diferente, tanto en sus espacios costeros como en sus territorios de interior.

Esta filosofía queda reflejada en Latidos, una exposición que acerca al público una Galicia vinculada al movimiento, al paisaje y a las experiencias al aire libre. La iniciativa pone el acento en un tipo de turismo en el que el viajero deja de ser un mero espectador para convertirse en protagonista de su recorrido.

La riqueza natural del territorio ofrece un escenario especialmente favorable para este tipo de propuestas: rutas, senderismo, actividades deportivas, costa, montaña y espacios naturales permiten construir experiencias muy diferentes a lo largo del año.

Los caminos que conducen a Santiago

Dentro de esta oferta, el Camino de Santiago continúa siendo uno de los grandes referentes de Galicia y, al mismo tiempo, un ejemplo de cómo un producto turístico puede evolucionar y diversificarse.

Frente a la imagen tradicional asociada al Camino Francés, Galicia dispone de una amplia red de itinerarios jacobeos. El Portugués, Inglés, Primitivo, de Invierno, del Norte y la Vía de la Plata ofrecen recorridos con personalidad propia y permiten descubrir distintas comarcas, paisajes y elementos del patrimonio gallego.

Son caminos que conectan deporte, cultura, gastronomía, naturaleza y espiritualidad, pero también representan una oportunidad para distribuir los flujos turísticos por diferentes puntos del territorio.

Tecnología para un destino con identidad

La participación de Galicia en el TIS 2026 refleja así una estrategia que combina dos dimensiones aparentemente diferentes: la incorporación de las nuevas tecnologías y la puesta en valor de aquello que hace reconocible al destino.

La inteligencia artificial y las herramientas digitales abren nuevas posibilidades para el sector, pero la experiencia turística continúa dependiendo de elementos profundamente ligados al territorio: sus paisajes, su patrimonio, su cultura, su gastronomía y la forma de vivir y recorrer Galicia.

Desde Sevilla, Galicia reivindica de este modo un modelo turístico en el que innovación y autenticidad no compiten, sino que se complementan. Un camino hacia el futuro en el que la tecnología sirve para acercar al viajero a experiencias cada vez más personalizadas, mientras el territorio continúa siendo el principal protagonista.