Jalisco afina su apuesta turística: sabor, confianza y la llegada de ITB Américas

Hablar de Jalisco es adentrarse en el corazón de la mexicanidad más pura. Desde los paisajes azules del agave hasta las costas del Pacífico, el estado se consolida como un destino capaz de combinar tradición, modernidad y proyección internacional.

Rocío Lancaster, directora de promoción turística, desgrana en esta entrevista los motores que sostienen ese crecimiento: una gastronomía cada vez más reconocida, una seguridad que refuerza la confianza del viajero y la llegada de ITB Américas a Guadalajara.

La cocina como bandera

La gastronomía es uno de los principales motivos por los que los viajeros eligen Jalisco. El estado ha elevado su cocina tradicional mediante propuestas contemporáneas que conectan con públicos nacionales e internacionales, un impulso visible en su reciente presencia en la guía Michelin y en la preparación para acoger las ceremonias de los 50 Best de América Latina.

Productos con denominación de origen como el tequila y la raicilla —elaborada con métodos artesanales en la montaña y la costa— refuerzan además la identidad espirituosa de la región. Mientras Guadalajara combina galerías, diseño y alta cocina de fusión, Puerto Vallarta se ha convertido en un polo para chefs de renombre que contribuyen a formar y proyectar el talento local.

Seguridad que genera confianza

Ante las dudas que a veces condicionan la decisión del turista internacional, Lancaster subraya que Jalisco mantiene indicadores positivos y a la baja respecto a años anteriores. El destino cuenta con vigilancia permanente en zonas turísticas, apoyada en sistemas como el C5 y en una coordinación estrecha con la mesa de seguridad.

Esa estabilidad se ha puesto a prueba con la celebración de eventos de gran escala, incluidos partidos de la FIFA, sin incidencias que hayan afectado al sector turístico. Como resultado, el flujo de visitantes internacionales continúa al alza, con especial protagonismo del mercado europeo, que crece de forma sostenida en torno al 5%.

El salto de ITB Américas

Jalisco se prepara para uno de los hitos más relevantes de su historia reciente en turismo de reuniones. Del 10 al 12 de noviembre de 2026, Expo Guadalajara acogerá la primera edición de ITB Américas, la feria B2B de viajes que reunirá a profesionales de América del Norte, Central y del Sur, además del Caribe.

La elección de Guadalajara no es casual: la ciudad ofrece conectividad, capacidad hotelera y uno de los recintos de congresos más modernos del país. Jalisco será sede de la primera edición y de cinco ediciones consecutivas, una oportunidad para impulsar la profesionalización del sector, atraer inversión y consolidar la proyección comercial del destino.

Un destino que va más allá del mariachi

Jalisco demuestra que su propuesta trasciende las playas, el tequila y el mariachi. Es un destino vivo, seguro y preparado para competir en los grandes circuitos internacionales del turismo, la gastronomía y los negocios.