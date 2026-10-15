La inteligencia artificial y la sostenibilidad marcan el futuro del turismo

La industria turística acelera su transformación de la mano de la inteligencia artificial, el análisis de datos y los nuevos modelos de negocio. Esta evolución ha centrado la séptima edición de los Tourism Innovation Awards 2026, celebrados en el marco del TIS – Tourism Innovation Summit, que ha vuelto a poner el foco en las soluciones capaces de responder a los grandes desafíos del sector.

Entre más de 221 propuestas presentadas, seis iniciativas han conseguido el reconocimiento del jurado por su contribución a un turismo más innovador, eficiente, accesible y sostenible. Los proyectos premiados abarcan desde la personalización de las estancias hoteleras hasta la formación de profesionales, la gestión inteligente de los destinos y la protección del patrimonio natural.

La IA transforma la relación entre hoteles y viajeros

Radisson Hotel Group ha obtenido el Premio Septeo a la Mejor Experiencia de Cliente de Nueva Generación gracias a Hyperlocal, una propuesta que utiliza inteligencia artificial para acercar a los huéspedes a la esencia de cada destino. La iniciativa recomienda experiencias auténticas, lugares menos conocidos y actividades vinculadas a los barrios, con el propósito de ofrecer estancias más personalizadas y conectadas con el entorno local.

En esta categoría también han destacado Kiwi.com, con una solución destinada a agilizar la respuesta ante incidencias aéreas mediante créditos inmediatos y alternativas de reprogramación, y Journeytok, cuya tecnología integra información hotelera dispersa para mejorar la personalización, reforzar la fidelización y generar nuevas oportunidades de negocio.

La aplicación de la inteligencia artificial a las operaciones hoteleras ha protagonizado otra de las categorías. Canary Technologies se ha llevado el Premio PayPal al Mejor Impacto en IA e Innovación Digital por su plataforma tecnológica, utilizada por más de 20.000 hoteles en más de 125 países. Su propuesta busca simplificar procesos, mejorar la atención al huésped y contribuir al crecimiento de los ingresos, al tiempo que facilita las tareas de los equipos.

Los otros dos proyectos finalistas han sido Acai Travel, con agentes de inteligencia artificial capaces de automatizar de principio a fin tareas de los centros de contacto turísticos, y Hotelinking, que ha presentado GuestMake, un CRM multicanal que convierte los datos de los clientes en oportunidades para incrementar las ventas directas.

Los datos, al servicio de destinos más inteligentes

La gestión de los destinos también ha tenido un papel destacado en los premios. La Fundación Visit València ha recibido el Premio Telefónica al Mejor Destino Inteligente e Innovación en Datos por FOCUSa, un sistema de inteligencia diseñado para ayudar a gestionar la actividad turística de forma más equilibrada, sostenible y eficiente.

La categoría ha reconocido asimismo el potencial de otras dos soluciones. Turismo y Planificación Costa del Sol ha sido finalista con su Sistema de Inteligencia Turística, que transforma grandes volúmenes de información en conocimiento útil para orientar el desarrollo de los destinos. Por su parte, Solmes ha concurrido con Spot4Dis Govtech Valencia, una herramienta basada en IA que facilita la gestión de la movilidad urbana, con especial atención a la accesibilidad y la regulación.

Proteger el patrimonio natural, otra prioridad del sector

La sostenibilidad y la regeneración del territorio han centrado el Premio República Dominicana a la Excelencia en Turismo Sostenible y Regenerativo, que ha recaído en la Asociación Dark Sky por su proyecto Dark Sky Alqueva. La iniciativa apuesta por preservar la calidad del cielo nocturno y convertir este recurso natural en el eje de un modelo turístico comprometido con el entorno.

Entre las propuestas finalistas figuran la iniciativa de la Comarca de Somontano de Barbastro, que conecta el turismo con la recuperación de olivares abandonados, la prevención de incendios y la conservación de la tradición alimentaria local, y WilderPlaces.com, una plataforma que pone en contacto a los viajeros con proyectos de restauración de la naturaleza y destinos de rewilding en Europa.

Estos proyectos reflejan una tendencia creciente hacia fórmulas turísticas que no se limitan a reducir su impacto ambiental, sino que también buscan contribuir a la recuperación de los ecosistemas y al desarrollo de las comunidades locales.

Nuevas competencias para afrontar los retos del empleo turístico

La preparación de los profesionales ante las nuevas necesidades del mercado ha sido el eje del Premio Cadena SER a la Diversidad, Talento y Futura Fuerza Laboral, concedido a NSR por una iniciativa desarrollada en Arabia Saudí. Su propuesta aborda la distancia entre la obtención de la licencia de guía turístico y la adquisición de las competencias necesarias para ofrecer experiencias de calidad en destinos que experimentan un rápido crecimiento.

En esta misma categoría, eDreams ODIGEO ha sido finalista con Galactic Quest, un programa formativo orientado a extender el conocimiento de la inteligencia artificial generativa entre sus más de 1.700 empleados. También ha quedado finalista Método Trainer, con Front Trainer, un simulador basado en IA que permite entrenar habilidades de comunicación, venta consultiva y resolución de problemas para el personal de recepción hotelera.

La formación continua y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas se perfilan así como elementos esenciales para responder a las expectativas de los viajeros y mejorar la calidad del servicio.

La accesibilidad y los nuevos modelos de viaje ganan protagonismo

El último de los reconocimientos, el Premio T-Systems a la Mejor Innovación en Viajes y Nuevo Modelo de Negocio, ha sido para Wheel the World por Accessibility Verified. El proyecto plantea un sistema de verificación de la accesibilidad turística que permite aportar información contrastable sobre las condiciones de los viajes y convertir este aspecto en un componente identificable de la oferta.

Los finalistas han sido Catalunya Convention Bureau, con BEFuture, una iniciativa que propone orientar el turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos hacia modelos que generen mayor valor e impacto, y Tokyu Corporation, con TSUGITSUGI, un servicio de suscripción que facilita el acceso a más de un centenar de hoteles en Japón mediante una tarifa fija. La propuesta explora nuevas posibilidades para el alojamiento y la combinación de viaje y trabajo flexible.

Un sector que evoluciona más allá de la digitalización

La variedad de los proyectos distinguidos en los Tourism Innovation Awards 2026 muestra cómo la innovación turística está ampliando sus objetivos. La tecnología ya no se limita a agilizar reservas o automatizar procesos: también interviene en la calidad de la experiencia, la preparación de los trabajadores, la accesibilidad de los viajes y la conservación de los recursos naturales.

Con estos galardones, el TIS refuerza su apuesta por iniciativas que buscan combinar competitividad empresarial, mejores experiencias para los viajeros y una gestión más responsable de los destinos. Un enfoque en el que la digitalización y la sostenibilidad se consolidan como factores clave para afrontar la evolución del turismo internacional.