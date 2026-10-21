Bitácora de viaje| Lourdes: el último refugio de quienes se atreven a esperar un milagro

Nunca había comprendido del todo qué puede llevar a una persona a recorrer cientos o miles de kilómetros para pedir un milagro. Hasta que llegué a Lourdes, una pequeña ciudad del suroeste de Francia donde la fe parece respirarse en cada calle, en cada vela encendida y en cada mirada que se dirige hacia la gruta de Massabielle.

Nada más llegar, me llamó la atención el contraste entre la tranquilidad de sus calles y la intensidad emocional de quienes las recorren.

Veo familias empujando sillas de ruedas, enfermos acompañados por voluntarios, ancianos que caminan lentamente y jóvenes que avanzan en silencio, con las manos entrelazadas.

Algunos llevan estampas religiosas; otros, fotografías de personas a las que desean ver recuperadas. Todos parecen compartir algo: la necesidad de creer que todavía existe una posibilidad.

En Lourdes, la esperanza tiene rostros, nombres y apellidos.

Una gruta, una historia que cambió miles de vidas

Mi recorrido me lleva hasta la gruta de Massabielle, el lugar donde, según la tradición católica, la Virgen María se apareció en 1858 a una joven de catorce años llamada Bernadette Soubirous. Desde entonces, Lourdes se ha convertido en uno de los principales destinos de peregrinación del mundo.

Me detengo a observar a quienes esperan su turno para acercarse a la roca. Algunos rezan con los ojos cerrados; otros acarician la piedra con una delicadeza que parece contener años de sufrimiento. Hay quien llora y quien permanece inmóvil, como si necesitara unos minutos para reunir fuerzas antes de continuar.

No puedo evitar preguntarme qué lleva cada persona dentro de sí. ¿Una enfermedad que la medicina no consigue curar? ¿El miedo a perder a alguien querido? ¿La culpa por una decisión pasada? ¿O simplemente el deseo de encontrar un sentido a aquello que no comprende?

No conozco sus historias, pero intuyo que muchas de ellas han comenzado mucho antes de llegar aquí.

Cuando la enfermedad obliga a creer

Entre los peregrinos, los enfermos ocupan un lugar especial. Los veo llegar acompañados por familiares, personal sanitario y voluntarios que dedican parte de su tiempo a cuidar de quienes más lo necesitan. Algunos apenas pueden caminar; otros dependen completamente de una silla de ruedas. Sin embargo, sus rostros no transmiten únicamente dolor. También descubro serenidad, determinación y, en ocasiones, una alegría que me cuesta explicar.

Pienso en lo que significa vivir con una enfermedad que cambia todos los planes, que convierte las actividades cotidianas en obstáculos y que obliga a convivir con la incertidumbre. Para muchas de estas personas, Lourdes representa la posibilidad de recuperar algo que la enfermedad amenaza con arrebatarles: la esperanza.

Me pregunto si yo sería capaz de mantener la fe en circunstancias semejantes. No encuentro una respuesta sencilla.

Aquí, el milagro no siempre se entiende como una curación física. Para algunos peregrinos, puede ser recuperar las ganas de vivir, reconciliarse con un familiar, aceptar una pérdida o encontrar fuerzas para afrontar un nuevo día. Otros llegan con una petición muy concreta: volver a caminar, superar una enfermedad o ver cómo mejora la salud de un hijo.

No todos obtendrán lo que piden. Y esa es, quizá, la realidad más difícil de aceptar en un lugar donde tantos depositan sus últimas esperanzas.

El agua que simboliza algo más que una promesa

Uno de los momentos más significativos de mi visita llega cuando observo a los peregrinos acercarse al agua de Lourdes. Para muchos creyentes, tiene un profundo valor espiritual, ligado a la historia de las apariciones y a la búsqueda de sanación.

Veo cómo algunas personas la recogen con cuidado, mientras otras participan en los rituales de inmersión o permanecen en oración. Hay gestos sencillos que adquieren una enorme importancia: una mano que sostiene una botella, una madre que acompaña a su hijo, un anciano que inclina la cabeza.

Me doy cuenta de que no estoy contemplando únicamente una práctica religiosa. Estoy presenciando una expresión de la vulnerabilidad humana.

Cuando la ciencia no ofrece todas las respuestas que una persona necesita, cuando el diagnóstico es incierto o el tratamiento no consigue los resultados esperados, la fe puede convertirse en un apoyo emocional. Eso no significa que el agua cure enfermedades por sí misma ni que todas las experiencias extraordinarias constituyan milagros demostrados. Significa que, para quienes creen, estos gestos pueden tener un valor que va mucho más allá de lo material.

Y comprendo que, en ocasiones, lo que una persona busca no es una explicación, sino un lugar donde sentirse acompañada.

La fe frente a las preguntas sin respuesta

A medida que avanzo por el santuario, me asaltan preguntas que no consigo apartar. ¿Qué sucede cuando alguien llega convencido de que regresará curado y la enfermedad continúa? ¿Cómo se afronta la decepción? ¿Dónde queda la fe cuando la petición más importante no se cumple?

No encuentro respuestas definitivas. Lourdes no puede garantizar curaciones y ningún peregrino debería sentirse culpable si su salud no mejora. La enfermedad no es un fracaso de la fe, ni la ausencia de una curación significa que alguien haya rezado poco o haya creído insuficientemente.

Esta reflexión me parece esencial. Detrás de cada petición hay una persona que merece respeto, independientemente de sus creencias o de los resultados que obtenga.

También pienso en quienes acompañan a los enfermos. En los familiares que esconden su propio miedo para transmitir tranquilidad, en los voluntarios que empujan sillas de ruedas durante horas y en quienes ofrecen una palabra amable sin esperar nada a cambio. En ellos encuentro una forma de esperanza tangible, hecha de tiempo, paciencia y solidaridad.

Quizá el milagro que algunos experimentan no sea sobrenatural, sino profundamente humano: descubrir que no tienen que enfrentarse solos al sufrimiento.

Al caer la noche, las velas siguen encendidas

Cuando empieza a anochecer, el ambiente del santuario cambia. Las voces se apagan poco a poco y las luces dibujan un paisaje de recogimiento. Me detengo ante las velas encendidas, muchas de ellas colocadas en memoria de personas ausentes o como símbolo de una petición todavía pendiente.

Cada llama parece contar una historia. Algunas hablan de enfermedades; otras, de pérdidas, promesas y agradecimientos. Hay velas encendidas por quienes están presentes y también por quienes no han podido viajar hasta aquí.

Me quedo observando ese pequeño mar de luces y pienso en todas las personas que, en algún momento de su vida, han deseado que ocurriera algo imposible.

No sé si los milagros existen tal y como los imagina cada peregrino. Tampoco puedo afirmar que Lourdes tenga respuestas para todos. Pero sí puedo reconocer lo que he visto: personas que, pese al miedo, siguen caminando; familias que encuentran apoyo en otras familias; enfermos que reciben compañía y desconocidos que se ayudan sin preguntarse de dónde vienen.

Al marcharme, entiendo que Lourdes no es solamente un lugar al que se acude para pedir. También es un lugar al que se llega cuando ya no se sabe qué más hacer.

Quizá por eso tantos regresan a casa sin la curación que habían soñado, pero con algo que les permite seguir adelante. Otros se marchan con preguntas, dudas o incluso decepción. Cada experiencia es distinta y ninguna puede reducirse a una única explicación.

Mientras me alejo de la gruta, vuelvo a mirar las velas. Algunas se han consumido; otras continúan ardiendo.

Y me llevo una última reflexión: tal vez el verdadero misterio de Lourdes no consista en que lo imposible suceda, sino en que, incluso cuando la vida golpea con más fuerza, haya personas capaces de seguir esperando.

La otra cara de Lourdes: la fe también tiene un precio

Pero Lourdes no es solo un lugar de oración, recogimiento y esperanza. Mientras recorro sus calles, descubro una realidad incómoda que rompe, por momentos, la atmósfera espiritual que envuelve la ciudad: la presencia constante de personas pidiendo dinero.

Las encuentro cerca de los accesos al santuario, en las calles más transitadas y en los lugares por los que pasan los peregrinos. Algunas permanecen sentadas en el suelo, con la mano extendida; otras se acercan a quienes caminan, buscando una moneda, una mirada de compasión o una respuesta afirmativa. La escena se repite una y otra vez.

No puedo evitar sentir indignación. Muchos de los que llegan a Lourdes no lo hacen por turismo ni por simple curiosidad. Vienen cargados de dolor, acompañan a un familiar enfermo o se aferran a una esperanza que quizá sea su último refugio. Son personas especialmente vulnerables, dispuestas a hacer sacrificios económicos y personales para estar aquí.

Y me pregunto si alguien puede aprovecharse de esa vulnerabilidad.

La reiteración de las peticiones de dinero me lleva a sospechar que, en algunos casos, podría haber algo más que necesidad individual.

¿Existen redes organizadas que se aprovechan de la generosidad de los peregrinos? ¿Hay personas que utilizan la compasión ajena como una forma de negocio? No tengo pruebas para afirmar que exista una mafia detrás de las escenas que observo, pero considero legítimo preguntarse si las autoridades investigan posibles situaciones de explotación.

Lo que sí puedo describir es la incomodidad que siento al contemplar cómo la experiencia de algunos visitantes queda atravesada por una presión constante para dar dinero.

Hay un momento en que esa sensación se vuelve especialmente amarga. Me pongo en el lugar de quien ha viajado hasta aquí con un hijo enfermo, con una enfermedad grave o con la angustia de perder a alguien querido. Imagino lo que puede sentir al encontrarse con peticiones insistentes en cada recorrido. En un lugar donde tantas personas buscan consuelo, esa presión puede llegar a percibirse como una forma de extorsión emocional: si no doy, ¿estaré haciendo algo malo?, ¿estaré fallando a alguien que necesita ayuda?, ¿y si dar esa moneda forma parte de mi promesa?

Nadie debería sentirse obligado a entregar dinero por miedo, culpa o superstición. Ninguna limosna garantiza un milagro y ninguna enfermedad se agrava porque una persona decida no dar dinero. La fe no debería convertirse en una herramienta de presión, ni la compasión en una obligación impuesta.

Mi indignación no va dirigida contra quien verdaderamente necesita ayuda para sobrevivir. La pobreza existe, y detrás de muchas manos extendidas puede haber historias durísimas que desconozco. Lo que me indigna es la posibilidad de que alguien explote deliberadamente el sufrimiento ajeno, especialmente cuando quienes pasan por delante están atravesando uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Si existen redes que utilizan a personas vulnerables para recaudar dinero, deben investigarse y perseguirse. Y si hay mendigos que necesitan ayuda real, merecen una respuesta digna, no el desprecio ni la indiferencia.

Al final, me queda una contradicción difícil de ignorar: he llegado a Lourdes para observar cómo miles de personas buscan un milagro, y termino preguntándome qué clase de sociedad permite que la desesperación humana pueda convertirse en una oportunidad para el abuso.

Porque si algo debería protegerse en esta ciudad es precisamente aquello que atrae a tantos peregrinos: la esperanza. Y nadie debería tener derecho a explotarla.