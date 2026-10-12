Latinoamérica acelera su apuesta por el turismo: los viajes crecen más del 32% en un año

Latinoamérica está reforzando su posición en el mapa turístico internacional. El aumento de los desplazamientos, la búsqueda de actividades con valor añadido y una mayor exigencia a la hora de elegir proveedores dibujan un nuevo perfil de viajero, cada vez más activo y digital. Así lo refleja el informe Latinoamérica, nuevo motor del turismo global, elaborado por Civitatis a partir de datos propios y del estudio The LATAM Experiences Traveler, desarrollado por Arival y Phocuswright con la participación de 1.200 viajeros de Argentina, Brasil y México.

Uno de los principales indicadores de esta evolución es el incremento del 32,53% en la frecuencia de viaje registrado en Latinoamérica durante 2025. La cifra supera ampliamente el crecimiento del 14,15% contabilizado en España, lo que pone de manifiesto el dinamismo de la demanda turística en los mercados latinoamericanos.

Sin embargo, las diferencias entre países son significativas. Brasil destaca por la regularidad de sus desplazamientos: el 30% de sus viajeros realiza cuatro o más viajes al año, frente al 21% de los argentinos y el 19% de los mexicanos. Argentina y Brasil también sobresalen por la duración de sus estancias, con una media de entre ocho y nueve noches fuera de casa, aunque su gasto por viaje es inferior al de los turistas estadounidenses y europeos.

Las actividades ganan peso en la elección del destino

El interés por viajar no es el único cambio que define al consumidor latinoamericano. Las actividades que puede realizar durante sus vacaciones han adquirido una importancia creciente, hasta convertirse en un elemento que influye incluso en la selección del lugar al que desplazarse.

De acuerdo con los resultados del estudio, seis de cada diez encuestados consideran las experiencias un factor muy o extremadamente importante al decidir su próximo destino. Además, estas actividades absorben más del 60% del tiempo de estancia, una proporción muy superior a la dedicada al transporte aéreo, que representa el 6%, o al alojamiento, con un 34%.

A la hora de contratar estas propuestas, la confianza y la calidad de la selección tienen un papel determinante. El 68% de los viajeros afirma que un filtro experto para escoger experiencias influye en su decisión, por encima de la facilidad para comunicarse en el idioma deseado, señalada por el 64%, y de las recomendaciones de una página web, que alcanzan el 58%.

Estos resultados apuntan a una demanda que no busca únicamente disponer de muchas alternativas, sino encontrar propuestas fiables y adecuadas a sus intereses. En este contexto, las valoraciones de otros usuarios y la selección de actividades cobran especial relevancia. Civitatis señala que su plataforma reúne más de seis millones de reseñas reales, un recurso con el que los viajeros pueden contrastar opiniones antes de tomar una decisión.

La inteligencia artificial inspira, pero la confianza sigue cerrando la compra

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial también está modificando la manera de organizar las vacaciones. Según el informe, el 70% de los viajeros latinoamericanos ya ha recurrido a esta tecnología durante la planificación de sus desplazamientos.

Su adopción es especialmente elevada entre los menores de 35 años, con un 80%, y entre las personas con mayores ingresos, donde alcanza el 78%. La IA se utiliza principalmente para explorar posibles destinos, descubrir actividades y recopilar información sobre alojamientos y alternativas de viaje.

Su protagonismo, no obstante, disminuye cuando llega el momento de formalizar una reserva. Solo el 12% de los participantes declara utilizarla para contratar experiencias. En esa fase, la reputación de una marca y las opiniones de otros viajeros mantienen una ventaja considerable: el 77% concede importancia a las marcas en las que confía y el 72% valora las reseñas de otros usuarios, frente al 42% que destaca las recomendaciones generadas por la inteligencia artificial.

La tendencia refleja una diferencia entre descubrir opciones y decidir dónde gastar el dinero. Aunque las nuevas tecnologías facilitan la búsqueda de información y permiten explorar más posibilidades, la decisión final continúa dependiendo, en gran medida, de señales de credibilidad y experiencias contrastadas.

México, Brasil y Argentina: un mercado común con necesidades distintas

Pese a compartir una evolución favorable de la actividad turística, los tres mercados analizados presentan particularidades que condicionan tanto la planificación como la contratación de servicios.

En México, el viajero muestra una mayor orientación hacia la organización anticipada y las experiencias auténticas. Juan Rossello, responsable de Civitatis en el país, destaca que los consumidores mexicanos buscan cada vez más actividades que complementen sus vacaciones y que puedan disfrutar en su propio idioma. La planificación digital y la intención de aprovechar al máximo cada estancia forman parte de este comportamiento.

Brasil presenta un recorrido de compra más complejo, en el que resulta importante mantener el contacto con el consumidor a través de diferentes canales. Para Alexandre Oliveira, Country Manager de Civitatis en Brasil, la presencia coordinada en distintos puntos de contacto se ha convertido en una necesidad para conectar eficazmente con los clientes.

En Argentina, por su parte, la situación económica continúa influyendo directamente en las decisiones de consumo. Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis en el mercado argentino, subraya la importancia de las opciones de financiación, especialmente el pago en cuotas, como elemento decisivo al contratar actividades turísticas.

Las diferencias entre estos países evidencian que el crecimiento del turismo latinoamericano no responde a un patrón único. Comprender las preferencias locales, facilitar procesos de compra adaptados y ofrecer experiencias respaldadas por opiniones fiables serán factores clave para las empresas que quieran aprovechar el potencial de una región que viaja cada vez más y concede mayor importancia a cómo disfruta de cada destino.