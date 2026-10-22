Madrid logra el premio al mejor destino europeo de reuniones y congresos por noveno año consecutivo

Madrid confirma su liderazgo como sede de grandes encuentros profesionales al proclamarse, por novena vez consecutiva, mejor destino europeo de reuniones y congresos (Europe’s Leading Meetings & Conference Destination 2026) en la gala europea de la 33ª edición de World Travel Awards. Estos prestigiosos premios internacionales, que distinguen la excelencia de la industria turística, se han entregado este fin de semana en Kotor (Montenegro).

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha destacado la importancia de este galardón que “sitúa a Madrid como un referente europeo en el turismo de negocios, siendo el destino que más veces ha ganado este premio otorgado por los votos de los profesionales del sector”.

La capital se ha impuesto a las otras nueve ciudades que concurrían en esta categoría, entre las que se encuentran Barcelona, Berlín, Frankfurt, Londres, Milán o París. Este reconocimiento se suma a los logrados hace solo una semana en World MICE Award 2026, los premios especializados en turismo de reuniones, en los que Madrid se alzó como mejor destino de incentivos del mundo y de Europa.

Maíllo ha reconocido “el trabajo del sector, incluyendo a hoteles, recintos, agencias, movilidad y a todos los profesionales que trabajan para consolidar la ciudad como un destino preferente para los organizadores de eventos”. Este sector especializado cuenta con la colaboración público-privada impulsada por Madrid Convention Bureau (MCB), departamento del Área Delegada de Turismo que se encarga de desarrollar el plan de acción que sitúa a la ciudad como uno de los destinos de referencia para la industria de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE, por sus siglas en inglés), con una estrategia que tiene como grandes ejes el impacto social y el legado positivo para Madrid.

La capital podría ampliar su palmarés el próximo 12 de diciembre en la gala mundial de World Travel Awards 2026, donde está nominada junto a ciudades como Buenos Aires, Dubái, Las Vegas o Hong Kong. Las votaciones para esta gran final, en la que Madrid aspira a revalidar su título de mejor destino de turismo de reuniones y congresos del mundo por octava vez consecutiva, permanecen abiertas hasta el próximo 30 de octubre.

El turismo de negocios en Madrid

El turismo de reuniones es un segmento clave para la capital, que acogió en 2025 más de 51.000 reuniones, entre jornadas, convenciones y congresos, con un impacto económico de más de 5.500 millones de euros, según datos del ‘Informe de Medición del Turismo de Reuniones en la ciudad de Madrid’. La ciudad concentra el 23 % del gasto generado por la industria MICE en España.

El grado de satisfacción de los viajeros profesionales en Madrid es muy elevado y supera sus expectativas sobre el destino. El 99 % de los participantes en eventos recomendarían la ciudad para una reunión y valoran sus servicios con 4’46 puntos sobre cinco, destacando su oferta gastronómica, de ocio, cultura y compras.