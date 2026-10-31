Gangnam: el lado más sofisticado de Seúl donde nació el fenómeno del «Gangnam Style»

Gangnam concentra en unos pocos kilómetros diversos aspectos de Seúl: la Corea moderna representada por los imponentes rascacielos, la tradición budista que ofrece Bongeunsa y el lujo que inspiró la célebre sátira musical de PSY. Este distrito merece ser explorado, ya que revela el fascinante proceso de transformación de una antigua zona agrícola en uno de los núcleos económicos y culturales más destacados de Asia.

En sus calles se encuentran grandes firmas de moda, restaurantes de alta cocina, clínicas estéticas y sedes empresariales, junto a algunos de los espacios más fotografiados de la capital surcoreana. No se trata de un decorado homogéneo, sino de un barrio vibrante, práctico y repleto de contrastes, ideal para recorrer a pie y conectar con la eficiente red de metro.

El distrito que dio nombre a una canción

La palabra Gangnam se traduce literalmente como «al sur del río», haciendo referencia a su ubicación respecto al río Han. Administrativamente, Gangnam-gu es uno de los distritos de Seúl, donde se concentra una parte significativa de la actividad económica, comercial y creativa de la ciudad.

La famosa canción Gangnam Style, lanzada por PSY en 2012, adoptó el distrito como metáfora de opulencia, deseos sociales y ostentación. Su videoclip retrata y parodia ese modo de vida a través de situaciones absurdas, acompañado de una coreografía que terminó convirtiéndose en un fenómeno global. Así, no se puede considerar simplemente un himno turístico, sino una crítica a la imagen que se asocia con esta área de la ciudad.

El éxito internacional llevó el nombre de Gangnam a miles de viajeros alrededor del mundo. Sin embargo, el distrito ofrece mucho más que el recuerdo de un baile pegajoso: es una de las mejores puertas de entrada a la cultura urbana contemporánea de Corea del Sur.

La estatua del baile más famoso

La parada más llamativa se encuentra junto al complejo COEX, en la plaza situada frente a sus instalaciones. Allí, dos enormes manos de bronce imitan el gesto de las riendas, popularizado por el baile de PSY. Esta escultura, que se instaló en 2016, se ha convertido en un atractivo habitual para quienes buscan capturar el instante en una fotografía.

Este punto de partida resulta ideal para comenzar una ruta por la zona. Alrededor, hay pantallas gigantes, tiendas, restaurantes, espacios de entretenimiento y lugares relacionados con la cultura Hallyu, un fenómeno internacional que engloba el K-pop, las series, el cine y las tendencias coreanas.

COEX tiene una inmensa extensión y ofrece un refugio del calor, la lluvia o el frío mientras se exploran sus tiendas, exposiciones y opciones gastronómicas. Es recomendable reservar varias horas si se quiere conocer el centro comercial sin prisas.

Starfield Library, una pausa entre estanterías

En el interior de COEX se encuentra Starfield Library, una biblioteca pública que se ha convertido en uno de los espacios interiores más emblemáticos de Seúl. Sus estanterías, que alcanzan los 13 metros de altura, albergan cerca de 70.000 libros dispuestos en amplias estructuras abiertas.

No es necesario comprar una entrada ni ser un usuario habitual para disfrutar del lugar. Puedes entrar, sentarte, consultar libros o simplemente admirar la arquitectura. Las escaleras, las pasarelas y la luz natural crean un ambiente que atrae tanto a lectores como a visitantes interesados en el diseño.

La biblioteca refleja una característica fundamental de la ciudad: la cultura no está confinada en edificios solemnes. En Gangnam, se integra a la perfección con las compras, la gastronomía y el ocio diario, permitiendo que los visitantes pasen sin esfuerzo de una impresionante librería a un restaurante o a una exposición.

Bongeunsa: tradición budista frente al cristal

A pocos minutos de COEX se localiza Bongeunsa, un templo budista fundado en el año 794, durante el periodo de Silla. Con sus pabellones, techos ornamentados, jardines y esculturas, ofrece un hermoso contraste con el bullicio del tráfico y los modernos edificios de oficinas.

El elemento más impresionante es la enorme estatua de Maitreya, que se eleva a unos 23 metros, con los rascacielos como telón de fondo. Esta imagen encapsula la esencia de Gangnam mejor que cualquier folleto turístico: una tradición de más de mil años sigue viva en el corazón financiero de una gran urbe.

El recinto invita a paseos tranquilos, a observar los detalles de la arquitectura y a acercarse a las prácticas budistas coreanas. También se organizan programas de templestay, que incluyen meditación y actividades relacionadas con la vida monástica. Para una visita respetuosa, es recomendable vestirse de forma discreta, hablar en voz baja y evitar fotografías en las áreas señalizadas como restringidas.

Moda, belleza y gastronomía

El distrito es hogar de algunas de las mejores direcciones comerciales de la capital. Apgujeong Rodeo acoge boutiques, marcas de moda y restaurantes apreciados por un público que sigue las últimas tendencias. Cheongdam-dong se especializa en el lujo y grandes marcas internacionales, mientras que Garosu-gil, en Sinsa, ofrece una combinación de árboles, cafeterías, galerías y tiendas independientes.

La belleza ocupa un lugar destacado también. Clínicas dermatológicas, centros de estética y tiendas especializadas reflejan la importancia de la industria del cuidado personal en Corea del Sur. Para solicitar cualquier tratamiento, es aconsejable verificar de antemano la información sobre el idioma, condiciones y precios.

La oferta gastronómica es variada y abarca desde puestos y restaurantes informales hasta locales de alta cocina. Un recorrido gastronómico podría incluir:

Un desayuno en una cafetería de Sinsa.

Un almuerzo con comida coreana en los alrededores de Apgujeong.

Una pausa para disfrutar de postres o bebidas de temporada.

Una cena en Cheongdam o cerca de COEX.

La mejor estación para visitar Gangnam

El otoño resulta ser la estación más cómoda para explorar Gangnam, especialmente entre finales de septiembre y principios de noviembre. Octubre suele ofrecer temperaturas agradables para pasear, con menor humedad y cielos más despejados; las temperaturas máximas rondan los 20 grados, aunque las noches pueden ser frescas. El colorido follaje de los parques y montañas de Seúl añade un atractivo especial a la visita.

La primavera, especialmente de abril a mayo, también es una buena opción. En abril, coincide con la floración de los cerezos, y en mayo se disfrutan días agradables, más horas de luz y un ambiente que invita a combinar la visita a Gangnam con otros barrios. El inconveniente son el aumento del turismo y la posibilidad de episodios de polvo fino, por lo que es conveniente consultar la calidad del aire antes de planificar miradores o largas caminatas.

El verano, por su parte, se presenta caluroso, húmedo y lluvioso, alcanzando su pico durante el monzón. En cuanto al invierno, aunque es frío y seco, puede ser atractivo para quienes busquen precios más asequibles y deseen dedicar tiempo a explorar espacios interiores como COEX, museos, cafeterías y restaurantes.

Época Qué ofrece Qué tener en cuenta Abril-mayo Floración, temperaturas suaves y paseos agradables Más visitantes y posibles días de polvo fino Junio-agosto Agenda cultural y ambiente urbano Calor, humedad y lluvias Finales de septiembre-noviembre Clima estable y colores otoñales Reservar alojamiento con antelación Diciembre-marzo Menos turistas y planes interiores Frío, especialmente en enero y febrero

Para una primera visita, la segunda mitad de octubre representa un balance ideal entre clima, paseos y ambiente. Sin embargo, las fechas exactas de floración y cambio de color pueden variar cada año, por lo que es recomendable consultar el pronóstico del tiempo poco antes del viaje.

Una ruta sencilla para un día

Visitar Gangnam en un solo día es una tarea posible con un plan bien estructurado. La estación de Bongeunsa ofrece fácil acceso a COEX y al templo, mientras que las líneas de metro conectan el distrito con el resto de Seúl.

Iniciar el recorrido en Bongeunsa a primera hora, cuando el lugar goza de tranquilidad. Dirigirse a COEX y explorar Starfield Library. Captar la escultura de Gangnam Style en una fotografía. Almorzar en el complejo o en sus alrededores. Continuar hacia Apgujeong Rodeo y Cheongdam-dong. Finalizar en Garosu-gil, disfrutando de una cafetería o una cena.

Gangnam no busca disimular su poder económico ni su inclinación por la imagen. Lo fascinante está en apreciar cómo esa modernidad se entrelaza con un templo milenario, y cómo una canción de tono satírico logró transformar un distrito real en una referencia cultural reconocida alrededor del mundo.