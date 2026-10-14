Madrid recibe el premio al mejor destino de incentivos del mundo y de Europa en los World MICE Awards

La ciudad de Madrid ha sido elegida mejor destino de incentivos del mundo y de Europa en World MICE Awards 2026, celebrados ayer en Jamaica. Estos premios internacionales, que distinguen la excelencia en el turismo de reuniones, sitúan por primera vez a la capital como líder para la organización de estos eventos profesionales, frente a otras ciudades candidatas como Los Ángeles, Singapur, Copenhague, Barcelona, Berlín y Roma.

El premio reconoce los valores de innovación, competitividad, creatividad, sostenibilidad social y medioambiental y la colaboración entre organismos públicos y el sector privado para hacer de Madrid un destino líder en turismo de reuniones. Madrid Convention Bureau (MCB), el departamento especializado del Área Delegada de Turismo, canaliza esta cooperación junto a sus 225 empresas asociadas que representan a todos los sectores empresariales implicados en esta industria.

Este nuevo reconocimiento destaca la confianza de los profesionales del sector del turismo de negocios en Madrid y en su capacidad para ofrecer experiencias únicas, originales y con impacto positivo en un segmento como el de los viajes de incentivos. La capital continúa incrementando así su reputación internacional como destino para todo tipo de eventos, desde grandes competiciones deportivas como el Gran Premio de España de Fórmula 1, hasta congresos de alcance mundial como el de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), que se celebrará del 23 al 27 de octubre y reunirá a 37.000 delegados.

Madrid ha sido distinguida con anterioridad en World MICE Awards, obteniendo el galardón de mejor destino MICE europeo en las ediciones 2020, 2021 y 2022.

Nominaciones de Madrid en los World Travel Awards

Por otro lado, la ciudad de Madrid está nominada como mejor destino de reuniones y congresos del mundo en la gran final de World Travel Awards 2026, los galardones más destacados de la industria turística internacional. Madrid es el único destino que ha ganado este premio siete veces seguidas a nivel mundial. Las votaciones están abiertas hasta el 30 de octubre.

La capital compite también en la edición europea de esta categoría de premios, donde acumula ocho victorias consecutivas y opta a revalidar su liderazgo por novena vez. La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 17 de octubre en Kotor (Montenegro)