La Mesa del Turismo exige un plan nacional de infraestructuras tras la tragedia de Urda

La reciente tragedia ferroviaria en Urda ha resucitado el debate sobre la seguridad de las infraestructuras en nuestro país. La Mesa del Turismo ha instado al Gobierno a la creación de un plan nacional de inversión que fortalezca tanto el transporte como los servicios esenciales.

El accidente se produce apenas nueve meses después del trágico suceso en Adamuz, en Córdoba, donde perdieron la vida 46 personas. Ambas catástrofes tuvieron lugar en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, una ruta vital para los desplazamientos turísticos y la actividad económica nacional.

Una cadena de accidentes que socava la confianza

El choque en Urda, acontecido el 28 de octubre en la provincia de Toledo, involucró a un tren AVE de Renfe y a un tren de Iryo. Según informes provisionales de varios medios, el número de muertos podría superar los 60, mientras que los servicios de emergencia también se ocupaban de numerosos heridos.

Las causas de lo sucedido están bajo investigación. Entre las hipótesis iniciales se contempla un problema en los sistemas de control de la circulación, aunque aún no hay una explicación concluyente. En el caso de Adamuz, se apunta a una posible rotura de una soldadura del carril como origen, mientras que la investigación judicial sigue abierta.

La línea Madrid-Sevilla fue pionera en el sistema de alta velocidad de España, inaugurándose en 1992. Su relevancia va más allá del simple transporte; conecta capitales, facilita los viajes de negocios y es crucial para los circuitos culturales y turísticos que atraviesan Andalucía y el centro del país.

En el ámbito del turismo, la seguridad implica más que evitar accidentes. Comprende también la puntualidad, la adecuada información para los pasajeros, la capacidad de respuesta ante averías y el mantenimiento constante de las vías, los trenes y los sistemas de señalización. Cualquier deficiencia en estos aspectos puede afectar la elección de un destino o la preferencia por el tren frente a otras alternativas como el avión o el coche.

La demanda de la Mesa del Turismo

La asociación ha expresado su profunda consternación por el accidente y solicita al Gobierno que, más allá de depurar responsabilidades, elabore un plan integral de infraestructuras. Este plan debería priorizar la seguridad, atender las necesidades económicas y salvaguardar la competitividad del país.

Carlos Garrido, presidente de la Mesa del Turismo, subraya que los viajeros no deben sentir miedo al usar la alta velocidad, un servicio que durante años ha simbolizado la modernización de España. La organización plantea que la situación requiere una solución estructural, no solo medidas reactivas relacionadas con cada accidente.

El plan solicitado debería abarcar diversas áreas:

Ferrocarril: revisión de vías, trenes, señalización y sistemas automáticos de protección.

revisión de vías, trenes, señalización y sistemas automáticos de protección. Transporte: mejora de las conexiones y de los protocolos de emergencia.

mejora de las conexiones y de los protocolos de emergencia. Energía: fortalecimiento de la red eléctrica e hidroeléctrica para garantizar el funcionamiento de los servicios.

fortalecimiento de la red eléctrica e hidroeléctrica para garantizar el funcionamiento de los servicios. Comunicaciones: redes fiables para coordinar operaciones y mantener informado al viajero.

redes fiables para coordinar operaciones y mantener informado al viajero. Mantenimiento: asignación de más recursos para conservar infraestructuras existentes, además de construir nuevas.

La Mesa del Turismo alerta que las infraestructuras públicas son clave para la calidad del producto turístico. Hoteles, restaurantes, museos y empresas de ocio dependen de que los visitantes puedan desplazarse con seguridad y previsibilidad. Si esta cadena se quiebra, las consecuencias impactan en el empleo, la actividad local y, por supuesto, en la imagen del país.

El tren como parte de la experiencia

El tren juega un papel fundamental en la movilidad turística de España. Permite conectar Madrid con Sevilla, Córdoba, Málaga y otras ciudades, evitando así las complicaciones de los controles en aeropuertos y los largos viajes por carretera. Además, posibilita escapadas urbanas y recorridos que combinan patrimonio cultural y gastronomía.

Sin embargo, la confianza se construye a través de resultados sostenidos. Tras los trágicos accidentes de Adamuz y Urda, las autoridades deberán aclarar las causas, comunicar los avances de las investigaciones y explicar qué medidas se implementarán para evitar que se repitan fallos similares. La transparencia será tan crucial como la propia inversión.

La asociación, que se fundó en 1986, agrupa a empresarios y profesionales de diferentes sectores turísticos. En la actualidad cuenta con más de un centenar de miembros y empresas colaboradoras. Su reivindicación sitúa las infraestructuras en el centro de la agenda turística: sin una red moderna, bien mantenida y segura, resulta complicado asegurar los desplazamientos que sostienen la llegada de visitantes a lo largo y ancho del país.