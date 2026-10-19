Una escapada original para este otoño que fusiona música, historia y paisajes alpinos

Durante el otoño, Salzburgo transforma su ambiente. Los tilos y castaños de sus parques y jardines se tiñen de ocres, el río Salzach refleja esas primeras luces frías y la ciudad retoma su vibrante ritmo cultural. La propuesta de Infobae captura perfectamente lo que ofrece: un sinfín de patrimonio, música, cine y paisajes alpinos en una escapada accesible.

Más allá de su belleza superficial, la capital del estado homónimo presenta motivos concretos para visitarla de septiembre a noviembre. El casco histórico, la herencia de Mozart, los jardines de Mirabell y una variada programación que se extiende hasta finales de octubre permiten disfrutar de paseos al aire libre junto a visitas culturales en interiores.

Una ciudad para pasear sin apuros

El centro histórico de Salzburgo, reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco, se despliega entre iglesias barrocas, fachadas de suaves tonalidades y angostas calles medievales. La Altstadt alberga muchos de los lugares imprescindibles y es fácil de recorrer a pie, aunque es recomendable reservar tiempo para explorar patios, pasadizos y tiendas tradicionales.

La imponente fortaleza de Hohensalzburg vigila la ciudad desde lo alto del Festungsberg. Se puede acceder a ella en funicular o caminando, y una vez allí, la vista es un verdadero regalo: el río separa los barrios, las cúpulas se alzan entre los tejados y las montañas abrazan el horizonte. En días despejados, el otoño enriquece el paisaje con una paleta de verdes apagados, amarillos y rojizos.

A pocos pasos se encuentra el palacio de Mirabell, cuyos jardines barrocos brillan al máximo con el cambio de follaje. Su diseño geométrico, las esculturas mitológicas y la vista hacia la fortaleza lo convierten en uno de los puntos más fotografiados y un lugar ideal para relajarse entre visita y visita.

Mozart, marionetas y una agenda cultural en ebullición

La figura de Wolfgang Amadeus Mozart es parte esencial de la identidad de Salzburgo. Su casa natal, ubicada en Getreidegasse, ofrece una visión de su entorno familiar y sus años iniciales, mientras que la residencia de Mozart brinda un panorama más completo de su vida en la ciudad. Las salas de conciertos mantienen viva esta tradición, con actuaciones de música clásica durante todo el año.

El otoño presenta diversas propuestas para todos los gustos. Según el programa establecido para 2026, la Larga Noche de los Museos se celebrará el 3 de octubre, desde las 18:00 hasta la medianoche, permitiendo el acceso a múltiples espacios culturales. Entre el 15 y el 18 de octubre, Jazz & The City llevará conciertos gratuitos al centro, mientras que el festival PUPPETS! reunirá a compañías internacionales del 22 al 26 de octubre en el teatro de marionetas.

Además, sigue latente el interés por Sonrisas y lágrimas, filmada en varios lugares de la ciudad y sus alrededores. El museo estacional Sound of Music Salzburg, situado en los terrenos del palacio de Hellbrunn entre el 20 de septiembre y el 1 de noviembre de 2026, ofrece una ruta para quienes deseen reconocer escenarios relacionados con la película.

Qué degustar y cómo organizar la visita

La gastronomía local es clave para adentrarse en el carácter de la región. En una breve ruta, conviene degustar:

Salzburger Nockerl, un postre de soufflé famoso en la ciudad.

Kasnocken, una pasta con queso y cebolla, ideal para los días frescos.

Brettljause, una tabla variada de embutidos, quesos y pan, perfecta como tentempié.

La cerveza local y los pasteles de las cafeterías tradicionales.

Una estancia de tres días permite disfrutar del viaje sin agobios:

Día Plan sugerido 1 Altstadt, Getreidegasse, casa natal de Mozart y fortaleza de Hohensalzburg 2 Jardines de Mirabell, paseo junto al Salzach y palacio de Hellbrunn 3 Museos, concierto o excursión por los paisajes alpinos cercanos

El clima puede ser variable, así que es recomendable llevar calzado impermeable, varias capas de ropa y un abrigo para la lluvia. El centro está diseñado para caminar, pero el transporte público facilita el acceso a Hellbrunn y otros barrios. Para una excursión, los alrededores brindan lagos, senderos y pintorescos pueblos alpinos; es fundamental revisar horarios y conexiones antes de emprender la salida.

Un dato curioso sobre la tradición local y sus marionetas

Las marionetas de Salzburgo no son solo una simple atracción para los turistas: el teatro local preserva una tradición artística que figura en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco en Austria. Estas figuras articuladas pueden representar óperas completas con una precisión asombrosa, mientras que la música y la escenografía emulan, a pequeña escala, el dramatismo de un gran escenario. Tras el telón, la ciudad vuelve a ofrecer su mayor espectáculo: hojas doradas, campanas barrocas y el imponente perfil de los Alpes al fondo.