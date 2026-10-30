Seúl, la urbe donde el futuro y el pasado coexisten

Seúl aglutina en una superficie reducida majestuosos palacios reales, barrios con casas tradicionales, mercados de comida, montañas y rascacielos imponentes. Visitar la capital de Corea del Sur ofrece la oportunidad de descubrir una ciudad que no ha tenido que optar entre preservar su historia y avanzar hacia el futuro.

Desde Madrid, el trayecto en vuelo directo hasta el aeropuerto internacional de Incheon se aproxima a las trece horas. Aunque la distancia supera los 9.000 kilómetros, el verdadero cambio se experimenta al entrar en la ciudad: un idioma diferente, costumbres diversas y una vida urbana marcada por la tecnología, el eficiente transporte público y una vibrante actividad comercial.

Una metrópoli a dos velocidades

Cruzas el río Han y te rodea un paisaje montañoso, y Seúl se presenta como una mezcla de barrios muy dispares. En una misma mañana, puedes explorar un palacio real, disfrutar de un almuerzo en un mercado tradicional y terminar la jornada frente a pantallas gigantes, boutiques de diseño y cafeterías temáticas.

El metro se erige como la opción más conveniente para desplazarse. Su vasta red interconecta los principales distritos y facilita el acceso a muchos de los puntos turísticos sin necesidad de recurrir a un taxi. Las estaciones forman parte del día a día: son intercambiadores, zonas comerciales y refugios acogedores ante el frío o la lluvia. Las tarjetas se aceptan en muchos comercios, aunque es recomendable llevar algo de efectivo para los pequeños puestos y negocios familiares.

La tecnología se hace presente en casi todas las acciones cotidianas, desde pagos hasta señalización y servicios digitales. A pesar de su modernidad, la ciudad ofrece también tranquilos paseos a lo largo del río, parques, templos y calles residenciales donde el ritmo de vida se desacelera.

El legado de la dinastía Joseon

Visitar el palacio de Gyeongbokgung es clave para captar la envergadura histórica de la capital. Sus amplios patios, puertas imponentes y pabellones con techos curvados evocan la grandeza de la dinastía Joseon. Este recinto se sitúa en el corazón de la ciudad, rodeado de avenidas y edificios contemporáneos, pero mantiene una atmósfera que invita a pasear con calma.

Son muchos los visitantes que optan por alquilar un hanbok, el traje tradicional coreano, para recorrer sus instalaciones. Esta práctica, que puede parecer solo una cuestión estética, también refleja la forma en que la sociedad surcoreana fusiona su patrimonio con la vida actual. Para disfrutar mejor de la experiencia, se aconseja verificar los días de apertura y llegar temprano, cuando hay menos afluencia de turistas.

A poca distancia se encuentra Bukchon Hanok Village, un barrio donde las casas tradicionales (hanok) se alzan sobre colinas. Con su característico tejado oscuro, patios y angostas callejuelas, contrasta con los modernos bloques de oficinas que lo rodean. Este barrio aún sigue habitado, por lo que es esencial mantener el silencio, no obstruir los accesos y respetar las indicaciones de los residentes.

El templo de Jogyesa, sede de una de las principales ramas budistas de Corea del Sur, representa otro tipo de refugio. Sus árboles, faroles y espacios para la oración se imponen entre rascacielos y el bullicio del tráfico. Aunque la visita no consume mucho tiempo, proporciona una visión diferente sobre la espiritualidad en una capital tan tecnificada.

Mercados, moda y cultura popular

La faceta comercial de Seúl se hace evidente en Myeongdong. Las calles concentran tiendas de cosmética, moda, música y comida rápida. Este distrito se ha convertido en un punto focal para quienes siguen las tendencias coreanas y buscan productos relacionados con la belleza, el diseño o la cultura pop.

La internacionalización del K-pop, las series coreanas y el cine han remodelado la imagen del país. En la capital, esta influencia no se limita a las pantallas: se palpa en tiendas dedicadas a artistas, carteles publicitarios, cafeterías temáticas y las colas que se forman ante ciertos negocios.

Para adentrarse en el perfil más moderno de la ciudad, Dongdaemun Design Plaza es una parada obligatoria. Este edificio, con sus líneas fluidas y suaves volúmenes, alberga exposiciones, eventos y espacios comerciales. Su arquitectura encapsula la búsqueda de innovación que caracteriza a muchos barrios de la capital.

Al caer la tarde, la montaña Namsan ofrece unas de las mejores panorámicas de la ciudad. Desde la N Seoul Tower, el paisaje se extiende hacia montañas lejanas y el río Han serpentea a través de la urbe. La perspectiva cambia radicalmente tras el anochecer, cuando las luces transforman la metrópoli en un laberinto vibrante de avenidas y ventanas iluminadas.

Para conocer la ciudad de forma auténtica, hay que dedicar tiempo a Gwangjang Market. Aquí, los vendedores preparan la comida al instante ante los clientes, y las mesas compartidas crean una experiencia genuina. El mercado es famoso por sus tortitas de judías mungo, fideos, rollos de arroz y algas, además de diversas especialidades que permiten degustar múltiples platos en una única visita.

Qué comer en Seúl

La cocina coreana es un festín de sabores que combina fermentados, picante, verduras, arroz, carne y múltiples acompañamientos. El kimchi, generalmente elaborado con col y especias, es un elemento omnipresente en las comidas, agregando un sabor ácido e intenso a cada plato. Se convierte en un acompañante habitual.

El bibimbap es otro clásico que amalgama arroz, verduras, huevo, carne y salsa especiada en un solo cuenco. Es costumbre que el comensal mezcle todos los ingredientes antes de degustarlo. En contraste, el bulgogi, que se elabora con carne marinada, ofrece un perfil más dulce y suave al paladar. Para una experiencia callejera, el tteokbokki combina pastelitos de arroz con una salsa roja y picante.

La barbacoa coreana no solo es un método de cocción, sino que también enriquece la dimensión social de la comida. La carne se asa en una parrilla instalada en la mesa y se acompaña de hojas, salsas, verduras y diversos platillos. El ritmo de la comida se establece en grupo: cocinar, compartir y disfrutar.

La cultura del café merece un capítulo aparte. Seúl alberga una amplia variedad de establecimientos, desde los de diseño minimalista hasta locales de repostería, pasando por cafeterías temáticas donde la sobremesa se alarga. En muchos barrios, disfrutar de un café se ha convertido en una parte esencial de la vida social, al igual que salir a comer.

Información práctica

Aspecto Datos útiles Cómo llegar El vuelo directo entre Madrid e Incheon dura aproximadamente 13 horas; las conexiones pueden alargar el trayecto. Moneda Won surcoreano, KRW o ₩ Billetes habituales 1.000, 5.000, 10.000 y 50.000 wones Cambio de referencia El 28 de octubre de 2026, 1 euro equivalía a 1.492,35 wones según el tipo de referencia publicado por el BCE Transporte Metro amplio, rápido y útil para conectar los principales barrios Pago Las tarjetas funcionan en gran parte de comercios y restaurantes; se recomienda llevar efectivo para puestos pequeños

Recuerda que el tipo de cambio varía a diario y que bancos, casas de cambio y tarjetas pueden aplicar diferentes comisiones. La mejor práctica es comparar antes de cambiar dinero y utilizar establecimientos autorizados para evitar sorpresas.

Si lo que buscas es un respiro del ajetreo, el arroyo Cheonggyecheon ofrece un refrescante corredor de agua y vegetación en pleno centro. Este paseo es un ejemplo palpable de que Seúl no se reduce solo a sus avenidas y rascacielos. A pocos pasos de las zonas más concurridas, preserva espacios donde uno puede sentarse, caminar y observar.

Entender la capital surcoreana se hace más fácil si se deja de lado la comparación con ciudades como Madrid, París o Londres. Su atractivo radica precisamente en su forma singular de organizar una gran metrópoli: palacios junto a centros comerciales, rituales budistas entre oficinas modernas y mercados tradicionales bajo la sombra de rascacielos.

Al marcharse, las memorias que quedan son tanto de los imponentes monumentos como de una sopa caliente, el bullicio vibrante de un mercado o el inesperado sosiego de un templo. Seúl no se revela de una vez; cada barrio aporta una pieza más a una ciudad que continúa avanzando sin borrar sus huellas.