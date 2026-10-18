Ceuta pasa factura a Marruecos: el mercado español, clave para el turismo marroquí, se desploma

El flujo de turistas españoles hacia Marruecos atraviesa un parón inusual. Tras la crisis migratoria desatada a finales de julio en Ceuta, las agencias y operadores detectan una fuerte caída de las nuevas contrataciones para octubre, noviembre y diciembre, junto con cancelaciones de viajes ya reservados, especialmente para septiembre, uno de los meses de mayor actividad hacia el país magrebí.

La preocupación del sector no es menor: España aportó más de cuatro millones de visitantes a Marruecos en 2024 y 4,2 millones hasta noviembre de 2025, cerca del 23% de las llegadas internacionales al país. Ese peso convierte cualquier retroceso de la demanda española en un golpe directo para hoteles, agencias receptivas, aerolíneas y destinos como Marrakech, Agadir, Tánger o Mequinez.

Un otoño con las reservas paralizadas

Las nuevas reservas para el último trimestre del año se encuentran prácticamente frenadas, según los datos recogidos por el sector. La Mesa del Turismo cifra en hasta un 80% las anulaciones de viajes a Marruecos contratados desde España para septiembre, un mes que habitualmente concentra una parte relevante de la temporada alta marroquí.

No se trata solo de viajeros que desisten de salir: también se registran cancelaciones de última hora sobre estancias ya formalizadas. La plataforma de reservas hoteleras Travelgate constató, a comienzos de septiembre, un aumento considerable de anulaciones para destinos concurrentes como Marrakech, Agadir, Mequinez y Tánger; el 84% de las cancelaciones españolas registradas para la temporada entre septiembre de 2026 y marzo de 2027 correspondía precisamente a septiembre.

La consecuencia inmediata es una pérdida de visibilidad para los operadores. Sin reservas anticipadas, resulta difícil planificar capacidad aérea, personal, excursiones y ocupación hotelera durante el otoño.

La crisis de Ceuta cambia la percepción del destino

El punto de inflexión llegó con los episodios de finales de julio en la frontera de Ceuta. Las autoridades españolas estimaron que entre 50.000 y 60.000 personas accedieron al enclave en pocos días, mientras que otras cifras sitúan el total de cruces en más de 70.000 entre el 30 y el 31 de julio.

La emergencia humanitaria y de seguridad se tradujo además en una escalada diplomática. España desplegó efectivos militares y reforzó la coordinación con Rabat, mientras se produjeron incursiones de buques marroquíes en aguas que España considera soberanas, episodios que estuvieron cerca de provocar un choque entre embarcaciones de ambos países.

Para el viajero español, la imagen de una frontera desbordada, el despliegue militar y la tensión política han pesado más que la distancia real entre Ceuta y los grandes destinos turísticos del país. Fuentes del sector señalan que no hay cancelaciones masivas generalizadas, pero sí un rechazo creciente a viajar ahora y una tendencia a aplazar los desplazamientos.

Un revés para un mercado en plena expansión

El frenazo llega cuando Marruecos vivía su mejor momento turístico reciente. El país recibió 19,8 millones de visitantes en 2025, un 14% más que el año anterior, según el Ministerio de Turismo marroquí.

España ocupa un lugar central en ese crecimiento por razones evidentes: proximidad geográfica, conexiones aéreas y marítimas, afinidad cultural y una demanda estable de escapadas a Marrakech, Tánger, Casablanca, Fez o la costa de Agadir. La caída de este mercado no solo afecta a los grandes operadores, sino también a guías, riads, restaurantes, transportistas y pequeños negocios que dependen del gasto de los visitantes europeos.

Incertidumbre sobre la recuperación

El sector mantiene que el principal problema no es tanto el volumen de viajes anulados como la caída de nuevas contrataciones, un indicador que anticipa una temporada otoñal complicada. La recuperación dependerá de la evolución de la crisis migratoria, de la estabilidad diplomática entre España y Marruecos y, sobre todo, de la percepción de seguridad que transmitan los destinos marroquíes.

De momento, el turismo español hacia Marruecos se enfrenta a una doble prueba: recuperar la confianza del viajero y evitar que una reacción coyuntural ante la crisis de Ceuta se convierta en un cambio duradero de hábitos. Para las empresas del sector, cada semana sin reservas anticipadas acerca un poco más esa posibilidad.